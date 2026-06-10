Искусственный интеллект стал заметной частью карьерных планов для взрослых специалистов. Исследовательский центр SuperJob опубликовал результаты опроса о переквалификации: работающие россияне все чаще советуют коллегам не просто менять сферу, а осваивать новые цифровые роли и ИИ-навыки.

В опросе участвовали 3000 представителей распространенных профессиональных групп из 582 населенных пунктов России. Исследование проводилось с 12 по 29 мая 2026 года среди экономически активного населения старше 18 лет. Для аудитории Kurshub это важный сигнал: спрос на обучение взрослых смещается от абстрактного «переучиться на кого-нибудь» к более точному вопросу — какие навыки усилят текущую профессию и дадут шанс на карьерный переход.

Что показало исследование

Главный новый тренд, который отмечает SuperJob, — появление профессий, связанных с искусственным интеллектом, в ответах самих работников. Два года назад в аналогичном опросе таких рекомендаций почти не было. Теперь 22% дизайнеров советуют коллегам рассматривать путь prompt-инженера. PR-менеджеры называют тренера ИИ наравне с интернет-маркетологом — по 14%. Среди юристов 9% видят перспективу в роли специалиста по ИИ.

При этом исследование не сводится к тезису «всем срочно в ИИ». По многим профессиям люди чаще советуют углубляться внутри своей сферы или переходить в смежную специализацию. Бухгалтеры, например, чаще говорят о другой отрасли, экономике, HR и аналитике. Маркетологи чаще называют аналитику. Программисты в основном советуют оставаться в разработке, но изучать другие языки.

Это важный разворот. Рынок труда не всегда требует полного обнуления карьеры. Часто выгоднее взять уже накопленный профессиональный опыт и добавить к нему навыки, которые повышают ценность специалиста: аналитику, автоматизацию, работу с нейросетями, управление проектами или коммуникациями.

Кому ИИ-навыки стали особенно близки

Сильнее всего ИИ-тема видна в профессиях, где много текстов, визуальных материалов, коммуникаций и интеллектуальной рутины. Для дизайнеров prompt-инженерство связано не только с генерацией картинок, но и с умением ставить задачу, работать с референсами, проверять результат и собирать быстрые прототипы. Для PR-специалистов и маркетологов ИИ полезен в исследовании аудитории, подготовке гипотез, черновиков текстов и анализе реакций.

Юристам и специалистам административных направлений ИИ может помогать в первичном анализе документов, сравнении версий, подготовке резюме по большим текстам и поиске рисков. Но именно здесь особенно важен контроль человека: модель может ошибаться, а ответственность за итоговый документ остается у специалиста.

Поэтому практический вывод не в том, что нужно бросать профессию ради модной должности. Более сильная стратегия — понять, где в текущей работе есть повторяемые цифровые задачи, и научиться делать их быстрее и качественнее с помощью новых инструментов.

Почему взрослым специалистам не стоит ждать

Взрослая аудитория часто откладывает обучение, потому что уже есть работа, семья, обязательства и мало свободного времени. Но именно у взрослых специалистов есть преимущество: они понимают реальную предметную область. Нейросеть сама по себе не знает, что важно для клиента, руководителя, суда, рекламной кампании или финансового отчета. Это знает человек с опытом.

Если такой человек осваивает ИИ-инструменты, он получает не просто новую строчку в резюме, а ускорение привычных рабочих процессов. Например, маркетолог быстрее готовит варианты сегментов, HR-специалист структурирует интервью, аналитик быстрее проверяет гипотезу, менеджер проекта собирает протоколы и задачи, бухгалтер аккуратнее сравнивает документы.

SuperJob отдельно отмечает, что среди тех, кто уже переквалифицировался и доволен результатом, чаще называли не деньги, а возможности для развития, новых знаний и навыков. Это совпадает с поведением взрослой аудитории: обучение часто покупают не ради диплома, а ради понятного изменения в работе.

Какие направления обучения выглядят практично

Первое направление — прикладные нейросети. Не обязательно начинать с математики машинного обучения. Для большинства специалистов полезнее научиться формулировать задачи, давать контекст, проверять ответы, собирать рабочие сценарии и понимать ограничения моделей. Для старта можно посмотреть курсы по нейросетям и курсы по искусственному интеллекту.

Второе направление — аналитика. Исследование SuperJob показывает, что аналитические роли появляются в рекомендациях для маркетологов, бухгалтеров, менеджеров по закупкам, логистов, операторов call-центра и экономистов. Если хочется усилить карьеру без резкого ухода в разработку, стоит смотреть на бизнес-аналитику, системную аналитику и базовые навыки работы с данными.

Третье направление — Python и автоматизация. Даже если человек не планирует становиться разработчиком, базовое понимание кода помогает автоматизировать таблицы, отчеты, выгрузки и работу с API. Для такого маршрута подойдут курсы по Python.

Четвертое направление — профессии на стыке людей и процессов: HR, обучение персонала, управление проектами, маркетинг. В исследовании HR-менеджерам советуют бизнес-тренерство и обучение персонала, а маркетологам — аналитику. Здесь полезны курсы по управлению персоналом и интернет-маркетингу.

Как выбрать переквалификацию без лишнего риска

Главная ошибка — выбирать новую профессию только по громкому названию. Prompt-инженер, тренер ИИ или специалист по ИИ звучат перспективно, но за этими ролями должны стоять реальные задачи: постановка требований, проверка результата, понимание бизнеса, работа с данными и коммуникация с людьми.

Лучше идти от своей базы. Дизайнеру разумнее сначала освоить генеративные инструменты для прототипов и визуальных гипотез. Маркетологу — нейросети для сегментации, текстов и аналитики. Юристу — безопасную работу с документами и проверку ограничений. Бухгалтеру — автоматизацию, аналитику и работу с таблицами. Менеджеру — управление проектами, данными и AI-помощниками.

Такой подход снижает риск неудачной покупки курса. Человек не пытается стать «кем-то совершенно другим» за два месяца, а строит мост от текущего опыта к новым задачам рынка.

Главный вывод

Исследование SuperJob показывает не панику вокруг ИИ, а более зрелый тренд: взрослые специалисты все чаще видят переквалификацию как усиление профессии, а не как полный разрыв с прошлым опытом. ИИ-навыки становятся частью этого маршрута, но лучше всего работают в связке с предметной экспертизой, аналитикой и пониманием рабочих процессов.

Для тех, кто выбирает обучение в 2026 году, практичный вопрос звучит так: не «какая профессия сейчас модная», а «какой навык повысит мою ценность уже в текущей или смежной роли». Именно такие решения чаще всего дают взрослым специалистам реальный карьерный эффект.