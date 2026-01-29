36% за увольнение, 34% за офис — как россияне выбирают формат работы

В конце января 2026 года рекрутинговый сервис SuperJob опубликовал результаты значимого исследования: более трети российских работников, работающих дистанционно или в гибридном формате, готовы уволиться, если компания потребует их полного возвращения к офисному режиму. Подробнее можно узнать здесь.

Опрос проведён 12-20 января 2026 года и охватил 1600 россиян, работающих как полностью удалённо, так и в гибридном формате.

Со стороны это может показаться частной статистикой, но тенденция укладывается в более широкую картину: удалённая работа стала одним из ключевых факторов удержания персонала в условиях конкурентного рынка труда.

Основные выводы исследования

Исследование показало следующие ключевые данные.

36% опрошенных предпочли бы уволиться, чем вернуться к работе в офисе. Это более трети всех респондентов.

34% готовы согласиться с требованием работодателя выйти в офис. Примерно равное число с теми, кто выберет увольнение.

30% затруднились ответить однозначно, указав, что многое зависит от условий труда и оплаты.

Различия по полу

Женщины чаще мужчин готовы на увольнение ради сохранения удалённого формата: 38% против 33%.

Различия по формату работы

Среди тех, кто работает исключительно удалённо, 41% готовы уйти, если отменят дистанционный режим, тогда как только 30% готовы вернуться в офис.

Гибридные сотрудники менее категоричны: 39% готовы выйти в офис, 31% предпочли бы увольнение.

Эти данные отражают растущее значение гибкости труда для сотрудников, особенно в среднем возрасте 25-40 лет и среди тех, кто ценит баланс между работой и личной жизнью.

Удалённая работа в России и мире

Удалённая работа уже давно стала элементом пост-пандемийного рынка труда. Она расширяется, меняет ожидания сотрудников и влияет на конкуренцию за таланты.

Международные тенденции

Международные опросы показывают похожие тенденции. Согласно исследованию YouGov, около 29% работников в мире готовы рассматривать возможность увольнения, если их заставят полностью работать в офисе, а ещё 22% будут делать это с неохотой.

Аналитические опросы глобальных агентств, таких как Gallup, указывают: около трети людей предпочитают полностью удалённый формат, и почти 60% выбирают гибрид — когда можно совмещать офис и работу из дома.

Что это значит для работодателей и работников

Для работодателей это исследование — сигнал о том, что требования полным возвратом к офисам могут привести к росту текучести кадров, особенно среди тех, кто уже привык к дистанционной работе.

Это также отражает смену ожиданий современных специалистов, которые всё больше ценят гибкий график, баланс между работой и личной жизнью и возможность экономить на поездках и времени.

В глобальном контексте работодатели уже начинают адаптировать стратегии: от гибридных режимов до компенсаций за офисные дни, чтобы удерживать сотрудников и избегать увольнений.

Что говорят эксперты

Эксперты индустрии HR отмечают: удалённая работа уже перестала быть пережитком пандемии — она стала полноценной частью карьерных предпочтений современных специалистов.

По данным исследований Pew и других аналитиков, значительная доля работников в США и Европе готова менять работу или искать новые предложения, если исчезает возможность работать удалённо.

Это особенно характерно для молодых специалистов и сотрудников IT-сектора, где гибкость считается важным фактором комфорта и продуктивности.

Мнение HR-аналитиков

HR-аналитики подчёркивают:

«Сегодня удалённая работа — это не просто опция, это часть ценностного предложения работодателя. Компании, которые игнорируют это, рискуют потерять лучшие таланты».

Что это значит для карьеры

Если вы находитесь в возрасте от 18 до 40 лет и рассматриваете смену профессии, этот тренд имеет прямое значение для вашего карьерного пути.

Удалённая работа — не только способ оптимизировать баланс между работой и личной жизнью, но и важный навык в условиях современного рынка труда.

Четыре направления для удалённой работы

Многие курсы помогут освоить востребованные профессии, адаптированные под удалённый формат.

Курсы по управлению проектами и гибридным командам — изучают, как эффективно взаимодействовать в распределённых группах.

Курсы по digital-маркетингу — позволяют работать из любой точки мира.

Программирование и DevOps-навыки — требуют навыков самодисциплины, которые особенно ценятся в удалёнке.

UX/UI-дизайн и аналитика данных — профессии, легко совмещаемые с гибким графиком.

Где готовиться

На странице курсов по дизайну собраны программы по графическому, UX/UI, веб и motion-дизайну. Изучение этих курсов может не только повысить вашу ценность как специалиста, но и открыть дополнительные возможности работать удалённо в формате, который вам больше подходит. Дизайн — одна из самых востребованных профессий для удалённой работы.

Выводы

Исследование SuperJob 12-20 января 2026 года среди 1600 россиян, работающих дистанционно или в гибридном формате.

Ключевые данные: 36% предпочли бы уволиться, чем вернуться в офис. 34% готовы согласиться выйти в офис. 30% затруднились ответить — зависит от условий труда и оплаты.

Различия по полу: женщины чаще готовы на увольнение — 38% против 33% мужчин.

Различия по формату: среди работающих исключительно удалённо 41% готовы уйти, 30% готовы в офис. Гибридные сотрудники: 39% готовы в офис, 31% предпочли бы увольнение.

Международные тенденции: YouGov — около 29% работников в мире готовы рассматривать увольнение. Gallup — треть предпочитают полностью удалённый формат, 60% выбирают гибрид.

Для работодателей: требования полным возвратом к офисам могут привести к росту текучести кадров. Нужны адаптивные стратегии — гибридные режимы, компенсации за офисные дни.

Эксперты: удалённая работа — часть карьерных предпочтений современных специалистов. Компании, игнорирующие это, рискуют потерять лучшие таланты.

Для карьеры: удалённая работа — важный навык на современном рынке труда. Востребованные направления: управление проектами, digital-маркетинг, программирование, UX/UI-дизайн, аналитика данных.

Тренд отражает изменение ожиданий от рынка труда: баланс между жизнью и работой, гибкость и автономия стали важнее традиционных офисных структур.