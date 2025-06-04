Яндекс Практикум запустил программу «Мидл системный аналитик» в 2025 году для специалистов, которым уже недостаточно вводного курса. Новость остаётся актуальной: программа доступна, но её содержание и позиционирование обновлены, поэтому ниже — проверенный статус вместо снимка первого запуска.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. На официальной странице курса указана программа 2026 года: четыре месяца обучения, ориентировочная нагрузка около десяти часов в неделю, пять проектных работ, промежуточные тестирования, большая итоговая работа и девять воркшопов. В программу добавлено применение ИИ-инструментов в работе аналитика.

Прежнее описание курса как программы 2025 года устарело. Цена, скидка, расписание воркшопов и состав экспертов могут меняться от потока к потоку, поэтому их нужно проверять на странице курса до оплаты. Числа о карьерных результатах являются данными самой школы и не гарантируют повышение или рост дохода конкретному студенту.

Кому подходит программа

Курс рассчитан не на вход в профессию с нуля, а на junior/junior+ системных аналитиков, специалистов уровня middle и представителей смежных ролей — разработчиков, QA, бизнес-аналитиков и архитекторов. До покупки стоит пройти бесплатную часть и входной тест: они помогают проверить, хватает ли базы по требованиям, моделированию и устройству приложений.

Если вы только выбираете профессию, сначала сравните программу с базовым курсом системного аналитика.

Если уже проектируете API и интеграции, оцените глубину архитектурных тем и итогового проекта.

Если обучение оплачивает работодатель, заранее уточните формат документов и требования к посещению воркшопов.

Что изучают в актуальной версии

Ядро программы — архитектура систем и интеграции: стили архитектуры, микросервисы, REST API, RPC, query-based и async API. Участник проходит путь от требований и профилей до диаграмм, интерфейсов и защиты решения. Практический результат важнее списка терминов: перед оплатой запросите подробную программу и сопоставьте проекты с задачами на вашей работе.

Удостоверение о повышении квалификации обычно требует подходящего базового образования и выполнения условий программы. Если документ важен для работодателя, уточните требования у школы заранее, а не опирайтесь только на формулировку в рекламном блоке.

Как принять решение

Сравните три вещи: ваш текущий уровень, число часов, которые реально можно выделять каждую неделю, и качество итогового проекта для вашей специализации. Узнайте, кто проверяет работы, сколько итераций ревью предусмотрено, можно ли перенести дедлайн и какие темы доступны в бесплатной части. Тариф и условия возврата фиксируйте по оферте на дату оплаты.

Для сравнения с другими школами используйте подборку курсов по системному анализу. Курс Практикума остаётся доступным, но решение стоит принимать по актуальной программе 2026 года, а не по первому анонсу.