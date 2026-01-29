36% за увольнение, 34% за офис — как россияне выбирают формат работы
В конце января 2026 года рекрутинговый сервис SuperJob опубликовал результаты значимого исследования: более трети российских работников, работающих дистанционно или в гибридном формате, готовы уволиться, если компания потребует их полного возвращения к офисному режиму. Подробнее можно узнать здесь.
Опрос проведён 12-20 января 2026 года и охватил 1600 россиян, работающих как полностью удалённо, так и в гибридном формате.
Со стороны это может показаться частной статистикой, но тенденция укладывается в более широкую картину: удалённая работа стала одним из ключевых факторов удержания персонала в условиях конкурентного рынка труда.
Основные выводы исследования
Исследование показало следующие ключевые данные.
- 36% опрошенных предпочли бы уволиться, чем вернуться к работе в офисе. Это более трети всех респондентов.
- 34% готовы согласиться с требованием работодателя выйти в офис. Примерно равное число с теми, кто выберет увольнение.
- 30% затруднились ответить однозначно, указав, что многое зависит от условий труда и оплаты.
Различия по полу
Женщины чаще мужчин готовы на увольнение ради сохранения удалённого формата: 38% против 33%.
Различия по формату работы
Среди тех, кто работает исключительно удалённо, 41% готовы уйти, если отменят дистанционный режим, тогда как только 30% готовы вернуться в офис.
Гибридные сотрудники менее категоричны: 39% готовы выйти в офис, 31% предпочли бы увольнение.
Эти данные отражают растущее значение гибкости труда для сотрудников, особенно в среднем возрасте 25-40 лет и среди тех, кто ценит баланс между работой и личной жизнью.
Удалённая работа в России и мире
Удалённая работа уже давно стала элементом пост-пандемийного рынка труда. Она расширяется, меняет ожидания сотрудников и влияет на конкуренцию за таланты.
Международные тенденции
Международные опросы показывают похожие тенденции. Согласно исследованию YouGov, около 29% работников в мире готовы рассматривать возможность увольнения, если их заставят полностью работать в офисе, а ещё 22% будут делать это с неохотой.
Аналитические опросы глобальных агентств, таких как Gallup, указывают: около трети людей предпочитают полностью удалённый формат, и почти 60% выбирают гибрид — когда можно совмещать офис и работу из дома.
Что это значит для работодателей и работников
Для работодателей это исследование — сигнал о том, что требования полным возвратом к офисам могут привести к росту текучести кадров, особенно среди тех, кто уже привык к дистанционной работе.
Это также отражает смену ожиданий современных специалистов, которые всё больше ценят гибкий график, баланс между работой и личной жизнью и возможность экономить на поездках и времени.
В глобальном контексте работодатели уже начинают адаптировать стратегии: от гибридных режимов до компенсаций за офисные дни, чтобы удерживать сотрудников и избегать увольнений.
Что говорят эксперты
Эксперты индустрии HR отмечают: удалённая работа уже перестала быть пережитком пандемии — она стала полноценной частью карьерных предпочтений современных специалистов.
По данным исследований Pew и других аналитиков, значительная доля работников в США и Европе готова менять работу или искать новые предложения, если исчезает возможность работать удалённо.
Это особенно характерно для молодых специалистов и сотрудников IT-сектора, где гибкость считается важным фактором комфорта и продуктивности.
Мнение HR-аналитиков
HR-аналитики подчёркивают:
«Сегодня удалённая работа — это не просто опция, это часть ценностного предложения работодателя. Компании, которые игнорируют это, рискуют потерять лучшие таланты».
Что это значит для карьеры
Если вы находитесь в возрасте от 18 до 40 лет и рассматриваете смену профессии, этот тренд имеет прямое значение для вашего карьерного пути.
Удалённая работа — не только способ оптимизировать баланс между работой и личной жизнью, но и важный навык в условиях современного рынка труда.
Четыре направления для удалённой работы
Многие курсы помогут освоить востребованные профессии, адаптированные под удалённый формат.
Курсы по управлению проектами и гибридным командам — изучают, как эффективно взаимодействовать в распределённых группах.
Курсы по digital-маркетингу — позволяют работать из любой точки мира.
Программирование и DevOps-навыки — требуют навыков самодисциплины, которые особенно ценятся в удалёнке.
UX/UI-дизайн и аналитика данных — профессии, легко совмещаемые с гибким графиком.
Где готовиться
На странице курсов по дизайну собраны программы по графическому, UX/UI, веб и motion-дизайну. Изучение этих курсов может не только повысить вашу ценность как специалиста, но и открыть дополнительные возможности работать удалённо в формате, который вам больше подходит. Дизайн — одна из самых востребованных профессий для удалённой работы.
Выводы
Исследование SuperJob 12-20 января 2026 года среди 1600 россиян, работающих дистанционно или в гибридном формате.
- Ключевые данные: 36% предпочли бы уволиться, чем вернуться в офис. 34% готовы согласиться выйти в офис. 30% затруднились ответить — зависит от условий труда и оплаты.
- Различия по полу: женщины чаще готовы на увольнение — 38% против 33% мужчин.
- Различия по формату: среди работающих исключительно удалённо 41% готовы уйти, 30% готовы в офис. Гибридные сотрудники: 39% готовы в офис, 31% предпочли бы увольнение.
- Международные тенденции: YouGov — около 29% работников в мире готовы рассматривать увольнение. Gallup — треть предпочитают полностью удалённый формат, 60% выбирают гибрид.
- Для работодателей: требования полным возвратом к офисам могут привести к росту текучести кадров. Нужны адаптивные стратегии — гибридные режимы, компенсации за офисные дни.
- Эксперты: удалённая работа — часть карьерных предпочтений современных специалистов. Компании, игнорирующие это, рискуют потерять лучшие таланты.
- Для карьеры: удалённая работа — важный навык на современном рынке труда. Востребованные направления: управление проектами, digital-маркетинг, программирование, UX/UI-дизайн, аналитика данных.
Тренд отражает изменение ожиданий от рынка труда: баланс между жизнью и работой, гибкость и автономия стали важнее традиционных офисных структур.
Конец перегрузкам: государство впервые ограничило учебные часы в школах
С 1 сентября 2025 года Минпросвещения впервые в истории вводит государственные лимиты годовой учебной нагрузки для школьников 1-9 классов — от 620 часов для первоклассников до 1224 часов для девятиклассников. Новые нормы призваны смягчить перегрузку учащихся и улучшить баланс между учебой и отдыхом.
Completo B2B Day: онлайн-конференция для специалистов в сфере B2B-маркетинга
Узнайте, как нестандартный подход помогает расти в B2B: онлайн-конференция о креативе, эффективности и коммуникации — 23–24 апреля.
«Расслабься» и «не переживай»: какие слова поддержки раздражают россиян на работе
Какие слова поддержки на работе ценят россияне? Узнайте результаты исследования, мнение экспертов и важность персонализированного подхода.
Конференция для продакт-менеджеров ProductConf пройдет в Москве
ProductConf 2025 — конференция о будущем цифровых продуктов. Два дня докладов, практики, AI, UX, аналитики и встреч с экспертами отрасли.