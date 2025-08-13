Как попасть в число лучших EdTech-проектов по версии «Комсомольской правды»

Медиагруппа «Комсомольская правда» запустила ежегодную премию «Я знаю: EdTech» — масштабное событие, направленное на выявление и поощрение лучших решений в сфере цифрового образования. Премия объединяет ведущие платформы, стартапы, вузы и корпоративные структуры, чтобы отметить их вклад в развитие EdTech-индустрии.

Суть премии — продемонстрировать, как современные технологии помогают сделать образование доступным, гибким, персонализированным и ориентированным на реальные потребности учащихся и работодателей. Участники представляют уникальные образовательные продукты, методики и платформы, охватывающие весь спектр — от подготовки школьников к экзаменам до программ для топ-менеджеров.

Звездный состав участников

Среди номинантов — как признанные лидеры рынка, так и перспективные стартапы:

Крупные образовательные платформы:

Skillbox — программы дополнительного профессионального образования.

Нетология — университет онлайн-образования с проектами интеграции в традиционные вузы.

Умскул — подготовка школьников к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам.

Технологические решения:

GetCourse — инструмент для создания и запуска курсов в малом и среднем бизнесе.

TOP IT College — международный колледж цифровых технологий.

Ukids — онлайн-академия для детей и подростков.

Образовательные учреждения:

Томский государственный университет — инициативы в дистанционном высшем образовании.

Компания «Деловой» — корпоративные программы по охране труда и безопасности.

Четкий план проведения: от заявки до награждения

Временная линия премии «Я знаю: EdTech»:

1 июня — 30 сентября 2025: прием заявок от участников 1 октября — 30 декабря 2025: народное голосование на сайте премии.

12 января — 13 февраля 2026: экспертное голосование и выбор финалистов Февраль 2026: торжественная церемония награждения.

Оценкой занимается экспертный совет с участием представителей Яндекс Практикума, РУДН, Astralinux, ЦИПР, HeadHunter, «Хаб Знаний МойОфис» и других авторитетных организаций.

8 номинаций: полное покрытие EdTech-индустрии

Премия охватывает все ключевые направления цифрового образования:

Открытое голосование (4 номинации):

Языковое образование — онлайн-школы иностранных языков.

Дополнительное профессиональное образование — курсы повышения квалификации.

Детское образование — платформы для школьников и подготовка к экзаменам.

Применение технологий в традиционных учебных заведениях — интеграция EdTech в школы и вузы.

Экспертное голосование (4 номинации):

Корпоративное обучение — программы развития сотрудников.

Бизнес-образование — решения для предпринимателей и топ-менеджеров.

EdTech-стартапы — инновационные проекты, запущенные после 2022 года.

Вклад в развитие EdTech — за продвижение и популяризацию онлайн-образования.

Преимущества участия: больше чем просто конкурс

Участие в премии дает образовательным проектам множество возможностей:

Повышение узнаваемости бренда — медийное освещение от «Комсомольской правды» Профессиональное признание — оценка от экспертов индустрии Экспертная обратная связь — рекомендации по развитию проекта Расширение сети контактов — знакомство с партнерами и инвесторами

Целевая аудитория: кто может участвовать

Премия открыта для широкого круга участников:

Образовательные платформы и онлайн-школы.

Вузы, колледжи и центры ДПО.

EdTech-стартапы и IT-компании в сфере обучения.

HR-отделы и корпоративные академии.

Разработчики образовательных методик и программ.

Экспертные оценки: что говорят профессионалы

Ольга Пивень, сооснователь ЦИПР: «Такие премии открывают новые имена и поощряют те команды, которые вносят серьёзный вклад в развитие образовательных продуктов».

Артем Аницоев, CEO онлайн-школы: «Это прозрачная система оценки, качественный отбор и возможность привлечь внимание к действительно сильным проектам».

Отзывы подчеркивают значимость премии как инструмента развития нетворкинга и поддержки EdTech-инициатив.

Как это влияет на развитие образования

Премия «Я знаю: EdTech» выполняет несколько важных функций для индустрии:

Формирование доверия к образовательным продуктам среди пользователей Помощь в навигации по разнообразию предложений на рынке Стимулирование инноваций в сфере цифрового обучения Создание диалога между разными участниками образовательной экосистемы

Тренды, которые определяет премия

Номинации премии отражают ключевые тенденции развития EdTech:

Персонализация обучения — адаптация под индивидуальные потребности Корпоративное образование — развитие сотрудников как конкурентное преимущество Детское цифровое образование — раннее знакомство с технологиями Интеграция в традиционное образование — цифровизация школ и вузов

Практическая информация для участников

Сроки подачи заявок: до 30 сентября 2025 года.

Требования к участникам:

Действующий образовательный проект или платформа.

Соответствие одной из восьми номинаций.

Готовность предоставить информацию о проекте для оценки.

Альтернативы для развития EdTech-проектов

Помимо участия в премии, создатели образовательных проектов могут развивать свои компетенции через:

Программы по предпринимательству в образовании — навыки запуска и масштабирования образовательных стартапов.

Курсы по образовательным технологиям — освоение современных инструментов и платформ для создания онлайн-курсов.

Специализированные курсы по EdTech — изучение лучших практик создания образовательных продуктов и понимание потребностей рынка. Премия «Я знаю: EdTech» показывает высокие стандарты качества в онлайн-образовании — участники вроде Skillbox и Нетологии устанавливают планку для всей индустрии. Если вы хотите развиваться в сфере цифрового образования или просто повысить свою квалификацию, стоит изучить программы этих лидеров рынка. На наших страницах курсов Нетологии и курсов Skillbox собраны актуальные программы от ведущих EdTech-платформ: от IT-специальностей и маркетинга до дизайна и управления проектами. Обучение у номинантов премии — это возможность получить образование экспертного уровня.

Такая подготовка поможет лучше понимать индустрию и создавать проекты, способные претендовать на признание в рамках подобных премий.

Влияние на карьеру в EdTech

Для специалистов, работающих в сфере образования, премия показывает:

Востребованные направления — какие проекты получают признание экспертов Стандарты качества — что ценится в современном образовании Возможности развития — перспективные ниши и форматы обучения Сетевые возможности — платформу для знакомства с лидерами индустрии

Глобальный контекст EdTech

Российская премия проходит на фоне активного развития EdTech по всему миру. Пандемия ускорила цифровизацию образования, и теперь онлайн-обучение стало нормой для миллионов людей.

Премия «Я знаю: EdTech» помогает российским проектам:

Соответствовать международным стандартам.

Развивать инновационные подходы.

Конкурировать с глобальными игроками.

Находить уникальные решения для местного рынка.

Главное: формирование будущего образования

Премия «Я знаю: EdTech» — это не просто конкурс, а зеркало развития индустрии, точка пересечения идей, решений и амбиций. Это площадка, на которой формируется образ образования будущего.

Участие в премии дает возможность не только получить признание, но и внести вклад в развитие всей EdTech-экосистемы России. До 30 сентября у образовательных проектов есть шанс заявить о себе и стать частью истории цифрового образования.