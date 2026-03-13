За вашим ребёнком на ЕГЭ будут следить 2000 студентов — и это только начало
750 тысяч одиннадцатиклассников сядут за парты на ЕГЭ-2026 — и впервые за ними будут наблюдать не только организаторы и камеры, но и студенты педагогических вузов. Рособрнадзор расширяет систему контроля так, что скрыться от чужого взгляда на экзамене станет практически невозможно. Если ваш ребёнок сдаёт ЕГЭ в этом году — стоит понять, что изменится.
Что происходит
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представил инициативу на круглом столе комитета Госдумы по просвещению: к мониторингу экзаменационной кампании 2026 года привлекут не менее 2000 студентов педагогических университетов. Они будут дистанционно наблюдать за пунктами сдачи ЕГЭ через систему видеонаблюдения — из специально созданных центров мониторинга прямо на базе своих вузов.
Это не замена существующего контроля, а его расширение поверх уже многоуровневой системы.
Как устроен контроль сейчас
ЕГЭ — один из самых наблюдаемых экзаменов в мире. Уже сегодня на каждом пункте сдачи работают:
- организаторы и независимые наблюдатели;
- около 40 тысяч общественных наблюдателей по всей стране;
- 19,5 тысячи родителей школьников — их впервые допустили к контролю в последние годы;
- искусственный интеллект с машинным зрением — анализирует видеозаписи и выявляет подозрительные действия с 2020 года.
Результат этой системы — в цифрах. Во время основной волны ЕГЭ прошлого года с экзаменов удалили 912 участников:
- 458 — за шпаргалки;
- 324 — за мобильные телефоны;
- 119 — за другие нарушения;
- 11 — за попытку вынести экзаменационные материалы.
Нарушения зафиксировали в 78 пунктах в 33 регионах страны.
Что добавляет новая инициатива
2000 студентов-педагогов создадут дополнительный человеческий слой мониторинга. Они подключатся к видеопотокам из пунктов сдачи и будут следить за происходящим в режиме реального времени. Принципиальное отличие от ИИ — живой взгляд человека, который способен замечать нюансы поведения, которые алгоритм пропускает.
По словам Музаева, такой формат решает сразу несколько задач:
- повышает прозрачность экзаменационной кампании;
- даёт будущим педагогам практический опыт работы с системой государственной аттестации;
- помогает закрыть нехватку наблюдателей в регионах, где ежегодно открываются тысячи пунктов проведения.
Кого это касается и когда
В 2026 году ЕГЭ будут сдавать около 750 тысяч одиннадцатиклассников по всей России. Новая система заработает уже в ходе экзаменационной кампании этого года — подготовка обсуждается прямо сейчас.
Для семей, где дети готовятся к ЕГЭ, это означает одно: условия проведения экзамена становятся жёстче. Рассчитывать на случайное попустительство не приходится — система наблюдения охватывает всё больше уровней и глаз.
Что это значит для тех, кто готовится
Усиление контроля — дополнительный аргумент в пользу честной и глубокой подготовки. Единственная надёжная стратегия на таком экзамене — знать материал.
Комментарий
Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора: «Создание центров мониторинга при педагогических вузах позволит повысить прозрачность экзаменационной кампании и одновременно вовлечь будущих педагогов в систему контроля образования.»
Образовательные аналитики считают инициативу логичной: подобные практики уже существуют в ряде стран, где будущие учителя участвуют в экзаменационных процедурах как наблюдатели — и это помогает им глубже понять, как работает система оценки знаний.
