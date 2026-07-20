Если вы или кто-то из ваших близких в этом году поступает в вуз — часы уже тикают. 25 июля заканчивается приём документов на бюджет по ЕГЭ, а 27 июля появятся конкурсные списки. Дальше решает не удача, а то, успеете ли вы вовремя подать согласие на зачисление — и не ошибётесь ли с приоритетом.

В этом году правила заметно изменились, и часть абитуриентов рискует споткнуться именно на формальностях, а не на баллах.

Что реально меняется

В 2026/27 учебном году вузы выделили больше 620 тысяч бюджетных мест — рекордный объём. Но конкурс за них устроен иначе, чем годом раньше.

Подавать заявление теперь можно только через «Поступление в вуз онлайн», лично или по почте — собственные системы университетов для этого больше не используются. Значит, если вы привыкли действовать через личный кабинет конкретного вуза, в этом году придётся перестроиться.

Для 25 инженерных специальностей физика стала обязательным экзаменом — раньше вузы часто могли заменить её другим предметом. По 43 направлениям университет вправе требовать историю (было — 29). Если вы подавали документы, ориентируясь на прошлогодний список испытаний, стоит перепроверить его заново.

Кого это касается сильнее всего

Больше всего изменения затронут:

— поступающих на инженерные направления (физика обязательна для 25 специальностей);

— выпускников колледжей, которые хотят сменить сферу — например, уйти из бухучёта в программирование: без ЕГЭ это теперь почти невозможно, если новая программа не совпадает по профилю со старой квалификацией;

— тех, кто рассчитывает на целевую квоту — она больше не считается процентом от бюджетных мест, а закреплена за конкретными позициями с указанием заказчика и вуза.

Где чаще всего теряют место — не из-за баллов

Ошибка, которая обходится дороже всего, — не низкий балл ЕГЭ, а пропущенный дедлайн согласия. Направить его можно только в один вуз на одну позицию: для приоритетного этапа — до 12:00 1 августа, для основного — до 12:00 5 августа.

В этом году добавили и «дни тишины» — периоды, когда портал временно блокирует отзыв уже поданного согласия. На практике выходит так: если вы передумали в последний момент и не успели среагировать до начала «тишины», изменить решение уже не получится.

Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук: «Приёмная кампания — прямой маршрут к востребованной профессии» — и связывает новые правила с попыткой сделать поступление более предсказуемым для всех регионов.

Что делать в оставшиеся дни

Список действий небольшой, но каждый пункт критичен:

Проверить, входит ли выбранная программа в список с обязательной физикой или историей. Свериться со своими баллами и индивидуальными достижениями в личном кабинете. Убедиться в правильном порядке приоритетов среди выбранных программ. Следить не только за своей позицией в списке, но и за числом согласий выше себя.

Если после 5 августа бюджетное место всё же не досталось, а платных мест по вашему направлению в этом году впервые ограничили (таких направлений — 40), запасной вариант стоит продумать заранее. Тем, кто рассматривает смену профессии как альтернативу долгому вузовскому обучению, имеет смысл сразу посмотреть курсы подготовки к экзаменам и профориентационные программы на KursHub — там можно сопоставить формат и сроки обучения, если решение о поступлении в этом году не сложится так, как планировалось.

Что в итоге

Кампания 2026 года формально стала прозрачнее: больше бюджетных мест, чёткие квоты, единая система подачи. Но она же требует от абитуриента больше самостоятельного контроля — ошибка в дедлайне или недосмотренный список испытаний может стоить дороже, чем несколько баллов ЕГЭ.