За вашим ребёнком на ЕГЭ будут следить 2000 студентов — и это только начало

750 тысяч одиннадцатиклассников сядут за парты на ЕГЭ-2026 — и впервые за ними будут наблюдать не только организаторы и камеры, но и студенты педагогических вузов. Рособрнадзор расширяет систему контроля так, что скрыться от чужого взгляда на экзамене станет практически невозможно. Если ваш ребёнок сдаёт ЕГЭ в этом году — стоит понять, что изменится.

Что происходит

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представил инициативу на круглом столе комитета Госдумы по просвещению: к мониторингу экзаменационной кампании 2026 года привлекут не менее 2000 студентов педагогических университетов. Они будут дистанционно наблюдать за пунктами сдачи ЕГЭ через систему видеонаблюдения — из специально созданных центров мониторинга прямо на базе своих вузов.

Это не замена существующего контроля, а его расширение поверх уже многоуровневой системы.

Как устроен контроль сейчас

ЕГЭ — один из самых наблюдаемых экзаменов в мире. Уже сегодня на каждом пункте сдачи работают:

  • организаторы и независимые наблюдатели;
  • около 40 тысяч общественных наблюдателей по всей стране;
  • 19,5 тысячи родителей школьников — их впервые допустили к контролю в последние годы;
  • искусственный интеллект с машинным зрением — анализирует видеозаписи и выявляет подозрительные действия с 2020 года.

Результат этой системы — в цифрах. Во время основной волны ЕГЭ прошлого года с экзаменов удалили 912 участников:

  • 458 — за шпаргалки;
  • 324 — за мобильные телефоны;
  • 119 — за другие нарушения;
  • 11 — за попытку вынести экзаменационные материалы.

Нарушения зафиксировали в 78 пунктах в 33 регионах страны.

Что добавляет новая инициатива

2000 студентов-педагогов создадут дополнительный человеческий слой мониторинга. Они подключатся к видеопотокам из пунктов сдачи и будут следить за происходящим в режиме реального времени. Принципиальное отличие от ИИ — живой взгляд человека, который способен замечать нюансы поведения, которые алгоритм пропускает.

По словам Музаева, такой формат решает сразу несколько задач:

  • повышает прозрачность экзаменационной кампании;
  • даёт будущим педагогам практический опыт работы с системой государственной аттестации;
  • помогает закрыть нехватку наблюдателей в регионах, где ежегодно открываются тысячи пунктов проведения.

Кого это касается и когда

В 2026 году ЕГЭ будут сдавать около 750 тысяч одиннадцатиклассников по всей России. Новая система заработает уже в ходе экзаменационной кампании этого года — подготовка обсуждается прямо сейчас.

Для семей, где дети готовятся к ЕГЭ, это означает одно: условия проведения экзамена становятся жёстче. Рассчитывать на случайное попустительство не приходится — система наблюдения охватывает всё больше уровней и глаз.

Что это значит для тех, кто готовится

Усиление контроля — дополнительный аргумент в пользу честной и глубокой подготовки. Единственная надёжная стратегия на таком экзамене — знать материал.

Комментарий

Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора: «Создание центров мониторинга при педагогических вузах позволит повысить прозрачность экзаменационной кампании и одновременно вовлечь будущих педагогов в систему контроля образования.»

Образовательные аналитики считают инициативу логичной: подобные практики уже существуют в ряде стран, где будущие учителя участвуют в экзаменационных процедурах как наблюдатели — и это помогает им глубже понять, как работает система оценки знаний.

