На приём 2027/28 учебного года объявлена прибавка 290 бюджетных мест по группе «Информатика и вычислительная техника» и 236 — по «Информационной безопасности». Об этом 26 октября сообщило Минобрнауки. Вместе это 526 дополнительных мест по двум группам, а не весь бюджетный набор на IT-направления.

Координационный совет при Правительстве РФ одобрил объём и структуру контрольных цифр приёма — так называется план бюджетных мест. Министерство назвало следующие этапы: утверждение приказом до 1 ноября и конкурсное распределение мест между вузами до 29 декабря. Данные относятся к поступлению в вузы, а не к коротким онлайн-курсам.

Какие места прибавят и что означает сумма

KursHub сопоставил новость «Учительской газеты» с полным сообщением министерства и сложил прибавки по двум IT-группам. Важно читать их как изменение количества мест, а не как готовые квоты конкретных университетов.

Группа направлений Объявленная прибавка Информатика и вычислительная техника 290 мест Информационная безопасность 236 мест Сумма по двум группам — расчёт KursHub 526 мест

Расчёт простой: 290 + 236 = 526. Он охватывает только две перечисленные группы. В сообщении есть прибавки и по другим специальностям, но их мы в эту сумму не включали. Базовый год для сравнения числовых прибавок прямо не назван, поэтому утверждать, что это рост именно относительно набора 2026 года, нельзя.

Что ещё предстоит узнать о местах в вузах

Заголовок первоисточника говорит об утверждении объёма мест. Основной текст уточняет статус: совет одобрил объём и структуру, а приказ министерства на момент сообщения ещё ожидался. Поэтому объявление от 26 октября не следует принимать за опубликованный приказ или за завершённое распределение по университетам.

В объявлении не приведены вузы, конкретные образовательные программы и разбивка этих прибавок по уровням и формам обучения. Министерство указывает срок конкурсного распределения мест между вузами — до 29 декабря. Утверждать, что все 526 мест достанутся очному бакалавриату или определённому региону, оснований нет.

Из прибавки нельзя вывести снижение проходных баллов или рост шансов отдельного абитуриента: сообщение не содержит данных о будущем числе и результатах участников конкурса. Оно также не означает, что подача заявлений на эти места уже открыта.

Что абитуриент может сделать сейчас

Редакционная рекомендация — использовать новость как повод следить за распределением в выбранных вузах, сохраняя несколько вариантов поступления. После публикации университетских цифр стоит сравнивать места на конкретной программе и требования к поступлению. Одной общероссийской прибавки недостаточно для выбора вуза или набора экзаменов.

Если в выбранной программе среди вступительных испытаний есть информатика и вы уже решили готовиться онлайн, можно сравнить курсы подготовки к ЕГЭ по информатике на KursHub: в листинге указаны цены и длительность. Это отдельный шаг подготовки к экзамену, а не доступ к объявленным бюджетным местам. Перечень испытаний проверяйте у выбранного вуза; курс и сама прибавка мест не гарантируют поступления.