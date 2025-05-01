Vertis Mobile Meetup: офлайн-мероприятие для iOS и Android-разработчиков в Москве

17 мая в Москве состоится Vertis Mobile Meetup — офлайн-мероприятие для iOS и Android-разработчиков, организованное Яндекс Вертикалями. Встреча объединит инженеров и тимлидов из команд Авто.ру, Яндекс Путешествий и других вертикалей, чтобы обсудить актуальные подходы в мобильной разработке, инструменты автоматизации, тестирования и работы с UI.

Участие в митапе бесплатное, необходимо пройти предварительную регистрацию и получить подтверждение по электронной почте. Мероприятие пройдет по адресу: Москва, улица Льва Толстого, 16, в пространстве «Экстрополис».

Тематика: от верстки до автоматизации

Программа Vertis Mobile Meetup охватывает широкий спектр технических тем, актуальных для мобильных разработчиков. Участники узнают о применении современных фреймворков и инструментов в боевых проектах, познакомятся с реальными кейсами команд Яндекса.

Ключевые темы мероприятия:

особенности работы с App Clips в iOS-приложениях;

использование скриншот-тестов в Jetpack Compose;

построение сложных UI-сеток с помощью SwiftUI Layout Protocol;

автоматизация задач через Kotlin Symbol Processing (KSP).

Особенность митапа — акцент на прикладной опыт. Все выступления построены вокруг реальных задач и решений, применяемых в продуктах Авто.ру и Яндекс Путешествий.

Спикеры — практики из команд Яндекс Вертикалей

В числе докладчиков — мобильные разработчики и тимлиды, непосредственно участвующие в создании и развитии мобильных сервисов Яндекса:

Максим Кузнецов, iOS-разработчик (Авто.ру): «App Clip для iOS-приложения на примере Авто.ру»;

Филипп Бесядовский, Android-разработчик (Авто.ру): «Скриншот-тестирование в Compose»;

Никита Землин, iOS-разработчик (Яндекс Путешествия): «SwiftUI Layout Protocol. Как верстать сложные сетки»;

Максим Зотеев, Android-разработчик (Яндекс Путешествия): «Путешествие по дизайн-системе с KSP»;

Тимофей Таленфельд, тимлид группы продуктивности мобильной разработки (Яндекс Вертикали): вступительное слово;

Владислав Кипнис, руководитель мобильной команды Авто.ру: ведущий квиза.

Программа: выступления, квиз и неформальное общение

Встреча начнется в 14:00 со сбора гостей, а основная программа стартует в 15:00. После серии технических докладов участники смогут поучаствовать в квизе на тему мобильной разработки, где вопросы будут охватывать как iOS и Android, так и общие технологические аспекты. Вечер завершится неформальным нетворкингом.

Программа мероприятия:

14:00 — регистрация гостей

15:00 — открытие и вступительное слово

15:10–18:20 — технические доклады и перерывы

18:50 — квиз по мобильной разработке

20:00 — нетворкинг и афтепати

Митап рассчитан на специалистов, которые хотят обсудить практические решения, задать вопросы коллегам, поделиться собственным опытом или просто быть в курсе современных тенденций в мобильной разработке.

Для кого подойдет мероприятие

Vertis Mobile Meetup будет полезен:

начинающим разработчикам, интересующимся карьерой в мобильной разработке;

практикующим iOS и Android-инженерам, ищущим новые подходы и инструменты;

тимлидам и архитекторам, работающим над масштабируемостью и производительностью мобильных решений;

всем, кто вовлечен в разработку и поддержку мобильных продуктов.

Формат участия и условия

Митап проходит в офлайн-формате в Москве. Продолжительность — около шести часов, включая перерывы, квиз и неформальное завершение.

Участие бесплатное, но требуется регистрация. После регистрации на электронную почту участника приходит письмо с подтверждением и инструкциями.

Основные особенности мероприятия:

формат — офлайн, с возможностью живого общения со спикерами;

участие — бесплатное, по предварительной регистрации;

доступ к презентациям и материалам возможен после митапа.

Итоги

Vertis Mobile Meetup — это возможность познакомиться с актуальными инструментами мобильной разработки, услышать о кейсах крупнейших сервисов Яндекса, пообщаться с коллегами из отрасли и поучаствовать в техническом квизе. Организаторы делают акцент на прикладной информации и открытом диалоге между участниками и экспертами. Регистрация открыта, количество мест ограничено.

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