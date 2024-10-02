3 ключевых фактора успеха EdTech: опыт лидера рынка EasyCode

Школа программирования EasyCode совершила впечатляющий рывок, заняв первое место в рейтинге самых быстрорастущих технологических компаний России по версии Smart Ranking. Компания продемонстрировала феноменальный рост выручки на 1317%, увеличив её с 28,5 млн до более чем 400 млн рублей. Этот успех наглядно показывает, что детский EdTech стал одним из самых перспективных сегментов рынка IT-услуг. В условиях растущего спроса на цифровые навыки для детей EasyCode сумела обойти конкурентов из других направлений, таких как HRtech и Martech.

Внедрение инновационных методов обучения

Одним из ключевых факторов успеха EasyCode стало внедрение индивидуализированных учебных планов и использование геймификации, что делает процесс обучения более увлекательным для детей. Это позволяет учащимся глубже погружаться в образовательный процесс, не перегружаясь теорией. Такой подход стимулирует интерес, что особенно важно в детском EdTech.

Цифры говорят сами за себя

Рост выручки EasyCode: 1317%

Средний рост в секторе EdTech: 53,38%

Место EdTech среди технологических секторов: 6-е

Другие представители образовательной сферы также показали высокие результаты:

Ukids: 4-е место в рейтинге

GetCourse: 9-е место

Пандемия и цифровизация

С начала пандемии Covid-19 онлайн-образование стало важнейшим инструментом для поддержания образовательного процесса. EasyCode не только адаптировалась к новым условиям, но и смогла воспользоваться возможностями для роста за счет стремительно растущего спроса на онлайн-курсы. Государственные программы, такие как «Цифровая школа», также способствуют расширению сектора.

Эксперты о причинах успеха

Дарья Рыжкова, аналитик Smart Ranking:

«Успех таких компаний, как EasyCode, обусловлен не только растущим спросом на образовательные услуги, но и их способностью адаптироваться к новым вызовам рынка, внедряя инновационные технологии в образовательный процесс».

Светлана Берегулина, эксперт по B2B-маркетингу:

«Детский EdTech получил мощный импульс благодаря цифровизации и увеличению интереса родителей к развитию у детей навыков программирования и цифровой грамотности».

Будущее рынка и влияние на HRtech

Технологии, используемые в EdTech, тесно связаны с HRtech. Компании инвестируют в развитие будущих кадров, начиная с младших классов, так как навыки программирования становятся основой для большинства профессий будущего. Это подтверждается ростом спроса на специалистов с цифровыми навыками, что отражает и развитие HRtech-сектора.

Успех EasyCode демонстрирует растущий интерес к обучению детей цифровым навыкам. Если вы тоже хотите дать своему ребенку преимущество в мире технологий, но не знаете, с чего начать, обратите внимание на подборку курсов компьютерной грамотности для детей.

Здесь вы найдете разнообразные программы, которые помогут вашему ребенку освоить основы работы с компьютером, программирование и другие востребованные цифровые навыки. Выбирайте курс, соответствующий возрасту и интересам вашего ребенка, и дайте ему возможность развиваться в перспективном направлении.