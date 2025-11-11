Выпускники вузов после колледжа зарабатывают на 25% меньше: исследование объяснило почему

В ноябре 2025 года на XVI Международной конференции исследователей высшего образования НИУ ВШЭ были представлены результаты крупного исследования о том, как образовательная траектория влияет на стартовые доходы выпускников. Основа анализа — доклад старшего научного сотрудника Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ Натальи Емелиной.

Исследование сравнивает три группы:

выпускники вузов, поступившие после 11 классов.

выпускники вузов, поступившие после колледжа (СПО).

выпускники СПО, не продолжившие обучение.

Авторы использовали данные мониторинга Роструда и СФР за период июль 2023 – июнь 2024, что делает выводы максимально актуальными.

Главный вывод: выпускники вузов, поступившие после школы, в среднем зарабатывают на 25% больше, чем те, кто пришёл из колледжа.

Почему исследователи решили изучить это

Массовый рост траектории «СПО → вуз»

Путь в вуз через колледж стал массовым явлением: до 40% первокурсников в 2024 году — выпускники СПО. В 2016 году они составляли лишь 14%, но к 2023-му доля выросла до 32% среди всех студентов вузов.

Причина — обход ЕГЭ: тысячи абитуриентов выбирают колледж как промежуточный шаг к высшему образованию.

Но поправки к закону «Об образовании» меняют ситуацию: с 2026 года внутренние экзамены вузов будут доступны только выпускникам профильного СПО. Остальным придётся сдавать ЕГЭ.

Почему важно сравнивать доходы

Предыдущие исследования ВШЭ показывали: выпускники вузов зарабатывают в среднем больше, чем специалисты с дипломом СПО. Но до сих пор не было ответа, влияет ли «база поступления» — школа или колледж — на будущий заработок.

Новое исследование впервые дало чёткий ответ.

Ключевые выводы: как СПО влияет на зарплату после вуза

Структура данных

Для анализа объединили данные:

499 тыс. выпускников СПО 2016–2017 годов, не получивших высшее.

432 тыс. выпускников вузов 2021 года.

515 тыс. выпускников вузов 2023 года.

В обеих когортах заметная доля студентов училась в вузе после СПО:

около 22% среди выпускников 2021 года.

около 13% среди выпускников 2023 года.

Чтобы исключить эффект опыта работы, учитывались только выпускники вузов не старше 24 лет.

Что показал анализ

Исследование выявило:

Выпускники вузов, поступившие после школы, в среднем зарабатывают на 25% больше, чем те, кто пришёл из колледжа.

Выпускники траектории «СПО → вуз» занимают промежуточное положение:

их зарплаты выше, чем у тех, кто не получил высшее.

но ниже, чем у классических выпускников вузов.

Они реже работают в наукоёмких отраслях и чаще остаются в сфере, близкой к своей СПО-профессии.

80% студентов, поступивших в вуз после СПО, совмещают учёбу с работой, что также влияет на карьерный трек.

Почему так происходит

В докладе зафиксированы важные факты:

60% выпускников СПО учатся в вузах платно.

65% — заочно.

большинство работает полный день уже во время учёбы в вузе.

Это приводит к тому, что их карьера начинает развиваться в рамках СПО-специальности — на позициях уровня «квалифицированный рабочий», «оператор», «кассир», «офис-менеджер».

После получения диплома вуза они часто продолжают движение внутри уже выбранного трека, что снижает стартовый рост зарплат.

Что говорят эксперты

Как отмечает Наталья Емелина, старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ, траектория «колледж → вуз» не гарантирует более высокие зарплаты в первые годы после выпуска.

Она подчёркивает, что выпускники СПО начинают работать раньше, что даёт им преимущество в опыте, но может закреплять их в рамках «низовой» квалификации.

ВЦИОМ в материале «4 наблюдения о подготовке к работе в колледжах и вузах» отмечает, что работодатели чаще ожидают от выпускников СПО практических навыков, а от выпускников вузов — абстрактных и аналитических компетенций. Это влияет на динамику зарплат в первые 3–5 лет после выхода на рынок труда.

Что это значит для тех, кто выбирает профессию сейчас

Траектория «СПО → вуз»: плюсы и минусы

Для аудитории 18–40 лет, которая рассматривает смену профессии, выводы исследования важны в практическом смысле:

Траектория «СПО → вуз» действительно рабочая, но не гарантирует скачка зарплаты сразу после получения высшего образования.

Высшее образование по-прежнему увеличивает доходы, но путь через колледж удлиняет и удорожает процесс.

Однако СПО позволяет раньше начать карьеру — в некоторых сферах это даёт преимущество.

Альтернативный путь: качественная подготовка к ЕГЭ

Если вы или ваш ребёнок сейчас выбираете между траекторией «колледж → вуз» и классическим путём через 11 класс и ЕГЭ, данные исследования показывают: прямой путь через школу и вуз даёт на 25% больше в зарплате.

Если вы или ваш ребёнок сейчас выбираете между траекторией «колледж → вуз» и классическим путём через 11 класс и ЕГЭ, данные исследования показывают: прямой путь через школу и вуз даёт на 25% больше в зарплате.

Ключевой фактор успеха — качественная подготовка к ЕГЭ.