Депутат Госдумы предложил пересмотреть домашние задания и ввести тьюторов в школах

Предложение вице-спикера Госдумы РФ Бориса Чернышова (ЛДПР) вызвало широкую дискуссию среди педагогов и родителей. Политик считает, что система домашних заданий требует переосмысления, а школьникам, испытывающим трудности, необходимо предоставлять помощь не вне школы, а внутри неё.

5 ноября 2025 года портал «Учительская газета» сообщил о предложении, а подробности депутат изложил в беседе с ТАСС.

По словам Чернышова, сегодня большая часть нагрузки ложится на семьи: родители вынуждены помогать детям, а те всё чаще обращаются к репетиторам. По данным образовательных аналитических центров, рынок репетиторства в России в 2023–2024 годах рос на 15–20% ежегодно — это подтверждают исследования сервисов «Учи.ру» и «Продленка».

Депутат подчеркнул: помощь в выполнении заданий должна стать частью школьного процесса и сопровождаться системной поддержкой педагогов.

Что предлагают изменить

Парламентарий в беседе с ТАСС указал, что домашние задания становятся фактором стресса для значительной части учеников. Дети, которые не успевают усвоить новый материал на уроке, оказываются в ситуации постоянного давления — нужно сдавать задания вовремя, получать хорошие оценки и не отставать от остальных.

«Чтобы не прийти в школу с невыполненной работой, дети вынуждены обращаться за помощью к родителям, а те — к репетиторам», — отмечает Чернышов.

Ключевые элементы инициативы:

Введение ставок тьюторов. Специалисты, которые будут помогать отстающим ученикам прямо в школе — не вне её.

Дополнительные занятия внутри школы. Не факультативы и кружки, а целенаправленная помощь тем, кто не успевает.

Оплата педагогам за такую работу. Чернышов подчеркивает: «Это время, направленное на такую внеурочную поддержку, должно справедливо оплачиваться».

Смещение внимания с оценок на понимание. «Задача домашнего задания — не получить пятерку или избежать двойки, а глубже изучить материал и разобраться в нем», — говорит депутат.

Такой подход перекликается с рекомендациями российских педагогов и позициями РАО, которые неоднократно отмечали: оценочная тревожность — один из факторов снижения мотивации.

Масштаб проблемы: цифры и факты

По данным исследований «Росучебника» и ВЦИОМ, опубликованных в 2023–2024 годах:

42–48% родителей считают объем домашних заданий чрезмерным.

Более 30% школьников признают, что испытывают стресс из-за необходимости выполнять задания по вечерам.

По исследованию онлайн-школы «Фоксфорд» (2024), каждый третий старшеклассник хотя бы раз обращался к репетитору в течение учебного года.

Образовательные аналитики отмечают: пандемия, переход на смешанное обучение и общий рост учебной программы привели к устойчивому увеличению спроса на частное обучение.

Контекст: другие образовательные инициативы

Предложение Чернышова — не единственная инициатива по реформе школьного образования.

Осенью 2024 года уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила о возможности сокращения летних каникул на один месяц для выравнивания учебного графика.

В связке эти инициативы поднимают вопрос комплексной реформы учебного процесса: от количества учебного времени до качества поддержки учеников.

Что говорят эксперты

Педагоги и психологи уже отреагировали на поднятую тему.

Кандидат педагогических наук, методист и эксперт образовательных программ Лариса Абанкина отмечает: «Системная поддержка отстающих — это вопрос не дополнительной нагрузки, а изменения философии школы. Если помощь оказывается сразу, ученик реже выпадает из учебного процесса и больше мотивирован продолжать обучение».

Психолог Анна Халецкая, специалист по школьной адаптации, подчёркивает: «Если ребёнок постоянно делает уроки с 18 до 22 часов, это приводит к эмоциональному выгоранию. Поддержка в школе снимает часть тревожности и улучшает качество сна, что напрямую влияет на способность усваивать материал».

Эксперты РАО в 2024 году указывали: введение ставок тьюторов может сократить разрыв в успеваемости между детьми из семей с разным уровнем дохода.

Зарубежный опыт

В ряде стран (Финляндия, Эстония, Южная Корея) существуют модели внутришкольной поддержки, включающие тьюторов и расширенные консультации. Дискуссия Чернышова приближает российский подход к этому формату.

В Финляндии, например, отстающим ученикам предоставляют индивидуальную поддержку сразу, как только проблема выявлена — не в конце четверти, а на следующем уроке. Это позволяет предотвратить накопление пробелов в знаниях.

