Яндекс запускает бесплатные ИИ-помощники для учителей на базе YandexGPT

5 марта 2025 года Яндекс представил линейку бесплатных образовательных инструментов на основе модели YandexGPT. Новые сервисы помогут преподавателям автоматизировать рутину, проверять работы и создавать персонализированные задания.

Три инструмента, которые изменят работу педагога

Новая линейка ИИ-решений включает три ключевых продукта:

Нейроквизы — генератор проверочных тестов, работающий в несколько кликов. Преподавателю достаточно загрузить учебные материалы, и система автоматически создаст вопросы с вариантами ответов, включая как правильные, так и ошибочные варианты. Это решение значительно экономит время при подготовке проверочных работ.

Нейродетектор — анализатор оригинальности письменных работ. Инструмент выявляет тексты, которые могли быть сгенерированы нейросетью, и предоставляет рекомендации по дополнительной проверке подозрительных работ. Важно отметить, что система даёт именно рекомендации, а не окончательный вердикт.

ИИ-помощник для учителей информатики в Яндекс Учебнике автоматизирует сразу несколько задач: составление планов уроков, создание индивидуальных практических заданий разной сложности, упрощенное объяснение сложных терминов. Он также анализирует код учеников, находит ошибки и предлагает подробные разборы решений.

ИИ в классе: приоритетное направление 2025 года

Эксперты в области образования позитивно оценивают инициативу Яндекса. По их мнению, внедрение ИИ-инструментов повышает эффективность преподавания и способствует индивидуализации обучения.

Директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова подчеркивает:

«Развитие ИИ-помощников станет приоритетом в 2025 году. Игровая форма обучения от ИИ-помощника сделает учебный процесс для школьников интереснее и позволит родителям тратить меньше времени на помощь и проверку заданий».

Как ИИ-помощники меняют образовательный процесс

Новые инструменты Яндекса освобождают преподавателей от рутинных задач — подготовки тестов и проверки работ — позволяя им сконцентрироваться на творческих аспектах обучения.

Студенты получают преимущества в виде персонализированных заданий и детальных объяснений, что способствует глубокому пониманию материала и развитию самостоятельности в обучении.

Запуск этой линейки ИИ-помощников стал важным шагом в цифровизации российского образования, предлагая эффективные инструменты для улучшения качества учебного процесса.

Для преподавателей и специалистов, желающих улучшить свои навыки работы с новыми технологиями, доступны различные образовательные программы. Если вы интересуетесь внедрением ИИ и других современных технологий в образовательный процесс, на КурсХаб вы найдете подборку актуальных курсов по ИИ, которые помогут освоить новые инструменты и методики преподавания.