Митап в Санкт-Петербурге: 650+ шардов PostgreSQL и другие боевые кейсы от Яндекс 360
13 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт офлайн-митап для бэкенд-разработчиков и архитекторов. Команда Яндекс 360 расскажет, как проектировать высоконагруженные системы, управлять сотнями шардов PostgreSQL и развивать API без потери совместимости. Всё на реальных кейсах из продакшена.
Четыре доклада от инженеров Яндекса
Программа охватывает ключевые аспекты бэкенд-разработки — от архитектуры распределённых систем до масштабирования баз данных.
Эволюция API без дропа обратной совместимости
Как выстроить долгосрочную стратегию развития интерфейсов, чтобы масштабировать продукт без ломки для клиентов. На примере Телемоста.
Спикер: Вадим Клеба, руководитель разработки Телемоста.
Как приручить 650+ шардов PostgreSQL
Разбор сложностей масштабирования баз данных в продуктах Яндекс 360. Когда одной базы недостаточно, а управлять сотнями шардов становится самостоятельной инженерной задачей.
Спикер: Кирилл Григорьев, бэкенд-разработчик Яндекс 360.
Как варить внутренние инструменты быстро, красиво и эффективно
Подходы к построению внутренних платформ и оптимизации процессов разработки. Как создавать инструменты, которыми команда действительно будет пользоваться.
Спикер: Дарья Андреева, руководитель бэкенда Биллинга Яндекс 360.
Кластеризация и синхронизация: мгновенная загрузка фото в Яндекс Диске
Технические решения, которые обеспечивают стабильную работу пользовательских сервисов при высокой нагрузке. Как сделать так, чтобы миллионы файлов загружались моментально.
Спикер: Дмитрий Кривопальцев, тимлид бэкенд-разработки Яндекс Диска.
Каждый доклад основан на реальном опыте разработки и эксплуатации сервисов в продакшене. Никакой теории — только то, что проверено под нагрузкой.
Кому будет полезно
Бэкенд-разработчики среднего и старшего уровня углубятся в вопросы архитектуры и производительности на конкретных примерах.
Архитекторы и тимлиды узнают, как масштабировать сервисы и поддерживать их устойчивость в продакшене.
Инженеры, работающие с API и интеграциями, посмотрят, как организованы эти процессы в крупных продуктах.
Если вы хотите усилить навыки бэкенд-разработки, обратите внимание на курсы программирования. Темы митапа — архитектура высоконагруженных систем, работа с базами данных, проектирование API — активно разбирают в современных образовательных программах.
Студенты и начинающие специалисты познакомятся с практиками индустрии и смогут задать вопросы опытным разработчикам.
Опыт работы в конкретных технологиях не обязателен. Доклады будут понятны тем, кто знаком с базовыми принципами проектирования серверных систем.
Как всё пройдёт
Митап пройдёт в офлайн-формате в бизнес-центре «Бенуа» (Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, 2к2). Начало в 19:00.
Что получат участники:
- Живое общение со спикерами и коллегами из профессионального сообщества.
- Возможность обсудить собственные архитектурные решения и задать вопросы после выступлений.
- Практическую направленность всех докладов — без маркетинговых блоков.
- Нетворкинг с инженерами Яндекса и другими участниками.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Требуется регистрация.
Организаторы
Митап организован командой Яндекс 360 — подразделением, которое отвечает за развитие ключевых сервисов экосистемы Яндекса: Яндекс Диск, Телемост, Почту и другие.
Участники смогут познакомиться с опытом инженеров, стоящих за этими продуктами, а также узнать о вакансиях и образовательных инициативах компании. Больше о подходах команды можно узнать в «Техножурнале» Яндекс 360.
Дата: 13 ноября 2025 года
Время начала: 19:00
Место: Санкт-Петербург, БЦ «Бенуа», Пискарёвский проспект, 2к2
Формат: офлайн
Регистрация: обязательна, участие бесплатное
