Январская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования остаются наиболее востребованными в начале года. Рейтинг формируется на основе поисковой активности разработчиков по всему миру и отражает реальный интерес к технологиям, а не субъективные оценки. Для новичков TIOBE служит ориентиром при выборе первого языка, а для опытных специалистов — индикатором долгосрочных трендов на рынке.

Основные изменения по сравнению с январём 2025 года

Лидер рейтинга остался неизменным — Python снова уверенно занимает первое место, несмотря на небольшое снижение доли. Существенный рывок совершил язык C, поднявшись сразу с четвёртой позиции на вторую и показав один из лучших темпов роста в десятке. Java сохранила третье место, хотя её популярность немного снизилась.

C++ опустился со второй строчки на четвёртую, потеряв часть интереса аудитории. C# укрепился в середине рейтинга и показал заметный прирост. JavaScript, Visual Basic и SQL в целом сохранили свои позиции, демонстрируя стабильный, но умеренный интерес. В нижней части топ-10 выделяются Delphi/Object Pascal и R, которые заметно улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на январь 2026 года

1 место — Python (22,61%, –0,68%)

Python продолжает удерживать лидерство и остаётся самым популярным языком программирования в мире. Его выбирают для анализа данных, машинного обучения, автоматизации, веб-разработки и научных исследований. Простота синтаксиса и огромная экосистема библиотек делают Python универсальным инструментом для специалистов любого уровня. Если вы планируете начать карьеру в разработке или data-направлениях, стоит обратить внимание на подборку курсов по Python с практическими заданиями и проектами.

2 место — C (10,99%, +2,13%)

Язык C стал главным открытием рейтинга, поднявшись сразу на вторую строчку. Он активно используется в системном программировании, разработке операционных систем, драйверов и встроенного ПО. Рост интереса к C во многом связан с развитием аппаратных решений и низкоуровневых технологий.

3 место — Java (8,71%, –1,44%)

Java сохранила третье место, несмотря на снижение доли. Язык по-прежнему широко используется в корпоративных системах, банковском секторе, Android-разработке и серверных приложениях. Для тех, кто хочет работать в enterprise-проектах, подойдут курсы по Java — от основ языка до разработки приложений на Spring.

4 место — C++ (8,67%, –1,62%)

C++ опустился на четвёртую позицию, но остаётся ключевым языком для высокопроизводительных приложений. Его активно применяют в разработке игр, движков, графических систем и сложного программного обеспечения, где важны скорость и контроль над ресурсами. Освоить язык можно на специализированных курсы по C++ с упором на ООП и STL.

5 место — C# (7,39%, +2,94%)

C# показал уверенный рост и укрепился в топ-5. Язык широко используется для разработки веб- и десктоп-приложений, корпоративных систем и игр на Unity. Развитие платформы .NET и активная поддержка со стороны Microsoft продолжают стимулировать интерес к C#. Для желающих войти в экосистему доступны курсы по C# и .NET.

6 место — JavaScript (3,03%, –1,17%)

JavaScript немного потерял в рейтинге, но остаётся основой современной веб-разработки. Он используется как на клиентской стороне, так и на сервере (Node.js), а также в мобильной и desktop-разработке. Для старта в вебе подойдут курсов по JavaScript с практикой и проектной работой.

7 место — Visual Basic (2,41%, +0,04%)

Visual Basic сохраняет стабильные позиции. Язык по-прежнему востребован в корпоративной среде, особенно в компаниях с унаследованными решениями и внутренними системами автоматизации.

8 место — SQL (2,27%, –0,14%)

SQL остаётся базовым инструментом для работы с базами данных, аналитикой и BI-системами. Несмотря на небольшое снижение доли, язык необходим практически во всех проектах, связанных с хранением и обработкой данных. Освоение SQL часто становится обязательным шагом для аналитиков и backend-разработчиков.

9 место — Delphi/Object Pascal (1,98%, +0,19%)

Delphi/Object Pascal продолжает постепенно укреплять позиции. Язык активно используется для поддержки и развития legacy-систем, особенно в финансовом и государственном секторах, где важно сопровождение старых проектов.

10 место — R (1,82%, +0,81%)

R значительно поднялся в рейтинге и замкнул десятку лидеров. Он широко применяется в статистике, научных исследованиях и анализе данных. Рост интереса к R связан с развитием data-science и академических направлений.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, который публикует компания TIOBE Software. Методология основана на анализе поисковых запросов с названиями языков в крупных поисковых системах и сервисах, включая Google, Bing, Wikipedia и YouTube.

Важно учитывать, что индекс не измеряет качество языков или количество написанного кода. Он отражает уровень интереса профессионального сообщества и помогает отслеживать глобальные тенденции. Для начинающих разработчиков TIOBE Index может стать отправной точкой при выборе языка, а для опытных специалистов — инструментом планирования карьерного развития.