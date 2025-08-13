Как попасть в число лучших EdTech-проектов по версии «Комсомольской правды»
Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила ежегодную премию «Я знаю: EdTech» — масштабное событие, направленное на выявление и поощрение лучших решений в сфере цифрового образования. Премия объединяет ведущие платформы, стартапы, вузы и корпоративные структуры, чтобы отметить их вклад в развитие EdTech-индустрии.
Суть премии — продемонстрировать, как современные технологии помогают сделать образование доступным, гибким, персонализированным и ориентированным на реальные потребности учащихся и работодателей. Участники представляют уникальные образовательные продукты, методики и платформы, охватывающие весь спектр — от подготовки школьников к экзаменам до программ для топ-менеджеров.
Звездный состав участников
Среди номинантов — как признанные лидеры рынка, так и перспективные стартапы:
Крупные образовательные платформы:
- Skillbox — программы дополнительного профессионального образования.
- Нетология — университет онлайн-образования с проектами интеграции в традиционные вузы.
- Умскул — подготовка школьников к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам.
Технологические решения:
- GetCourse — инструмент для создания и запуска курсов в малом и среднем бизнесе.
- TOP IT College — международный колледж цифровых технологий.
- Ukids — онлайн-академия для детей и подростков.
Образовательные учреждения:
- Томский государственный университет — инициативы в дистанционном высшем образовании.
- Компания «Деловой» — корпоративные программы по охране труда и безопасности.
Четкий план проведения: от заявки до награждения
Временная линия премии «Я знаю: EdTech»:
1 июня — 30 сентября 2025: прием заявок от участников 1 октября — 30 декабря 2025: народное голосование на сайте премии.
12 января — 13 февраля 2026: экспертное голосование и выбор финалистов Февраль 2026: торжественная церемония награждения.
Оценкой занимается экспертный совет с участием представителей Яндекс Практикума, РУДН, Astralinux, ЦИПР, HeadHunter, «Хаб Знаний МойОфис» и других авторитетных организаций.
8 номинаций: полное покрытие EdTech-индустрии
Премия охватывает все ключевые направления цифрового образования:
Открытое голосование (4 номинации):
- Языковое образование — онлайн-школы иностранных языков.
- Дополнительное профессиональное образование — курсы повышения квалификации.
- Детское образование — платформы для школьников и подготовка к экзаменам.
- Применение технологий в традиционных учебных заведениях — интеграция EdTech в школы и вузы.
Экспертное голосование (4 номинации):
- Корпоративное обучение — программы развития сотрудников.
- Бизнес-образование — решения для предпринимателей и топ-менеджеров.
- EdTech-стартапы — инновационные проекты, запущенные после 2022 года.
- Вклад в развитие EdTech — за продвижение и популяризацию онлайн-образования.
Преимущества участия: больше чем просто конкурс
Участие в премии дает образовательным проектам множество возможностей:
Повышение узнаваемости бренда — медийное освещение от «Комсомольской правды» Профессиональное признание — оценка от экспертов индустрии Экспертная обратная связь — рекомендации по развитию проекта Расширение сети контактов — знакомство с партнерами и инвесторами
Целевая аудитория: кто может участвовать
Премия открыта для широкого круга участников:
- Образовательные платформы и онлайн-школы.
- Вузы, колледжи и центры ДПО.
- EdTech-стартапы и IT-компании в сфере обучения.
- HR-отделы и корпоративные академии.
- Разработчики образовательных методик и программ.
Экспертные оценки: что говорят профессионалы
Ольга Пивень, сооснователь ЦИПР: «Такие премии открывают новые имена и поощряют те команды, которые вносят серьёзный вклад в развитие образовательных продуктов».
Артем Аницоев, CEO онлайн-школы: «Это прозрачная система оценки, качественный отбор и возможность привлечь внимание к действительно сильным проектам».
Отзывы подчеркивают значимость премии как инструмента развития нетворкинга и поддержки EdTech-инициатив.
Как это влияет на развитие образования
Премия «Я знаю: EdTech» выполняет несколько важных функций для индустрии:
Формирование доверия к образовательным продуктам среди пользователей Помощь в навигации по разнообразию предложений на рынке Стимулирование инноваций в сфере цифрового обучения Создание диалога между разными участниками образовательной экосистемы
Тренды, которые определяет премия
Номинации премии отражают ключевые тенденции развития EdTech:
Персонализация обучения — адаптация под индивидуальные потребности Корпоративное образование — развитие сотрудников как конкурентное преимущество Детское цифровое образование — раннее знакомство с технологиями Интеграция в традиционное образование — цифровизация школ и вузов
Практическая информация для участников
Сроки подачи заявок: до 30 сентября 2025 года.
Требования к участникам:
- Действующий образовательный проект или платформа.
- Соответствие одной из восьми номинаций.
- Готовность предоставить информацию о проекте для оценки.
Альтернативы для развития EdTech-проектов
Помимо участия в премии, создатели образовательных проектов могут развивать свои компетенции через:
Программы по предпринимательству в образовании — навыки запуска и масштабирования образовательных стартапов.
Курсы по образовательным технологиям — освоение современных инструментов и платформ для создания онлайн-курсов.
Специализированные курсы по EdTech — изучение лучших практик создания образовательных продуктов и понимание потребностей рынка. Премия «Я знаю: EdTech» показывает высокие стандарты качества в онлайн-образовании — участники вроде Skillbox и Нетологии устанавливают планку для всей индустрии. Если вы хотите развиваться в сфере цифрового образования или просто повысить свою квалификацию, стоит изучить программы этих лидеров рынка. На наших страницах курсов Нетологии и курсов Skillbox собраны актуальные программы от ведущих EdTech-платформ: от IT-специальностей и маркетинга до дизайна и управления проектами. Обучение у номинантов премии — это возможность получить образование экспертного уровня.
Такая подготовка поможет лучше понимать индустрию и создавать проекты, способные претендовать на признание в рамках подобных премий.
Влияние на карьеру в EdTech
Для специалистов, работающих в сфере образования, премия показывает:
Востребованные направления — какие проекты получают признание экспертов Стандарты качества — что ценится в современном образовании Возможности развития — перспективные ниши и форматы обучения Сетевые возможности — платформу для знакомства с лидерами индустрии
Глобальный контекст EdTech
Российская премия проходит на фоне активного развития EdTech по всему миру. Пандемия ускорила цифровизацию образования, и теперь онлайн-обучение стало нормой для миллионов людей.
Премия «Я знаю: EdTech» помогает российским проектам:
- Соответствовать международным стандартам.
- Развивать инновационные подходы.
- Конкурировать с глобальными игроками.
- Находить уникальные решения для местного рынка.
Главное: формирование будущего образования
Премия «Я знаю: EdTech» — это не просто конкурс, а зеркало развития индустрии, точка пересечения идей, решений и амбиций. Это площадка, на которой формируется образ образования будущего.
Участие в премии дает возможность не только получить признание, но и внести вклад в развитие всей EdTech-экосистемы России. До 30 сентября у образовательных проектов есть шанс заявить о себе и стать частью истории цифрового образования.
