В январе 2026 года Skillbox добавил программу для создания текстового, визуального, видео- и аудиоконтента с помощью нейросетей. Курс остаётся в продаже, но программа, инструменты и тарифы заметно изменяются быстрее, чем у традиционных digital-курсов, поэтому исходный анонс требовал проверки.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. На официальной странице курса сейчас используется название «AI-креатор: создаём контент с помощью нейросетей». Школа указывает обновление программы в 2026 году, более 30 инструментов, срок от трёх до шести месяцев и до 16 проектов — итоговый набор зависит от тарифа.

Перечень сервисов, скидка, число проектов и карьерные опции не следует считать постоянными. Часть инструментов может иметь собственную подписку, региональные ограничения или отдельные правила обработки данных. До оплаты запросите точную программу выбранного тарифа и уточните, входит ли доступ к сторонним нейросетям в стоимость обучения.

Что входит в актуальную программу

Базовые модули посвящены промптам, тексту и визуальному контенту. Более широкие тарифы добавляют видео и аудио, игру, карьерный блок, автоматизацию и многоагентные сценарии. Среди заявленных результатов — контент-план, SEO-материал, изображения, ролики, презентации, лендинг и автоматизированный контент-процесс.

постановка задачи и проверка результата генерации;

работа с текстовыми, графическими, видео- и аудиомоделями;

сочетание ИИ с обычными редакторами и ручной доработкой;

сборка портфолио из проектов выбранного тарифа;

автоматизация повторяемых операций.

Что проверить перед оплатой

Попросите показать не общий список из «30+ нейросетей», а связку «задача — инструмент — проверяемый результат». Уточните, какие проекты проверяет эксперт, сколько итераций обратной связи предусмотрено и остаются ли материалы после завершения. Отдельно проверьте условия рассрочки и возврата в оферте.

Фраза о заработке через несколько месяцев — маркетинговое обещание, а не гарантия. Доход зависит от исходных навыков, рынка, портфолио и умения работать с заказчиком. Карьерный центр и чат с заказами могут помочь, но не заменяют поиск работы и не обещают оффер.

Кому курс может подойти

Программа ближе всего маркетологам, SMM-специалистам, авторам, дизайнерам и предпринимателям, которым нужен широкий production-workflow без разработки моделей. Если цель — машинное обучение, data science или интеграция моделей через API, стоит искать техническую программу.

Для сравнения направлений откройте подборку курсов по искусственному интеллекту. Сопоставляйте не число сервисов, а проекты, качество ревью, права на контент и реальные расходы на инструменты после обучения.