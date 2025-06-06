Анонс относился к вебинару Яндекса 11 июня 2025 года о карточке организации в Картах. Прямая трансляция уже прошла, поэтому регистрироваться на неё не нужно. Страница события сохранена как запись и остаётся полезной, если воспринимать её как архивный обучающий материал.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. На официальной странице вебинара прямо указано: эфир прошёл, доступна запись. Утверждения исходной новости о будущей регистрации, ограниченных местах и возможности задать вопрос в прямом эфире больше не актуальны.

Базовые рекомендации сохранились: заполнить карточку, поддерживать контакты и расписание, работать с отзывами и отдельно оценивать платное продвижение. Но интерфейс, критерии награды «Хорошее место» и рекламные форматы могут меняться. Для текущей практики полезно дополнить архивную запись более новым вебинаром Яндекс Бизнеса 2026 года.

Что было в программе

как заполнить карточку организации и сделать её полезной до визита клиента;

как работать с фотографиями, товарами, услугами, ценами и расписанием;

как собирать отзывы без манипуляций и отвечать на них;

что означает награда «Хорошее место»;

когда имеет смысл подключать платные форматы в Картах.

Ведущими были Михаил Павлов и Игорь Шевцов. Запись подходит владельцам локального бизнеса, маркетологам и подрядчикам, которым нужен обзор логики карточки и продвижения.

Что проверить в своей карточке сейчас

Начните с данных, которые непосредственно влияют на решение клиента: точный адрес и вход, актуальное время работы, телефон, сайт, рубрики, список услуг и свежие фотографии. После изменений проверьте карточку глазами пользователя на мобильном устройстве. Ошибка в расписании или цене может свести на нет любое продвижение.

Отзывы рассматривайте как обратную связь, а не как числовую цель. Отвечайте по существу, не публикуйте персональные данные и не обещайте то, что нельзя выполнить. Награды и визуальные отметки полезны для доверия, но не заменяют полноту информации и качество обслуживания.

Когда подключать рекламу

Платное продвижение имеет смысл после того, как карточка заполнена и настроены измеримые действия: звонок, маршрут, запись или переход на сайт. Зафиксируйте исходные показатели, выберите один сценарий и сравните результат за сопоставимый период. Сам факт приоритетного размещения не гарантирует продажи.

Если нужно системно освоить рекламу, аналитику и работу с локальным спросом, сравните курсы по интернет-маркетингу. А сам вебинар 2025 года смотрите как запись: его дата и формат больше не требуют регистрации.