5 ошибок в ИТ-развитии, которые совершают 80% компаний
22 августа в 13:00 (мск) пройдет бесплатный вебинар о том, как с помощью ИТ-решений оптимизировать бизнес-процессы, сократить расходы и ускорить рост компании. Эксперты Purrweb и Moneycat покажут реальные кейсы цифровой трансформации крупных банков и поделятся работающими алгоритмами оптимизации.
Главный спикер: человек, который запустил 550+ цифровых продуктов
Александр Мезенцев, Global CIO в Moneycat, проведет разбор своего 15-летнего опыта в ИТ-управлении. В его портфолио — руководящие позиции в Сбербанке, Альфа-Банке, УБРиР и Свой Банк, а также более 550 запущенных цифровых продуктов для клиентов из США, Европы и Ближнего Востока.
Также выступит Сергей Пономарёв, CTO в Purrweb, который поделится техническими аспектами оптимизации.
Что узнают участники: от алгоритмов до конкретных цифр
Вместо общих теорий — только практические решения с измеримыми результатами:
- Универсальный алгоритм оптимизации и автоматизации — пошаговая схема внедрения.
- 80% ошибок при развитии продуктов — что делают неправильно большинство компаний.
- Формирование ИТ-центров экспертизы — как создать эффективную команду внутри компании.
- Гибридные команды — способ ускорить бизнес-процессы без увеличения штата.
- Реальные кейсы банков — детальный разбор успехов и провалов.
Цифры, которые впечатляют
Спикеры покажут, как правильная ИТ-стратегия помогает достигать конкретных результатов. Например, один из кейсов демонстрирует сокращение сроков отчетности в восемь раз. Участники узнают, какие технологии и подходы стоят за такими показателями.
Кому точно стоит участвовать
Вебинар создан для практиков, которые принимают решения:
- CEO и собственники бизнеса — получат инструменты для снижения издержек и масштабирования.
- CTO и ИТ-директора — узнают о методах повышения операционной эффективности.
- Специалисты по автоматизации — познакомятся с действенными инструментами оптимизации.
- Продакт-менеджеры — изучат способы ускорения вывода продуктов на рынок.
Участие в вебинаре даст ценные инсайты, но для комплексного развития управленческих компетенций в ИТ-сфере стоит рассмотреть специализированные курсы для руководителей, где представлены программы по стратегическому управлению, цифровой трансформации и построению эффективных команд. Такое обучение особенно актуально для CTO, ИТ-директоров и CEO, которые хотят не только оптимизировать текущие процессы, но и выстроить долгосрочную стратегию развития компании с опорой на современные технологии.
Практическая ценность: что получите после вебинара
Участники унесут с собой конкретные инструменты:
- Понимание подходов к цифровизации при ограниченном бюджете.
- Навыки построения продуктивных ИТ-команд.
- Чек-листы по снижению затрат и ускорению запуска продуктов.
- Анализ успешных и провальных решений лидеров отрасли.
Формат: онлайн с возможностью вопросов
Детали участия:
- Дата: 22 августа.
- Время: 13:00 (мск).
- Формат: онлайн-трансляция.
- Участие: бесплатное при регистрации.
- Интерактив: прямые вопросы спикерам.
- Запись: доступна после эфира.
Почему это важно сейчас
В условиях экономической нестабильности компании ищут способы оптимизации без потери качества. ИТ-решения становятся не просто инструментом автоматизации, а ключевым фактором выживания и роста бизнеса.
Опыт спикеров показывает: правильная цифровая трансформация позволяет не только сократить расходы, но и создать конкурентные преимущества на долгосрочную перспективу.
