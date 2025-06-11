Фестиваль Yandex Ecom Open Air 2025: главные идеи, формат и для кого он
Yandex Ecom Open Air 2025 был анонсирован как летний B2B-фестиваль для владельцев интернет-магазинов, брендов, маркетологов и специалистов по электронной коммерции. Событие 8 августа 2025 года завершилось, поэтому исходные сведения о будущей регистрации, составе программы и «секретном хедлайнере» больше не помогают читателю.
Что изменилось после публикации
Проверено 1 октября 2026 года. Фестиваль 2025 года уже прошёл. Официальный сайт Yandex Ecom Open Air используется для следующих сезонов, поэтому дата, площадка, формат участия и программа на нём могут относиться уже не к событию из заголовка этой статьи. Не покупайте поездку и не планируйте участие по данным 2025 года.
У Яндекс Рекламы появились новые ecom-материалы и мероприятия; актуальные анонсы публикуются в разделе новостей Яндекс Рекламы. Если нужна запись конкретного доклада 2025 года, ищите её по названию выступления на официальной площадке: наличие полной трансляции не следует считать гарантированным.
Каким был фестиваль 2025 года
Второй сезон задумывался как сочетание деловой программы и летнего open air. В центре были рост интернет-магазинов, торговля на маркетплейсах, продвижение, аналитика, логистика и автоматизация. Офлайн-часть проходила в Москве на «Хлебозаводе №9», для удалённой аудитории заявлялась онлайн-трансляция.
- доклады о развитии e-commerce и поведении покупателей;
- демонстрации сервисов Яндекса и партнёров;
- разборы кейсов интернет-магазинов и брендов;
- зоны общения с экспертами и нетворкинг;
- вечерняя музыкальная программа.
Что из программы остаётся полезным
Ценность архивного события — не в расписании, а в вопросах, которые можно применить к бизнесу: где теряется покупатель, какие товарные данные неполны, как измеряется вклад канала и какие операции стоит автоматизировать. Просматривая старую запись, отделяйте устойчивый метод от конкретной кнопки в интерфейсе.
Составьте короткий список гипотез и проверяйте их по свежей документации сервисов. Если доклад опирается на продукт Яндекс Маркета, Директа, Метрики, Доставки или Пэй, сначала откройте текущую справку: тарифы, ограничения и названия функций могли измениться после фестиваля.
Как следить за новым сезоном
Проверяйте год в шапке официального сайта, дату публикации анонса и организатора. Регистрация на один сезон не переносится автоматически на другой. Для офлайн-участия отдельно уточняйте площадку и правила допуска, для онлайн-формата — будет ли запись и сколько времени она останется доступной.
Тем, кому нужна не разовая конференция, а последовательная программа, полезно сравнить курсы по интернет-маркетингу. Эта статья остаётся архивом фестиваля 2025 года и не заменяет официальный анонс следующего события.
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