REKONFA Live 2025 состоялась 6 ноября и объединила рекламодателей, агентства и владельцев площадок. Исходная статья была написана до конференции и содержала прогнозы, расписание и приглашение зарегистрироваться. Теперь полезнее зафиксировать фактические анонсы и дать ссылки на официальные итоги.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. Конференция 2025 года завершилась. Яндекс Реклама опубликовала официальный обзор REKONFA Live и материалы по отдельным продуктам. Поэтому прежние формулировки «обсудят» и «покажут» заменены на фактическое описание.

Ключевыми итогами стали анонсы AI-помощников в рекламных сервисах, образовательной платформы Яндекс Ярд, новых возможностей персонализации и инструментов для рекламных площадок. Запись события может быть доступна на официальных ресурсах, но программа, регистрация и электронный билет 2025 года больше не актуальны.

Главные анонсы конференции

линейка AI-помощников для Директа, Метрики, AppMetrica, Adfox и Рекламной сети Яндекса;

Яндекс Ярд — платформа с обучением, практическими материалами и сертификацией;

инструменты персонализации и новые сценарии рекламных кампаний;

ИИ-редактор креативов, создающий изображения и видео по текстовому описанию;

обновления монетизации площадок и автоматизации размещения рекламы.

Отдельный обзор для владельцев площадок описывает анонсы РСЯ: нейродизайн, автоматическую расстановку блоков, AI-помощника и обучение по монетизации.

Как использовать материалы после события

Не переносите сценическую демонстрацию напрямую в рабочую кампанию. Сначала проверьте, доступна ли функция в вашем интерфейсе и в каком статусе она находится: релиз, бета или приём заявок. Затем выберите одну метрику и ограниченный тест. Кейсы конференции показывают возможный эффект, но не гарантируют тот же результат для другого бизнеса.

Если речь идёт о генеративных креативах, сохраняйте редакторскую проверку, права на исходные материалы и контроль бренд-гайда. Если об автоматизации рекламы — задавайте ограничения бюджета и сравнивайте тест с сопоставимой контрольной группой.

Что в старой статье больше не стоит использовать

Неактуальны регистрация, расписание дня, перечень будущих спикеров и обещание задать вопросы в эфире. Также убраны неподтверждённые зарплатные вилки и утверждения о том, что участие само по себе улучшит карьеру. Конференция даёт контекст и идеи, но профессиональный результат зависит от практики и качества внедрения.

Для системного обучения можно сравнить курсы по маркетингу и рекламе. Для новостей о конкретных продуктах используйте официальные страницы Яндекс Рекламы: материалы REKONFA 2025 остаются архивом события, а не текущей дорожной картой всех функций.