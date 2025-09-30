Акции и промокоды Отзывы о школах

Reconfa 2025: как Яндекс Реклама показывает будущее индустрии

#Новости

6 ноября в Москве состоится Reconfa — масштабная конференция Яндекс Рекламы, объединяющая рекламодателей, агентства и площадки. Мероприятие в гибридном формате (офлайн + онлайн) обещает стать главным событием осени для digital-маркетинга.

Программа построена по принципу конструктора: участники сами выбирают траекторию — от практических интенсивов до философских дискуссий о будущем профессии.

Программа: от технологий к идеям

Дневная часть: практика и инструменты

13:30 — старт основной программы

Фокус на работающих технологиях и решениях:

  • Искусственный интеллект в рекламе — как AI меняет создание и таргетинг объявлений.
  • Yandex Tag Manager, Метрика, AppMetrica — глубокое погружение в аналитику.
  • Омниканальный маркетинг — интеграция онлайн и офлайн точек контакта.
  • Персонализация на масштабе — как работать с миллионами пользователей индивидуально.

Вечерняя часть: стратегия и будущее

Смещение акцента на перспективы:

  • Трансформация профессии маркетолога.
  • Роль креатива в эпоху автоматизации.
  • Музыка и культура в рекламных кампаниях.
  • Этика использования данных.

Форматы участия

Конструктор маршрутов

  • Лекции и доклады — ключевые выступления от экспертов.
  • Практические воркшопы — hands-on работа с инструментами.
  • Персональные консультации — индивидуальные встречи с экспертами Яндекса.
  • Тематические студии — погружение в конкретные продукты.
  • Квизы и интерактивы — геймификация обучения.

Офлайн и онлайн

Офлайн в Москве:

  • Живое общение с коллегами и экспертами.
  • Доступ ко всем форматам программы.
  • Нетворкинг в неформальной обстановке.

Онлайн-трансляция:

  • Прямые эфиры ключевых докладов.
  • Возможность задавать вопросы.
  • Электронный билет-подтверждение участия.

Звездный состав спикеров

Топ-менеджмент Яндекса

Дмитрий Масюк — директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Алексей Штоколов — руководитель департамента рекламных технологий Ольга Чванова — руководитель по развитию перфоманс-продуктов Лиза Смирнова — руководитель отдела по развитию медийных продуктов Пётр Кузьмин — операционный директор Дзен

Лидеры индустрии

Борис Омельницкий — президент АРИР (Ассоциация развития интерактивной рекламы) Илья Рыбаков — директор по маркетингу «Фоксфорд» Михаил Иванов — совладелец книжного магазина «Подписные издания»

Культурная программа

Николай Редькин — музыкальный журналист Никола Мельников — композитор и электронный продюсер

Ключевые темы конференции

Искусственный интеллект в рекламе

  • Автоматическое создание креативов.
  • Предиктивная аналитика поведения пользователей.
  • Оптимизация ставок в реальном времени.
  • Генерация текстов и изображений для объявлений.

Продвинутая аналитика

Yandex Tag Manager:

  • Централизованное управление тегами.
  • Настройка без программистов.
  • Интеграция с CRM и другими системами.

Яндекс Метрика:

  • Глубокая аналитика поведения.
  • Сквозная аналитика.
  • Attribution modeling.

AppMetrica:

  • Мобильная аналитика.
  • Push-уведомления и их эффективность.
  • Retention и LTV пользователей.

Омниканальный маркетинг

  • Единое видение клиента across channels.
  • Синхронизация онлайн и офлайн данных.
  • Customer Journey Mapping.
  • Персонализация на всех точках контакта.

Монетизация для площадок

  • Новые форматы размещения рекламы.
  • Программатик для издателей.
  • Работа с блогерами и инфлюенсерами.
  • Оптимизация доходности

Для кого это событие

Digital-маркетологи

Узнают о последних механиках и трендах, которые определят индустрию в ближайшие годы.

Руководители маркетинга

Получат стратегические инструменты для планирования и управления командами.

Сотрудники агентств

Найдут решения для улучшения KPI текущих клиентов и привлечения новых.

Рекламные площадки и издатели

Откроют новые модели монетизации контента и аудитории.

Предприниматели

Сопоставят свою стратегию с трендами digital-рынка и найдут точки роста.

Для тех, кто хочет развиваться в digital-маркетинге или переквалифицироваться в эту сферу, полезно дополнить участие в конференции качественными курсами маркетинга, где изучаются современные инструменты аналитики и продвижения — навыки, которые будут активно обсуждаться на Reconfa.

Почему Reconfa важна для карьеры

Рынок труда в digital

Специалисты по digital-маркетингу остаются в топе востребованных:

  • Performance-маркетолог: 150-350 тысяч рублей.
  • Head of Marketing: 300-600 тысяч рублей.
  • Growth Manager: 250-500 тысяч рублей.

Навыки будущего

Конференция покажет, какие компетенции станут критически важными:

  • Работа с AI-инструментами.
  • Продвинутая аналитика данных.
  • Омниканальное мышление.
  • Креативность в условиях автоматизации.

Тренды, которые обсудят

AI захватывает рутину

Искусственный интеллект берет на себя:

  • Создание вариаций объявлений.
  • Подбор ключевых слов.
  • Оптимизацию ставок.
  • A/B-тестирование.

Маркетологу остается стратегия и креатив.

Данные становятся главным активом

  • First-party data важнее чем когда-либо.
  • Privacy-friendly аналитика.
  • Прогнозирование поведения пользователей.
  • Сегментация нового уровня.

Креатив возвращается

В эпоху автоматизации человеческий креатив становится главным дифференциатором. Алгоритмы оптимизируют, люди создают смыслы.

Практическая ценность участия

Конкретные инструменты

Не теория из учебников, а работающие решения, которые можно применить завтра.

Кейсы от лидеров

Реальные истории успеха и провалов от компаний, которые уже прошли путь.

Networking

Знакомства с коллегами, потенциальными работодателями и партнерами.

Инсайты о будущем

Понимание того, куда движется индустрия и как к этому подготовиться.

История Reconfa

Конференции Яндекс Рекламы традиционно становятся местом анонса новых продуктов и форматов. Именно здесь индустрия впервые узнает о направлении развития одной из крупнейших рекламных платформ России.

Атмосфера события

Не только про работу

Reconfa сочетает профессиональную программу с культурными элементами:

  • Выступления музыкантов.
  • Дискуссии о роли искусства в рекламе.
  • Неформальное общение в креативном пространстве.

Вдохновение + практика

От разбора метрик до философии бренда — программа охватывает весь спектр маркетинга.

Как принять участие

Дата: 6 ноября 2025 года Время: с 13:30 до позднего вечера Место: Москва (офлайн) + онлайн-трансляция Регистрация: на официальном сайте события

По итогам участия выдается электронный билет-подтверждение.

Главный вывод

Reconfa 2025 от Яндекс Рекламы — это точка сборки для всех, кто создает digital-маркетинг в России. Технологии, практика, стратегия и креатив в одном пространстве.

От AI и аналитики до культуры и этики — программа охватывает все аспекты современной рекламы. Участие даст не только инструменты для работы, но и понимание того, как будет выглядеть профессия через год-два.

Для маркетологов, агентств и бизнеса это обязательное событие осени.

