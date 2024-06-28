На Config 2024 Figma представила UI3, Figma AI, Figma Slides и обновления Dev Mode. Тогда UI3 и часть ИИ-функций распространялись как ограниченная бета, поэтому исходный текст справедливо описывал момент анонса, но его нельзя использовать как инструкцию по доступу в 2026 году.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. Исторический набор анонсов подтверждается официальным обзором Config 2024. Однако лист ожидания UI3 + AI и обещание «бесплатно до конца 2024 года» больше не актуальны. Figma развивает ИИ как часть продуктовой платформы, а доступ зависит от рабочего пространства, плана, административных настроек и лимитов.

Поэтому старую новость полезно читать как хронологию запуска. Для практического решения — можно ли использовать конкретную функцию сегодня — нужно сверяться с текущей страницей Figma AI и справкой внутри аккаунта. Наличие кнопки в чужом ролике или статье не гарантирует тот же доступ в вашей команде.

Что именно было представлено на Config 2024

UI3 — третья крупная версия интерфейса с переработанными панелями, инструментами и большей площадью холста.

— третья крупная версия интерфейса с переработанными панелями, инструментами и большей площадью холста. Figma AI — поиск по визуальному содержимому, переименование слоёв, генерация и ускорение рутинных операций.

— поиск по визуальному содержимому, переименование слоёв, генерация и ускорение рутинных операций. Figma Slides — отдельная среда для презентаций с совместной работой и интерактивными элементами.

— отдельная среда для презентаций с совместной работой и интерактивными элементами. Dev Mode — улучшения передачи макетов и контекста разработчикам.

Эти пункты относятся к одному анонсу, но развиваются независимо. Команда может получить новый интерфейс, не иметь конкретного AI-действия или видеть другой набор лимитов.

Как внедрять новые функции без потери контроля

Сначала выберите один ограниченный сценарий: поиск похожего экрана, переименование слоёв или черновой прототип. Зафиксируйте исходный файл, проверьте результат вручную и только после этого переносите приём в общую библиотеку. Для дизайн-системы особенно важно проверить компоненты, варианты, токены и состояния — автоматически сгенерированный экран может выглядеть убедительно, но нарушать правила продукта.

Администратору рабочей области стоит отдельно проверить тариф, лимиты и настройки обработки данных. Дизайнеру — договориться, где команда хранит версии и кто утверждает результат. Разработчику — убедиться, что Dev Mode показывает реальные состояния, а не только красивый happy path.

Что осталось актуальным

Главная идея анонса не устарела: Figma превращается из редактора макетов в платформу, где рядом живут дизайн, прототипирование, презентации и передача в разработку. Не устарел и принцип осторожного использования ИИ: он ускоряет черновую работу, но не заменяет проверку логики, доступности, текста и соответствия дизайн-системе.

Тем, кто осваивает инструмент с нуля, полезно сравнить программы в подборке курсов по Figma. Перед оплатой проверьте, на какой версии интерфейса записаны уроки и включают ли они текущие процессы Dev Mode и AI, а не только демонстрацию релиза 2024 года.