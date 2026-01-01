6 тем для PR-директоров — что обсудят на B2B PR+ FORUM 2026

11 февраля 2026 года в Москве состоится B2B PR+ FORUM 2026 — ежегодный Всероссийский форум, посвящённый связям с общественностью в B2B-секторе.

Площадкой мероприятия станет отель Lesnaya by Safmar (ул. Лесная, 15). Форум объединит PR-директоров, руководителей коммуникаций, маркетинга и GR, чтобы обсудить ключевые изменения в отрасли и практические подходы к работе в условиях усложняющейся медиасреды.

О чём форум

B2B PR+ FORUM 2026 сфокусирован на прикладных аспектах PR-деятельности в компаниях, работающих с профессиональной и институциональной аудиторией.

В центре внимания — вопрос измеримой эффективности коммуникаций и их прямой связи с бизнес-результатами.

Программа форума построена вокруг реальных кейсов из практики крупного и среднего бизнеса и затрагивает задачи, с которыми PR-подразделения сталкиваются ежедневно.

Шесть ключевых тем форума

Интеграция PR в бизнес-экосистему. Как связать PR с маркетингом, продажами и репутационным менеджментом в единую систему.

Аналитика и метрики. От оценки охватов к измерению доверия, репутационного капитала и ROI. Как доказать эффективность PR цифрами.

Личный бренд и GR. Личный бренд руководителя и работа с государственной повесткой в современном GR-ландшафте.

Кризисные коммуникации. B2B-коммуникации в кризисных условиях, работа с профессиональными сообществами и нишевыми аудиториями.

Стратегические коллаборации. Законодательные ограничения и зоны репутационного риска. Где проходят «красные линии» в PR.

PR, HR-бренд и ESG. Связь PR с HR-брендом и ESG-повесткой как единой системой доверия.

Дополнительные темы

Отдельное внимание уделяется:

Адаптации коммуникационных стратегий к новым медиаплатформам

Использованию ИИ и автоматизации в повседневной работе PR-специалистов

Продвижению сложных продуктов и решений для узких экспертных аудиторий

Для кого предназначено мероприятие

B2B PR+ FORUM 2026 ориентирован на специалистов с разным уровнем опыта, работающих в сфере корпоративных коммуникаций.

Форум будет полезен:

PR-директорам и руководителям департаментов корпоративных и внешних коммуникаций

Директорам по маркетингу и бренд-менеджерам B2B-компаний

Руководителям пресс-служб и GR-направлений

PR-менеджерам и специалистам по внешним коммуникациям

Представителям среднего бизнеса и производственного сектора, заинтересованным в системной работе с репутацией

Нетворкинг как часть программы

Формат форума предполагает не только получение знаний, но и живое профессиональное общение. Нетворкинг, обсуждения в кулуарах и обмен опытом остаются важной частью мероприятия.

Спикеры и экспертиза

В программе заявлены более 25 спикеров — представители крупных российских и международных компаний.

Среди них руководители коммуникаций и маркетинга:

X5 Group

METRO

СберМобайл

Почта России

Медиалогия

ВсеИнструменты.ру

ЦЕМРОС

РТС-тендер

Спикеры делятся:

Практикой управления репутацией

Кейсами интеграции PR и маркетинга

Опытом работы с государственными и профессиональными аудиториями

Почему это важно для вашей карьеры

Если вы работаете в PR, маркетинге или коммуникациях, или планируете развиваться в этих направлениях, участие в форуме даёт несколько преимуществ.

Практические инструменты

Конкретные подходы, которые можно применить сразу. Не теория, а реальные кейсы из практики крупных компаний.

Понимание трендов

Куда движется отрасль, какие навыки становятся критически важными, как меняются требования к PR-специалистам.

Профессиональные контакты

Нетворкинг с коллегами из разных компаний и секторов. Обмен опытом и новые возможности для сотрудничества.

Подготовка к карьерному росту

На странице курсов по PR собраны программы, которые помогут вам усилить профессиональные навыки перед участием в форуме или после него. Курсы по аналитике PR, кризисным коммуникациям, GR и репутационному менеджменту особенно актуальны для тех, кто хочет применить знания с форума на практике.

Практическая информация

Дата: 11 февраля 2026 года

Место: Москва, Lesnaya by Safmar, ул. Лесная, 15

Формат: Очное участие, 1 день

Дополнительно: Видеозаписи всех выступлений, доступ к материалам форума

Связь с PR+ FORUM 2026

B2B PR+ FORUM 2026 также проводится как специальный день X Всероссийского форума профессионалов сферы PR «PR+ FORUM 2026», который продолжится 12–13 февраля.

Для участников полного трёхдневного формата предусмотрены отдельные условия участия.