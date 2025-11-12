Ноябрьская версия TIOBE Index 2025 показывает, какие языки программирования остаются самыми востребованными в мире. Этот ежемесячный рейтинг формируется на основе поисковой активности разработчиков и отражает реальный интерес к технологиям. Для начинающих программистов TIOBE — это ориентир, а для опытных специалистов — способ понять, куда движется индустрия.

Основные изменения по сравнению с ноябрём 2024

За прошедший год лидер рейтинга не изменился — Python вновь уверенно занимает первую строчку, увеличив своё влияние и отрыв от конкурентов. C поднялся с четвёртого на второе место, потеснив C++ и Java, которые опустились на третью и четвёртую позиции соответственно. Заметный рост показал C#, прибавив +2,67% и укрепившись на пятом месте. JavaScript и Visual Basic удержали свои позиции, а Delphi/Object Pascal и Perl совершили настоящий рывок, вернувшись в топ-10. SQL замыкает десятку, оставаясь востребованным языком для работы с базами данных.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на ноябрь 2025 года

1 место — Python (23.37%, +0.52%)

Python остаётся безоговорочным лидером рейтинга. Универсальность, простота синтаксиса и огромная экосистема библиотек делают его идеальным инструментом как для новичков, так и для профессионалов. Python используют в анализе данных, машинном обучении, веб-разработке и автоматизации.

Посмотрите подборку курсов по Python — с практическими заданиями и проектами для портфолио.

2 место — C (9.68%, +0.67%)

Классический язык C укрепил свои позиции и поднялся с четвёртого на второе место. Его активно применяют при разработке операционных систем, встроенного ПО и высокопроизводительных приложений.

3 место — C++ (8.95%, –1.69%)

C++ немного уступил позиции, но остаётся важным языком в разработке игр, движков, графических и системных приложений. Эффективность, контроль над памятью и богатые возможности делают его ключевым инструментом в индустрии. Попробуйте курсы по C++, где изучаются шаблоны, STL и основы ООП.

4 место — Java (8.54%, –1.06%)

Java немного сдала позиции, но остаётся мощным корпоративным инструментом. Её применяют в Android-разработке, банковских системах и крупных веб-платформах.

На сайте можно найти курсы по Java — от основ синтаксиса до разработки серверных приложений на Spring.

5 место — C# (7.65%, +2.67%)

C# укрепил позиции и остаётся востребованным языком для создания настольных и веб-приложений, а также игр на Unity. Развитие платформы .NET и поддержка Microsoft обеспечивают стабильный рост интереса. Для желающих освоить экосистему Microsoft доступна подборка курсов по C# и .NET.

6 место — JavaScript (3.42%, –0.29%)

Несмотря на лёгкое падение, JavaScript по-прежнему остаётся сердцем веб-разработки. Он используется и на фронтенде, и на сервере (Node.js), что делает его обязательным инструментом для любого веб-разработчика. Освойте язык с нуля на одном из курсов по JavaScript, включающих практику и мини-проекты.

7 место — Visual Basic (3.31%, +1.36%)

Visual Basic сохраняет позиции в корпоративных и бухгалтерских системах. Он по-прежнему удобен для внутренней автоматизации и создания бизнес-инструментов. Несмотря на возраст, язык остаётся востребованным в компаниях с унаследованными решениями.

8 место — Delphi/Object Pascal (2.06%, +0.58%)

Delphi/Object Pascal продолжает возвращаться в поле внимания. Многие организации поддерживают старые проекты, созданные в Delphi, особенно в финансовом и государственном секторе. Этот язык часто выбирают для модернизации устаревших систем.

9 место — Perl (1.84%, +1.16%)

Возвращение Perl стало одним из самых заметных событий рейтинга. После долгого спада язык вновь вошёл в топ-10 благодаря активному использованию в системном администрировании и обработке текстовых данных.

10 место — SQL (1.80%, –0.14%)

SQL завершает десятку лидеров. Несмотря на незначительное снижение рейтинга, язык остаётся основным инструментом для работы с базами данных, аналитикой и BI-системами.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Методология основана на анализе запросов, содержащих названия языков, в популярных поисковых системах (Google, Bing, Yahoo!, YouTube, Wikipedia, Amazon и Baidu).

Важно понимать, что TIOBE не измеряет качество языков и количество кода — он отражает уровень интереса в профессиональном сообществе.

Для новичков индекс помогает выбрать язык для старта, а опытным специалистам — скорректировать карьерную траекторию и следить за тенденциями рынка.