Если вы пишете на Java, Kotlin или Scala — и хотите понять, почему ваши приложения тормозят, как профайлеры вскрывают скрытые баги и как корутины меняют бэкенд-архитектуру — 28 марта в Яндексе будут говорить именно об этом. Бесплатно, с живыми экспертами и возможностью участвовать онлайн из любой точки мира.

Что происходит

Яндекс проводит Я.Субботник по JVM-языкам — технический митап для разработчиков, которые работают с Java Virtual Machine. Формат — не конференция с потоками и бейджиками, а живое обсуждение реальных задач: что ломается в продакшене, как это находить и как это чинить.

Дата: 28 марта, Москва (офис Яндекса) + онлайн-трансляция.

Кого это касается

Митап полезен:

Java-, Kotlin- и Scala-разработчикам любого уровня.

Бэкенд-инженерам, работающим со Spring и GraphQL.

Тем, кто строит высоконагруженные системы.

Новичкам, которые хотят разобраться в производительности JVM на реальных примерах.

Что будет в программе

13:05 — Как Quarkus ускоряется без GraalVM и без рефлексии Разбор технологий: генерация байт-кода, DI-контейнер до старта приложения. Полезно всем, кто выбирает или уже использует Java-фреймворки.

13:50 — Трассирующие профайлеры на примере Qubership Profiler Спикер Дмитрий Некрылов объяснит, как детально анализировать производительность JVM-приложений и находить узкие места там, где их не ждёшь.

15:30 — Java Time Puzzlers Реальные баги из продакшена, связанные с работой времени в Java. Если вы хоть раз сталкивались с Date/Time-ошибками — этот доклад сэкономит вам часы отладки.

16:15 — Kotlin, корутины и параллельность в Spring + GraphQL Java Как современный стек решает проблемы параллельных запросов в больших проектах — с примерами и без теоретической воды.

17:15 — Круглые столы от Яндекс Вертикалей и афтерпати до 22:00.

Цифры и параметры

5 докладов по конкретным техническим задачам.

Участие бесплатное — онлайн и офлайн.

Сертификат участника по итогам мероприятия.

Нетворкинг: кофе-паузы, круглые столы, афтерпати.

Что это значит для вашей карьеры

JVM-разработка — одна из самых востребованных специализаций на российском рынке. Умение профилировать приложения, грамотно работать со временем и строить параллельные системы — это не «хорошо бы знать», а уже базовое требование в middle- и senior-вакансиях.

Если вы только начинаете разбираться в этой стеке или хотите закрыть пробелы — сейчас на KursHub собраны курсы по Java, которые помогут подготовиться к таким темам и двигаться увереннее.

Как участвовать

Регистрация — на сайте мероприятия. Офлайн: Москва, офис Яндекса. Онлайн: трансляция доступна из любой точки. Начало — в 13:00, регистрация с 12:00.