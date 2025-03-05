Яндекс запускает бесплатные ИИ-помощники для учителей на базе YandexGPT
5 марта 2025 года Яндекс представил линейку бесплатных образовательных инструментов на основе модели YandexGPT. Новые сервисы помогут преподавателям автоматизировать рутину, проверять работы и создавать персонализированные задания.
Три инструмента, которые изменят работу педагога
Новая линейка ИИ-решений включает три ключевых продукта:
- Нейроквизы — генератор проверочных тестов, работающий в несколько кликов. Преподавателю достаточно загрузить учебные материалы, и система автоматически создаст вопросы с вариантами ответов, включая как правильные, так и ошибочные варианты. Это решение значительно экономит время при подготовке проверочных работ.
- Нейродетектор — анализатор оригинальности письменных работ. Инструмент выявляет тексты, которые могли быть сгенерированы нейросетью, и предоставляет рекомендации по дополнительной проверке подозрительных работ. Важно отметить, что система даёт именно рекомендации, а не окончательный вердикт.
- ИИ-помощник для учителей информатики в Яндекс Учебнике автоматизирует сразу несколько задач: составление планов уроков, создание индивидуальных практических заданий разной сложности, упрощенное объяснение сложных терминов. Он также анализирует код учеников, находит ошибки и предлагает подробные разборы решений.
ИИ в классе: приоритетное направление 2025 года
Эксперты в области образования позитивно оценивают инициативу Яндекса. По их мнению, внедрение ИИ-инструментов повышает эффективность преподавания и способствует индивидуализации обучения.
Директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова подчеркивает:
«Развитие ИИ-помощников станет приоритетом в 2025 году. Игровая форма обучения от ИИ-помощника сделает учебный процесс для школьников интереснее и позволит родителям тратить меньше времени на помощь и проверку заданий».
Как ИИ-помощники меняют образовательный процесс
Новые инструменты Яндекса освобождают преподавателей от рутинных задач — подготовки тестов и проверки работ — позволяя им сконцентрироваться на творческих аспектах обучения.
Студенты получают преимущества в виде персонализированных заданий и детальных объяснений, что способствует глубокому пониманию материала и развитию самостоятельности в обучении.
Запуск этой линейки ИИ-помощников стал важным шагом в цифровизации российского образования, предлагая эффективные инструменты для улучшения качества учебного процесса.
Для преподавателей и специалистов, желающих улучшить свои навыки работы с новыми технологиями, доступны различные образовательные программы. Если вы интересуетесь внедрением ИИ и других современных технологий в образовательный процесс, на КурсХаб вы найдете подборку актуальных курсов по ИИ, которые помогут освоить новые инструменты и методики преподавания.