Yandex Ecom Open Air 2025 был анонсирован как летний B2B-фестиваль для владельцев интернет-магазинов, брендов, маркетологов и специалистов по электронной коммерции. Событие 8 августа 2025 года завершилось, поэтому исходные сведения о будущей регистрации, составе программы и «секретном хедлайнере» больше не помогают читателю.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. Фестиваль 2025 года уже прошёл. Официальный сайт Yandex Ecom Open Air используется для следующих сезонов, поэтому дата, площадка, формат участия и программа на нём могут относиться уже не к событию из заголовка этой статьи. Не покупайте поездку и не планируйте участие по данным 2025 года.

У Яндекс Рекламы появились новые ecom-материалы и мероприятия; актуальные анонсы публикуются в разделе новостей Яндекс Рекламы. Если нужна запись конкретного доклада 2025 года, ищите её по названию выступления на официальной площадке: наличие полной трансляции не следует считать гарантированным.

Каким был фестиваль 2025 года

Второй сезон задумывался как сочетание деловой программы и летнего open air. В центре были рост интернет-магазинов, торговля на маркетплейсах, продвижение, аналитика, логистика и автоматизация. Офлайн-часть проходила в Москве на «Хлебозаводе №9», для удалённой аудитории заявлялась онлайн-трансляция.

доклады о развитии e-commerce и поведении покупателей;

демонстрации сервисов Яндекса и партнёров;

разборы кейсов интернет-магазинов и брендов;

зоны общения с экспертами и нетворкинг;

вечерняя музыкальная программа.

Что из программы остаётся полезным

Ценность архивного события — не в расписании, а в вопросах, которые можно применить к бизнесу: где теряется покупатель, какие товарные данные неполны, как измеряется вклад канала и какие операции стоит автоматизировать. Просматривая старую запись, отделяйте устойчивый метод от конкретной кнопки в интерфейсе.

Составьте короткий список гипотез и проверяйте их по свежей документации сервисов. Если доклад опирается на продукт Яндекс Маркета, Директа, Метрики, Доставки или Пэй, сначала откройте текущую справку: тарифы, ограничения и названия функций могли измениться после фестиваля.

Как следить за новым сезоном

Проверяйте год в шапке официального сайта, дату публикации анонса и организатора. Регистрация на один сезон не переносится автоматически на другой. Для офлайн-участия отдельно уточняйте площадку и правила допуска, для онлайн-формата — будет ли запись и сколько времени она останется доступной.

Тем, кому нужна не разовая конференция, а последовательная программа, полезно сравнить курсы по интернет-маркетингу. Эта статья остаётся архивом фестиваля 2025 года и не заменяет официальный анонс следующего события.