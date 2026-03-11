Мартовская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии будут востребованы в ближайшие годы.

Основные изменения по сравнению с мартом 2025 года

Лидером рейтинга по-прежнему остаётся Python, хотя его доля немного снизилась по сравнению с прошлым годом. Второе место уверенно занимает язык C, который показал заметный рост интереса и укрепил позиции в рейтинге.

C++ и Java продемонстрировали снижение показателей, но продолжают входить в число самых востребованных технологий. C# сохранил место в пятёрке лидеров и показал положительную динамику.

В середине рейтинга JavaScript практически не изменил позиции, а Visual Basic немного вырос по сравнению с прошлым годом. В нижней части десятки заметный рост продемонстрировал язык R, что отражает продолжающийся интерес к аналитике данных и научным вычислениям. SQL и Delphi/Object Pascal, напротив, показали небольшое снижение доли, но сохранили позиции в топ-10.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на март 2026 года

1 место — Python (21,25%, –2,59%)

Python остаётся самым популярным языком программирования в мире. Он широко используется в анализе данных, машинном обучении, веб-разработке, автоматизации и научных исследованиях. Простота синтаксиса и огромное количество библиотек делают его одним из лучших языков для старта в программировании. Новичкам стоит обратить внимание на курсы по Python с практическими заданиями и проектами.

2 место — C (11,55%, +2,02%)

Язык C поднялся на второе место и показал уверенный рост интереса. Он остаётся ключевым инструментом для системного программирования, разработки операционных систем, драйверов и встроенных решений. Несмотря на возраст, C по-прежнему является фундаментом для многих современных технологий и используется в критически важных системах.

3 место — C++ (8,18%, –2,90%)

C++ немного снизил показатели, но остаётся одним из важнейших языков для разработки высокопроизводительных приложений. Он широко применяется в игровой индустрии, финансовых системах, разработке движков и сложных программных комплексов. Для глубокого освоения языка полезны курсы по C++, где изучаются ООП, STL и управление памятью.

4 место — Java (7,99%, –2,37%)

Java занимает четвёртую строчку рейтинга. Несмотря на снижение доли, язык остаётся одним из главных инструментов для разработки корпоративных систем, банковских сервисов и Android-приложений. Большая экосистема и стабильность платформы делают его востребованным в крупных компаниях. Начать изучение можно на курсах по Java, включая работу со Spring и серверной архитектурой.

5 место — C# (6,36%, +1,49%)

C# продолжает укреплять позиции в топ-5 и показывает стабильный рост. Язык активно используется для разработки веб-сервисов, корпоративных приложений и игр на движке Unity. Экосистема .NET и поддержка со стороны Microsoft делают его популярным инструментом в enterprise-разработке. Освоить язык помогут курсы по C# и .NET с практикой создания проектов.

6 место — JavaScript (3,45%, –0,01%)

JavaScript остаётся ключевым языком современной веб-разработки. Он используется как на клиентской стороне браузера, так и на сервере благодаря Node.js. Несмотря на минимальное снижение доли, язык остаётся обязательным для фронтенд-разработчиков и широко применяется в мобильной и серверной разработке. Новичкам подойдут курсы по JavaScript с изучением популярных фреймворков.

7 место — Visual Basic (2,50%, –0,02%)

Visual Basic сохраняет позиции в десятке самых популярных языков. Он активно используется в корпоративной среде, особенно в компаниях с большим количеством legacy-систем. Несмотря на небольшое снижение показателей, язык остаётся востребованным для поддержки и модернизации существующих решений.

8 место — SQL (2,00%, –0,57%)

SQL остаётся фундаментальным инструментом для работы с базами данных. Язык используется аналитиками данных, backend-разработчиками и специалистами по бизнес-аналитике. Даже при небольшом снижении доли SQL остаётся обязательным навыком для большинства IT-профессий. Начать изучение можно на курсах по SQL, где рассматриваются реальные задачи работы с данными.

9 место — R (1,88%, +0,94%)

R показал заметный рост и укрепил позиции в рейтинге. Язык широко применяется в статистике, анализе данных и научных исследованиях. Рост интереса связан с развитием направления data science и увеличением количества аналитических проектов.

10 место — Delphi/Object Pascal (1,80%, –0,36%)

Delphi/Object Pascal замыкает десятку лидеров. Несмотря на постепенное снижение популярности, язык продолжает использоваться в корпоративных и государственных системах, а также в поддержке legacy-программ. Он остаётся востребованным среди специалистов, работающих с существующими проектами.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, который публикует компания TIOBE Software. Методология основана на анализе поисковых запросов с названиями языков в крупнейших поисковых системах и на популярных платформах, включая Google, Bing, Wikipedia и YouTube.

Индекс не оценивает качество языка или количество написанного кода. Он отражает интерес разработчиков и компаний к конкретным технологиям. Благодаря этому рейтинг позволяет отслеживать глобальные тенденции в индустрии программирования и помогает разработчикам выбирать перспективные направления для развития карьеры.