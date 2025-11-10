Яндекс запустил ИИ-репетитора для подготовки к ЕГЭ по математике
31 октября 2025 года Яндекс объявил о запуске обновлённой бесплатной платформы подготовки к ЕГЭ по математике: на сервисе Яндекс Учебник появился помощник на базе искусственного интеллекта — «Репетитор AI», разработанный на основе модели Алиса AI.
Экзамен по математике в следующем году ожидается для примерно 600 000 выпускников. Новый инструмент не просто выдаёт готовые ответы, а объясняет решения заданий и позволяет улучшать навыки.
Цель — сделать подготовку более качественной и доступной для школьников по всей России.
Как это работает: не ответы, а объяснения
Главное отличие «Репетитора AI» от обычных сервисов с вариантами ЕГЭ — это интерактивность и персонализация.
Что умеет ИИ-помощник:
- Объясняет теорию и логику решений. Не просто «ответ: 42», а пошаговое объяснение, почему именно так.
- Ведёт диалог и задаёт уточняющие вопросы. Если школьник застрял на задаче, ИИ не даёт готовое решение, а наводит на мысль вопросами.
- Предлагает тренировочные варианты и тематические подборки. В том числе задания из банка ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений).
- Подбирает индивидуальные рекомендации. Анализирует ошибки и предлагает задачи для отработки слабых мест.
Как отмечает менеджер продукта Яндекс Учебника:
«В него можно загрузить любую школьную задачу по предмету, а ИИ-помощник проведёт по шагам решения в диалоге, задавая уточняющие вопросы и доводя ребёнка до самостоятельного решения задания».
Что доступно на платформе
На платформе Яндекс Учебник доступны:
- Авторские пробные варианты ЕГЭ.
- База заданий ФИПИ.
- Тематические подборки от методистов Яндекс Учебника.
Сервис предлагает уровни подготовки: для тех, кто планирует ~60 баллов, и тех, кто ориентируется на 80+ баллов.
Эффективность: цифры, которые говорят сами за себя
На странице платформы указывается: выпускники, которые готовились регулярно через сервис, набирают в среднем 68 баллов в ЕГЭ по информатике, в то время как средний результат по России — 55.9 балла.
ИИ-помощник дал более 25 000 объяснений, и те, кто решал задачи с помощником, показали рост правильных ответов примерно на 10%.
Это не просто заявления — это данные, которые показывают реальную эффективность подхода.
Как начать пользоваться
Если вы школьник, готовитесь к ЕГЭ по математике и хотите воспользоваться новой платформой — вот что нужно сделать:
- Перейдите на платформу Яндекс Учебник: education.yandex.ru/ege/go (раздел «ЕГЭ по математике»).
- Зарегистрируйтесь бесплатно (доступ открыт без подписки) и выберите предмет — математика.
- Используйте ИИ-помощника «Репетитор AI».
- Занимайтесь по плану — сервис предлагает различные уровни (например, цель 60 баллов или 80+).
Почему это важно для тех, кто думает о смене профессии
Если вы принадлежите к аудитории 18–40 лет, рассматриваете смену профессии или хотите усилить свои навыки, этот запуск важен по нескольким причинам.
Первое: акцент на ИИ-инструменте в школьной подготовке означает, что навыки работы с ИИ, адаптации образовательных платформ и самостоятельного обучения через алгоритмы становятся всё более востребованными.
Второе: если вы думаете о курсе по цифровому маркетингу, образовательным технологиям, аналитике или подготовке образовательных продуктов — знание того, как строятся такие платформы, даст вам конкурентное преимущество.
Третье: это показывает тренд персонализированного обучения. Не просто «решай больше», а «анализируй ошибки и улучшайся». Этот подход проникает во все уровни образования — от школы до профессиональной переподготовки.
