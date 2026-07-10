Если вы заканчиваете вуз или колледж и боитесь, что вместо работы вам предложат «поработать за опыт» — с 1 марта 2027 года так делать станет нельзя. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, которые впервые прописывают правила стажировки как полноценной работы: с договором, зарплатой, больничным и наставником. До сих пор это решала каждая компания сама — и не всегда в пользу новичка.

Кого коснутся новые правила

Стажером сможет официально стать не только вчерашний студент, но и человек, который прошёл переподготовку и меняет профессию — например, уходит из продаж в аналитику или из офлайна в разработку. Главное условие — заключить договор не позже чем через год после получения образования. Из этого срока вычтут декрет, больничный или службу — так что тем, кто не смог выйти на работу сразу, право на стажировку не сгорит.

Что изменится на практике

Максимум шесть месяцев — именно столько теперь может длиться стажировка по закону. Работодателя обяжут назначить наставника и прописать в локальном документе, чему именно должен научиться стажер и по каким критериям будут оценивать результат. На практике это означает, что компания больше не сможет держать человека в подвешенном статусе годами без объяснений: либо учат и оценивают по правилам, либо стажировка не считается легальной.

Отдельно решён вопрос с испытательным сроком: если после стажировки человека берут на постоянную должность в ту же организацию — проверять его повторно нельзя. Логика простая: он уже показал себя внутри компании.

Почему это вообще понадобилось

В пояснениях к законопроекту приводят цифру: почти четверть выпускников вузов и около 43% выпускников колледжей в 2023 году работали не по специальности. Замкнутый круг знаком многим — для работы нужен опыт, а получить его без первой работы неоткуда.

Депутат Дмитрий Скриванов: «Текущее положение стажёров — это «серая зона», где непонятно, ты сотрудник или просто наблюдатель.»

Курс не заменит стаж, но может стать точкой входа

Диплом о переподготовке сам по себе не даёт права претендовать на позицию — работодателя куда больше интересует, что вы реально умеете делать. Но чтобы дойти до стажировки по новым правилам, сначала нужно попасть в вуз или колледж — а значит, всё начинается с ЕГЭ. Свободный выбор специальности и, соответственно, будущей профессии, в которой можно будет пройти официальную стажировку, определяется именно баллами на экзамене. Поэтому тем, кто сейчас готовится к поступлению, есть смысл заранее выбирать курсы подготовки к ЕГЭ по профильным предметам — чтобы через несколько лет прийти не просто с дипломом, а с осмысленным выбором специальности и реальным заделом для будущей стажировки.

Что делать уже сейчас

Поправки вступят в силу только 1 марта 2027 года, но готовиться можно раньше. Если вы студент последнего курса или недавно закончили обучение — держите в голове срок в один год для заключения договора. Если планируете смену профессии — присматривайтесь к программам с реальными проектами и карьерным сопровождением уже сейчас, чтобы прийти на стажировку не «с нуля», а с готовым портфолио.