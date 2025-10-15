Митап в Санкт-Петербурге: 650+ шардов PostgreSQL и другие боевые кейсы от Яндекс 360

13 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге пройдёт офлайн-митап для бэкенд-разработчиков и архитекторов. Команда Яндекс 360 расскажет, как проектировать высоконагруженные системы, управлять сотнями шардов PostgreSQL и развивать API без потери совместимости. Всё на реальных кейсах из продакшена.

Четыре доклада от инженеров Яндекса

Программа охватывает ключевые аспекты бэкенд-разработки — от архитектуры распределённых систем до масштабирования баз данных.

Эволюция API без дропа обратной совместимости

Как выстроить долгосрочную стратегию развития интерфейсов, чтобы масштабировать продукт без ломки для клиентов. На примере Телемоста.

Спикер: Вадим Клеба, руководитель разработки Телемоста.

Как приручить 650+ шардов PostgreSQL

Разбор сложностей масштабирования баз данных в продуктах Яндекс 360. Когда одной базы недостаточно, а управлять сотнями шардов становится самостоятельной инженерной задачей.

Спикер: Кирилл Григорьев, бэкенд-разработчик Яндекс 360.

Как варить внутренние инструменты быстро, красиво и эффективно

Подходы к построению внутренних платформ и оптимизации процессов разработки. Как создавать инструменты, которыми команда действительно будет пользоваться.

Спикер: Дарья Андреева, руководитель бэкенда Биллинга Яндекс 360.

Кластеризация и синхронизация: мгновенная загрузка фото в Яндекс Диске

Технические решения, которые обеспечивают стабильную работу пользовательских сервисов при высокой нагрузке. Как сделать так, чтобы миллионы файлов загружались моментально.

Спикер: Дмитрий Кривопальцев, тимлид бэкенд-разработки Яндекс Диска.

Каждый доклад основан на реальном опыте разработки и эксплуатации сервисов в продакшене. Никакой теории — только то, что проверено под нагрузкой.

Кому будет полезно

Бэкенд-разработчики среднего и старшего уровня углубятся в вопросы архитектуры и производительности на конкретных примерах.

Архитекторы и тимлиды узнают, как масштабировать сервисы и поддерживать их устойчивость в продакшене.

Инженеры, работающие с API и интеграциями, посмотрят, как организованы эти процессы в крупных продуктах.

Если вы хотите усилить навыки бэкенд-разработки, обратите внимание на курсы программирования. Темы митапа — архитектура высоконагруженных систем, работа с базами данных, проектирование API — активно разбирают в современных образовательных программах.

Студенты и начинающие специалисты познакомятся с практиками индустрии и смогут задать вопросы опытным разработчикам.

Опыт работы в конкретных технологиях не обязателен. Доклады будут понятны тем, кто знаком с базовыми принципами проектирования серверных систем.

Как всё пройдёт

Митап пройдёт в офлайн-формате в бизнес-центре «Бенуа» (Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, 2к2). Начало в 19:00.

Что получат участники:

Живое общение со спикерами и коллегами из профессионального сообщества.

Возможность обсудить собственные архитектурные решения и задать вопросы после выступлений.

Практическую направленность всех докладов — без маркетинговых блоков.

Нетворкинг с инженерами Яндекса и другими участниками.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Требуется регистрация.

Организаторы

Митап организован командой Яндекс 360 — подразделением, которое отвечает за развитие ключевых сервисов экосистемы Яндекса: Яндекс Диск, Телемост, Почту и другие.

Участники смогут познакомиться с опытом инженеров, стоящих за этими продуктами, а также узнать о вакансиях и образовательных инициативах компании. Больше о подходах команды можно узнать в «Техножурнале» Яндекс 360.

Дата: 13 ноября 2025 года

Время начала: 19:00

Место: Санкт-Петербург, БЦ «Бенуа», Пискарёвский проспект, 2к2

Формат: офлайн