Яндекс собирает JVM-разработчиков: что обсудят на митапе 28 марта и почему это важно именно сейчас
Если вы пишете на Java, Kotlin или Scala — и хотите понять, почему ваши приложения тормозят, как профайлеры вскрывают скрытые баги и как корутины меняют бэкенд-архитектуру — 28 марта в Яндексе будут говорить именно об этом. Бесплатно, с живыми экспертами и возможностью участвовать онлайн из любой точки мира.
Что происходит
Яндекс проводит Я.Субботник по JVM-языкам — технический митап для разработчиков, которые работают с Java Virtual Machine. Формат — не конференция с потоками и бейджиками, а живое обсуждение реальных задач: что ломается в продакшене, как это находить и как это чинить.
Дата: 28 марта, Москва (офис Яндекса) + онлайн-трансляция.
Кого это касается
Митап полезен:
- Java-, Kotlin- и Scala-разработчикам любого уровня.
- Бэкенд-инженерам, работающим со Spring и GraphQL.
- Тем, кто строит высоконагруженные системы.
- Новичкам, которые хотят разобраться в производительности JVM на реальных примерах.
Что будет в программе
- 13:05 — Как Quarkus ускоряется без GraalVM и без рефлексии Разбор технологий: генерация байт-кода, DI-контейнер до старта приложения. Полезно всем, кто выбирает или уже использует Java-фреймворки.
- 13:50 — Трассирующие профайлеры на примере Qubership Profiler Спикер Дмитрий Некрылов объяснит, как детально анализировать производительность JVM-приложений и находить узкие места там, где их не ждёшь.
- 15:30 — Java Time Puzzlers Реальные баги из продакшена, связанные с работой времени в Java. Если вы хоть раз сталкивались с Date/Time-ошибками — этот доклад сэкономит вам часы отладки.
- 16:15 — Kotlin, корутины и параллельность в Spring + GraphQL Java Как современный стек решает проблемы параллельных запросов в больших проектах — с примерами и без теоретической воды.
- 17:15 — Круглые столы от Яндекс Вертикалей и афтерпати до 22:00.
Цифры и параметры
- 5 докладов по конкретным техническим задачам.
- Участие бесплатное — онлайн и офлайн.
- Сертификат участника по итогам мероприятия.
- Нетворкинг: кофе-паузы, круглые столы, афтерпати.
Что это значит для вашей карьеры
JVM-разработка — одна из самых востребованных специализаций на российском рынке. Умение профилировать приложения, грамотно работать со временем и строить параллельные системы — это не «хорошо бы знать», а уже базовое требование в middle- и senior-вакансиях.
Если вы только начинаете разбираться в этой стеке или хотите закрыть пробелы — сейчас на KursHub собраны курсы по Java, которые помогут подготовиться к таким темам и двигаться увереннее.
Как участвовать
Регистрация — на сайте мероприятия. Офлайн: Москва, офис Яндекса. Онлайн: трансляция доступна из любой точки. Начало — в 13:00, регистрация с 12:00.
Платное обучение в вузах подорожает: кого это ударит сильнее всего
Минобрнауки предложило запретить вузам устанавливать стоимость платного обучения ниже затрат на бюджетного студента. Реформа затронет региональные и частные университеты, где цена иногда опускалась до 30 000 рублей в год. Параллельно планируется сократить 45 000 платных мест — 13% от общего числа.
Полмиллиона рублей за нейроконтент: в Калининграде открылась регистрация на медиахакатон для ИИ-креаторов
В России открылась регистрация на медиахакатон для тех, кто создаёт контент с нейросетями. Мероприятие пройдёт 3 апреля в Калининграде, победители получат контракт до 500 000 рублей. Заявки принимаются до 23 марта.
Как реально принимаются решения в высоконагруженных системах — Яндекс покажет изнутри
Яндекс 360 открывает архитектурную кухню: 26 марта эксперт по бэкенд-разработке разберёт реальную задачу проектирования высоконагруженной системы. Встреча пройдёт онлайн и доступна всем желающим. Редкий формат, где виден не только результат, но и путь к решению.
50 бесплатных тестов: узнайте свой реальный уровень перед тем, как платить за курс
Мы запустили бесплатные тесты для проверки навыков — более 50 направлений от программирования до дизайна. Три уровня сложности, результат сразу после прохождения. Помогают выбрать подходящий курс и подготовиться к собеседованию.