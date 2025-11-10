Яндекс запустил ИИ-репетитора для подготовки к ЕГЭ по математике

31 октября 2025 года Яндекс объявил о запуске обновлённой бесплатной платформы подготовки к ЕГЭ по математике: на сервисе Яндекс Учебник появился помощник на базе искусственного интеллекта — «Репетитор AI», разработанный на основе модели Алиса AI.

Экзамен по математике в следующем году ожидается для примерно 600 000 выпускников. Новый инструмент не просто выдаёт готовые ответы, а объясняет решения заданий и позволяет улучшать навыки.

Цель — сделать подготовку более качественной и доступной для школьников по всей России.

Как это работает: не ответы, а объяснения

Главное отличие «Репетитора AI» от обычных сервисов с вариантами ЕГЭ — это интерактивность и персонализация.

Что умеет ИИ-помощник:

Объясняет теорию и логику решений. Не просто «ответ: 42», а пошаговое объяснение, почему именно так.

Ведёт диалог и задаёт уточняющие вопросы. Если школьник застрял на задаче, ИИ не даёт готовое решение, а наводит на мысль вопросами.

Предлагает тренировочные варианты и тематические подборки. В том числе задания из банка ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений).

Подбирает индивидуальные рекомендации. Анализирует ошибки и предлагает задачи для отработки слабых мест.

Как отмечает менеджер продукта Яндекс Учебника:

«В него можно загрузить любую школьную задачу по предмету, а ИИ-помощник проведёт по шагам решения в диалоге, задавая уточняющие вопросы и доводя ребёнка до самостоятельного решения задания».

Что доступно на платформе

На платформе Яндекс Учебник доступны:

Авторские пробные варианты ЕГЭ.

База заданий ФИПИ.

Тематические подборки от методистов Яндекс Учебника.

Сервис предлагает уровни подготовки: для тех, кто планирует ~60 баллов, и тех, кто ориентируется на 80+ баллов.

Эффективность: цифры, которые говорят сами за себя

На странице платформы указывается: выпускники, которые готовились регулярно через сервис, набирают в среднем 68 баллов в ЕГЭ по информатике, в то время как средний результат по России — 55.9 балла.

ИИ-помощник дал более 25 000 объяснений, и те, кто решал задачи с помощником, показали рост правильных ответов примерно на 10%.

Это не просто заявления — это данные, которые показывают реальную эффективность подхода.

Как начать пользоваться

Если вы школьник, готовитесь к ЕГЭ по математике и хотите воспользоваться новой платформой — вот что нужно сделать:

Перейдите на платформу Яндекс Учебник: education.yandex.ru/ege/go (раздел «ЕГЭ по математике»). Зарегистрируйтесь бесплатно (доступ открыт без подписки) и выберите предмет — математика. Используйте ИИ-помощника «Репетитор AI». Занимайтесь по плану — сервис предлагает различные уровни (например, цель 60 баллов или 80+).

Почему это важно для тех, кто думает о смене профессии

Если вы принадлежите к аудитории 18–40 лет, рассматриваете смену профессии или хотите усилить свои навыки, этот запуск важен по нескольким причинам.

Первое: акцент на ИИ-инструменте в школьной подготовке означает, что навыки работы с ИИ, адаптации образовательных платформ и самостоятельного обучения через алгоритмы становятся всё более востребованными.

Второе: если вы думаете о курсе по цифровому маркетингу, образовательным технологиям, аналитике или подготовке образовательных продуктов — знание того, как строятся такие платформы, даст вам конкурентное преимущество.

Третье: это показывает тренд персонализированного обучения. Не просто «решай больше», а «анализируй ошибки и улучшайся». Этот подход проникает во все уровни образования — от школы до профессиональной переподготовки.

