Vertis Mobile Meetup: офлайн-мероприятие для iOS и Android-разработчиков в Москве
17 мая в Москве состоится Vertis Mobile Meetup — офлайн-мероприятие для iOS и Android-разработчиков, организованное Яндекс Вертикалями. Встреча объединит инженеров и тимлидов из команд Авто.ру, Яндекс Путешествий и других вертикалей, чтобы обсудить актуальные подходы в мобильной разработке, инструменты автоматизации, тестирования и работы с UI.
Участие в митапе бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию и получить подтверждение по электронной почте. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, улица Льва Толстого, 16, в пространстве «Экстрополис».
Тематика: от верстки до автоматизации
Программа Vertis Mobile Meetup охватывает широкий спектр технических тем, актуальных для мобильных разработчиков. Участники узнают о применении современных фреймворков и инструментов в боевых проектах, познакомятся с реальными кейсами команд Яндекса.
Ключевые темы мероприятия:
- особенности работы с App Clips в iOS-приложениях;
- использование скриншот-тестов в Jetpack Compose;
- построение сложных UI-сеток с помощью SwiftUI Layout Protocol;
- автоматизация задач через Kotlin Symbol Processing (KSP).
Особенность митапа — акцент на прикладной опыт. Все выступления построены вокруг реальных задач и решений, применяемых в продуктах Авто.ру и Яндекс Путешествий.
Спикеры — практики из команд Яндекс Вертикалей
В числе докладчиков — мобильные разработчики и тимлиды, непосредственно участвующие в создании и развитии мобильных сервисов Яндекса:
- Максим Кузнецов, iOS-разработчик (Авто.ру): «App Clip для iOS-приложения на примере Авто.ру»;
- Филипп Бесядовский, Android-разработчик (Авто.ру): «Скриншот-тестирование в Compose»;
- Никита Землин, iOS-разработчик (Яндекс Путешествия): «SwiftUI Layout Protocol. Как верстать сложные сетки»;
- Максим Зотеев, Android-разработчик (Яндекс Путешествия): «Путешествие по дизайн-системе с KSP»;
- Тимофей Таленфельд, тимлид группы продуктивности мобильной разработки (Яндекс Вертикали): вступительное слово;
- Владислав Кипнис, руководитель мобильной команды Авто.ру: ведущий квиза.
Программа: выступления, квиз и неформальное общение
Встреча начнется в 14:00 со сбора гостей, а основная программа стартует в 15:00. После серии технических докладов участники смогут поучаствовать в квизе на тему мобильной разработки, где вопросы будут охватывать как iOS и Android, так и общие технологические аспекты. Вечер завершится неформальным нетворкингом.
Программа мероприятия:
- 14:00 — регистрация гостей
- 15:00 — открытие и вступительное слово
- 15:10–18:20 — технические доклады и перерывы
- 18:50 — квиз по мобильной разработке
- 20:00 — нетворкинг и афтепати
Митап рассчитан на специалистов, которые хотят обсудить практические решения, задать вопросы коллегам, поделиться собственным опытом или просто быть в курсе современных тенденций в мобильной разработке.
Для кого подойдет мероприятие
Vertis Mobile Meetup будет полезен:
- начинающим разработчикам, интересующимся карьерой в мобильной разработке;
- практикующим iOS и Android-инженерам, ищущим новые подходы и инструменты;
- тимлидам и архитекторам, работающим над масштабируемостью и производительностью мобильных решений;
- всем, кто вовлечен в разработку и поддержку мобильных продуктов.
Формат участия и условия
Митап проходит в офлайн-формате в Москве. Продолжительность — около шести часов, включая перерывы, квиз и неформальное завершение.
Участие бесплатное, но требуется регистрация. После регистрации на электронную почту участника приходит письмо с подтверждением и инструкциями.
Основные особенности мероприятия:
- формат — офлайн, с возможностью живого общения со спикерами;
- участие — бесплатное, по предварительной регистрации;
- доступ к презентациям и материалам возможен после митапа.
Итоги
Vertis Mobile Meetup — это возможность познакомиться с актуальными инструментами мобильной разработки, услышать о кейсах крупнейших сервисов Яндекса, пообщаться с коллегами из отрасли и поучаствовать в техническом квизе. Организаторы делают акцент на прикладной информации и открытом диалоге между участниками и экспертами. Регистрация открыта, количество мест ограничено.
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