Reconfa 2025: как Яндекс Реклама показывает будущее индустрии
6 ноября в Москве состоится Reconfa — масштабная конференция Яндекс Рекламы, объединяющая рекламодателей, агентства и площадки. Мероприятие в гибридном формате (офлайн + онлайн) обещает стать главным событием осени для digital-маркетинга.
Программа построена по принципу конструктора: участники сами выбирают траекторию — от практических интенсивов до философских дискуссий о будущем профессии.
Программа: от технологий к идеям
Дневная часть: практика и инструменты
13:30 — старт основной программы
Фокус на работающих технологиях и решениях:
- Искусственный интеллект в рекламе — как AI меняет создание и таргетинг объявлений.
- Yandex Tag Manager, Метрика, AppMetrica — глубокое погружение в аналитику.
- Омниканальный маркетинг — интеграция онлайн и офлайн точек контакта.
- Персонализация на масштабе — как работать с миллионами пользователей индивидуально.
Вечерняя часть: стратегия и будущее
Смещение акцента на перспективы:
- Трансформация профессии маркетолога.
- Роль креатива в эпоху автоматизации.
- Музыка и культура в рекламных кампаниях.
- Этика использования данных.
Форматы участия
Конструктор маршрутов
- Лекции и доклады — ключевые выступления от экспертов.
- Практические воркшопы — hands-on работа с инструментами.
- Персональные консультации — индивидуальные встречи с экспертами Яндекса.
- Тематические студии — погружение в конкретные продукты.
- Квизы и интерактивы — геймификация обучения.
Офлайн и онлайн
Офлайн в Москве:
- Живое общение с коллегами и экспертами.
- Доступ ко всем форматам программы.
- Нетворкинг в неформальной обстановке.
Онлайн-трансляция:
- Прямые эфиры ключевых докладов.
- Возможность задавать вопросы.
- Электронный билет-подтверждение участия.
Звездный состав спикеров
Топ-менеджмент Яндекса
Дмитрий Масюк — директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Алексей Штоколов — руководитель департамента рекламных технологий Ольга Чванова — руководитель по развитию перфоманс-продуктов Лиза Смирнова — руководитель отдела по развитию медийных продуктов Пётр Кузьмин — операционный директор Дзен
Лидеры индустрии
Борис Омельницкий — президент АРИР (Ассоциация развития интерактивной рекламы) Илья Рыбаков — директор по маркетингу «Фоксфорд» Михаил Иванов — совладелец книжного магазина «Подписные издания»
Культурная программа
Николай Редькин — музыкальный журналист Никола Мельников — композитор и электронный продюсер
Ключевые темы конференции
Искусственный интеллект в рекламе
- Автоматическое создание креативов.
- Предиктивная аналитика поведения пользователей.
- Оптимизация ставок в реальном времени.
- Генерация текстов и изображений для объявлений.
Продвинутая аналитика
Yandex Tag Manager:
- Централизованное управление тегами.
- Настройка без программистов.
- Интеграция с CRM и другими системами.
Яндекс Метрика:
- Глубокая аналитика поведения.
- Сквозная аналитика.
- Attribution modeling.
AppMetrica:
- Мобильная аналитика.
- Push-уведомления и их эффективность.
- Retention и LTV пользователей.
Омниканальный маркетинг
- Единое видение клиента across channels.
- Синхронизация онлайн и офлайн данных.
- Customer Journey Mapping.
- Персонализация на всех точках контакта.
Монетизация для площадок
- Новые форматы размещения рекламы.
- Программатик для издателей.
- Работа с блогерами и инфлюенсерами.
- Оптимизация доходности
Для кого это событие
Digital-маркетологи
Узнают о последних механиках и трендах, которые определят индустрию в ближайшие годы.
Руководители маркетинга
Получат стратегические инструменты для планирования и управления командами.
Сотрудники агентств
Найдут решения для улучшения KPI текущих клиентов и привлечения новых.
Рекламные площадки и издатели
Откроют новые модели монетизации контента и аудитории.
Предприниматели
Сопоставят свою стратегию с трендами digital-рынка и найдут точки роста.
Для тех, кто хочет развиваться в digital-маркетинге или переквалифицироваться в эту сферу, полезно дополнить участие в конференции качественными курсами маркетинга, где изучаются современные инструменты аналитики и продвижения — навыки, которые будут активно обсуждаться на Reconfa.
Почему Reconfa важна для карьеры
Рынок труда в digital
Специалисты по digital-маркетингу остаются в топе востребованных:
- Performance-маркетолог: 150-350 тысяч рублей.
- Head of Marketing: 300-600 тысяч рублей.
- Growth Manager: 250-500 тысяч рублей.
Навыки будущего
Конференция покажет, какие компетенции станут критически важными:
- Работа с AI-инструментами.
- Продвинутая аналитика данных.
- Омниканальное мышление.
- Креативность в условиях автоматизации.
Тренды, которые обсудят
AI захватывает рутину
Искусственный интеллект берет на себя:
- Создание вариаций объявлений.
- Подбор ключевых слов.
- Оптимизацию ставок.
- A/B-тестирование.
Маркетологу остается стратегия и креатив.
Данные становятся главным активом
- First-party data важнее чем когда-либо.
- Privacy-friendly аналитика.
- Прогнозирование поведения пользователей.
- Сегментация нового уровня.
Креатив возвращается
В эпоху автоматизации человеческий креатив становится главным дифференциатором. Алгоритмы оптимизируют, люди создают смыслы.
Практическая ценность участия
Конкретные инструменты
Не теория из учебников, а работающие решения, которые можно применить завтра.
Кейсы от лидеров
Реальные истории успеха и провалов от компаний, которые уже прошли путь.
Networking
Знакомства с коллегами, потенциальными работодателями и партнерами.
Инсайты о будущем
Понимание того, куда движется индустрия и как к этому подготовиться.
История Reconfa
Конференции Яндекс Рекламы традиционно становятся местом анонса новых продуктов и форматов. Именно здесь индустрия впервые узнает о направлении развития одной из крупнейших рекламных платформ России.
Атмосфера события
Не только про работу
Reconfa сочетает профессиональную программу с культурными элементами:
- Выступления музыкантов.
- Дискуссии о роли искусства в рекламе.
- Неформальное общение в креативном пространстве.
Вдохновение + практика
От разбора метрик до философии бренда — программа охватывает весь спектр маркетинга.
Как принять участие
Дата: 6 ноября 2025 года Время: с 13:30 до позднего вечера Место: Москва (офлайн) + онлайн-трансляция Регистрация: на официальном сайте события
По итогам участия выдается электронный билет-подтверждение.
Главный вывод
Reconfa 2025 от Яндекс Рекламы — это точка сборки для всех, кто создает digital-маркетинг в России. Технологии, практика, стратегия и креатив в одном пространстве.
От AI и аналитики до культуры и этики — программа охватывает все аспекты современной рекламы. Участие даст не только инструменты для работы, но и понимание того, как будет выглядеть профессия через год-два.
Для маркетологов, агентств и бизнеса это обязательное событие осени.
