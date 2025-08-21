5 ошибок в ИТ-развитии, которые совершают 80% компаний

22 августа в 13:00 (мск) пройдет бесплатный вебинар о том, как с помощью ИТ-решений оптимизировать бизнес-процессы, сократить расходы и ускорить рост компании. Эксперты Purrweb и Moneycat покажут реальные кейсы цифровой трансформации крупных банков и поделятся работающими алгоритмами оптимизации.

Главный спикер: человек, который запустил 550+ цифровых продуктов

Александр Мезенцев, Global CIO в Moneycat, проведет разбор своего 15-летнего опыта в ИТ-управлении. В его портфолио — руководящие позиции в Сбербанке, Альфа-Банке, УБРиР и Свой Банк, а также более 550 запущенных цифровых продуктов для клиентов из США, Европы и Ближнего Востока.

Также выступит Сергей Пономарёв, CTO в Purrweb, который поделится техническими аспектами оптимизации.

Что узнают участники: от алгоритмов до конкретных цифр

Вместо общих теорий — только практические решения с измеримыми результатами:

Универсальный алгоритм оптимизации и автоматизации — пошаговая схема внедрения.

80% ошибок при развитии продуктов — что делают неправильно большинство компаний.

Формирование ИТ-центров экспертизы — как создать эффективную команду внутри компании.

Гибридные команды — способ ускорить бизнес-процессы без увеличения штата.

Реальные кейсы банков — детальный разбор успехов и провалов.

Цифры, которые впечатляют

Спикеры покажут, как правильная ИТ-стратегия помогает достигать конкретных результатов. Например, один из кейсов демонстрирует сокращение сроков отчетности в восемь раз. Участники узнают, какие технологии и подходы стоят за такими показателями.

Кому точно стоит участвовать

Вебинар создан для практиков, которые принимают решения:

CEO и собственники бизнеса — получат инструменты для снижения издержек и масштабирования.

CTO и ИТ-директора — узнают о методах повышения операционной эффективности.

Специалисты по автоматизации — познакомятся с действенными инструментами оптимизации.

Продакт-менеджеры — изучат способы ускорения вывода продуктов на рынок.

Участие в вебинаре даст ценные инсайты, но для комплексного развития управленческих компетенций в ИТ-сфере стоит рассмотреть специализированные курсы для руководителей, где представлены программы по стратегическому управлению, цифровой трансформации и построению эффективных команд. Такое обучение особенно актуально для CTO, ИТ-директоров и CEO, которые хотят не только оптимизировать текущие процессы, но и выстроить долгосрочную стратегию развития компании с опорой на современные технологии.

Практическая ценность: что получите после вебинара

Участники унесут с собой конкретные инструменты:

Понимание подходов к цифровизации при ограниченном бюджете.

Навыки построения продуктивных ИТ-команд.

Чек-листы по снижению затрат и ускорению запуска продуктов.

Анализ успешных и провальных решений лидеров отрасли.

Формат: онлайн с возможностью вопросов

Детали участия:

Дата: 22 августа.

Время: 13:00 (мск).

Формат: онлайн-трансляция.

Участие: бесплатное при регистрации.

Интерактив: прямые вопросы спикерам.

Запись: доступна после эфира.

Почему это важно сейчас

В условиях экономической нестабильности компании ищут способы оптимизации без потери качества. ИТ-решения становятся не просто инструментом автоматизации, а ключевым фактором выживания и роста бизнеса.

Опыт спикеров показывает: правильная цифровая трансформация позволяет не только сократить расходы, но и создать конкурентные преимущества на долгосрочную перспективу.