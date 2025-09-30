Reconfa 2025: как Яндекс Реклама показывает будущее индустрии

6 ноября в Москве состоится Reconfa — масштабная конференция Яндекс Рекламы, объединяющая рекламодателей, агентства и площадки. Мероприятие в гибридном формате (офлайн + онлайн) обещает стать главным событием осени для digital-маркетинга.

Программа построена по принципу конструктора: участники сами выбирают траекторию — от практических интенсивов до философских дискуссий о будущем профессии.

Программа: от технологий к идеям

Дневная часть: практика и инструменты

13:30 — старт основной программы

Фокус на работающих технологиях и решениях:

Искусственный интеллект в рекламе — как AI меняет создание и таргетинг объявлений.

Yandex Tag Manager, Метрика, AppMetrica — глубокое погружение в аналитику.

Омниканальный маркетинг — интеграция онлайн и офлайн точек контакта.

Персонализация на масштабе — как работать с миллионами пользователей индивидуально.

Вечерняя часть: стратегия и будущее

Смещение акцента на перспективы:

Трансформация профессии маркетолога.

Роль креатива в эпоху автоматизации.

Музыка и культура в рекламных кампаниях.

Этика использования данных.

Форматы участия

Конструктор маршрутов

Лекции и доклады — ключевые выступления от экспертов.

Практические воркшопы — hands-on работа с инструментами.

Персональные консультации — индивидуальные встречи с экспертами Яндекса.

Тематические студии — погружение в конкретные продукты.

Квизы и интерактивы — геймификация обучения.

Офлайн и онлайн

Офлайн в Москве:

Живое общение с коллегами и экспертами.

Доступ ко всем форматам программы.

Нетворкинг в неформальной обстановке.

Онлайн-трансляция:

Прямые эфиры ключевых докладов.

Возможность задавать вопросы.

Электронный билет-подтверждение участия.

Звездный состав спикеров

Топ-менеджмент Яндекса

Дмитрий Масюк — директор бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Алексей Штоколов — руководитель департамента рекламных технологий Ольга Чванова — руководитель по развитию перфоманс-продуктов Лиза Смирнова — руководитель отдела по развитию медийных продуктов Пётр Кузьмин — операционный директор Дзен

Лидеры индустрии

Борис Омельницкий — президент АРИР (Ассоциация развития интерактивной рекламы) Илья Рыбаков — директор по маркетингу «Фоксфорд» Михаил Иванов — совладелец книжного магазина «Подписные издания»

Культурная программа

Николай Редькин — музыкальный журналист Никола Мельников — композитор и электронный продюсер

Ключевые темы конференции

Искусственный интеллект в рекламе

Автоматическое создание креативов.

Предиктивная аналитика поведения пользователей.

Оптимизация ставок в реальном времени.

Генерация текстов и изображений для объявлений.

Продвинутая аналитика

Yandex Tag Manager:

Централизованное управление тегами.

Настройка без программистов.

Интеграция с CRM и другими системами.

Яндекс Метрика:

Глубокая аналитика поведения.

Сквозная аналитика.

Attribution modeling.

AppMetrica:

Мобильная аналитика.

Push-уведомления и их эффективность.

Retention и LTV пользователей.

Омниканальный маркетинг

Единое видение клиента across channels.

Синхронизация онлайн и офлайн данных.

Customer Journey Mapping.

Персонализация на всех точках контакта.

Монетизация для площадок

Новые форматы размещения рекламы.

Программатик для издателей.

Работа с блогерами и инфлюенсерами.

Оптимизация доходности

Для кого это событие

Digital-маркетологи

Узнают о последних механиках и трендах, которые определят индустрию в ближайшие годы.

Руководители маркетинга

Получат стратегические инструменты для планирования и управления командами.

Сотрудники агентств

Найдут решения для улучшения KPI текущих клиентов и привлечения новых.

Рекламные площадки и издатели

Откроют новые модели монетизации контента и аудитории.

Предприниматели

Сопоставят свою стратегию с трендами digital-рынка и найдут точки роста.

Для тех, кто хочет развиваться в digital-маркетинге или переквалифицироваться в эту сферу, полезно дополнить участие в конференции качественными курсами маркетинга, где изучаются современные инструменты аналитики и продвижения — навыки, которые будут активно обсуждаться на Reconfa.

Почему Reconfa важна для карьеры

Рынок труда в digital

Специалисты по digital-маркетингу остаются в топе востребованных:

Performance-маркетолог: 150-350 тысяч рублей.

Head of Marketing: 300-600 тысяч рублей.

Growth Manager: 250-500 тысяч рублей.

Навыки будущего

Конференция покажет, какие компетенции станут критически важными:

Работа с AI-инструментами.

Продвинутая аналитика данных.

Омниканальное мышление.

Креативность в условиях автоматизации.

Тренды, которые обсудят

AI захватывает рутину

Искусственный интеллект берет на себя:

Создание вариаций объявлений.

Подбор ключевых слов.

Оптимизацию ставок.

A/B-тестирование.

Маркетологу остается стратегия и креатив.

Данные становятся главным активом

First-party data важнее чем когда-либо.

Privacy-friendly аналитика.

Прогнозирование поведения пользователей.

Сегментация нового уровня.

Креатив возвращается

В эпоху автоматизации человеческий креатив становится главным дифференциатором. Алгоритмы оптимизируют, люди создают смыслы.

Практическая ценность участия

Конкретные инструменты

Не теория из учебников, а работающие решения, которые можно применить завтра.

Кейсы от лидеров

Реальные истории успеха и провалов от компаний, которые уже прошли путь.

Networking

Знакомства с коллегами, потенциальными работодателями и партнерами.

Инсайты о будущем

Понимание того, куда движется индустрия и как к этому подготовиться.

История Reconfa

Конференции Яндекс Рекламы традиционно становятся местом анонса новых продуктов и форматов. Именно здесь индустрия впервые узнает о направлении развития одной из крупнейших рекламных платформ России.

Атмосфера события

Не только про работу

Reconfa сочетает профессиональную программу с культурными элементами:

Выступления музыкантов.

Дискуссии о роли искусства в рекламе.

Неформальное общение в креативном пространстве.

Вдохновение + практика

От разбора метрик до философии бренда — программа охватывает весь спектр маркетинга.

Как принять участие

Дата: 6 ноября 2025 года Время: с 13:30 до позднего вечера Место: Москва (офлайн) + онлайн-трансляция Регистрация: на официальном сайте события

По итогам участия выдается электронный билет-подтверждение.

Главный вывод

Reconfa 2025 от Яндекс Рекламы — это точка сборки для всех, кто создает digital-маркетинг в России. Технологии, практика, стратегия и креатив в одном пространстве.

От AI и аналитики до культуры и этики — программа охватывает все аспекты современной рекламы. Участие даст не только инструменты для работы, но и понимание того, как будет выглядеть профессия через год-два.

Для маркетологов, агентств и бизнеса это обязательное событие осени.