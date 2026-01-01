6 тем для PR-директоров — что обсудят на B2B PR+ FORUM 2026
11 февраля 2026 года в Москве состоится B2B PR+ FORUM 2026 — ежегодный Всероссийский форум, посвящённый связям с общественностью в B2B-секторе.
Площадкой мероприятия станет отель Lesnaya by Safmar (ул. Лесная, 15). Форум объединит PR-директоров, руководителей коммуникаций, маркетинга и GR, чтобы обсудить ключевые изменения в отрасли и практические подходы к работе в условиях усложняющейся медиасреды.
О чём форум
B2B PR+ FORUM 2026 сфокусирован на прикладных аспектах PR-деятельности в компаниях, работающих с профессиональной и институциональной аудиторией.
В центре внимания — вопрос измеримой эффективности коммуникаций и их прямой связи с бизнес-результатами.
Программа форума построена вокруг реальных кейсов из практики крупного и среднего бизнеса и затрагивает задачи, с которыми PR-подразделения сталкиваются ежедневно.
Шесть ключевых тем форума
- Интеграция PR в бизнес-экосистему. Как связать PR с маркетингом, продажами и репутационным менеджментом в единую систему.
- Аналитика и метрики. От оценки охватов к измерению доверия, репутационного капитала и ROI. Как доказать эффективность PR цифрами.
- Личный бренд и GR. Личный бренд руководителя и работа с государственной повесткой в современном GR-ландшафте.
- Кризисные коммуникации. B2B-коммуникации в кризисных условиях, работа с профессиональными сообществами и нишевыми аудиториями.
- Стратегические коллаборации. Законодательные ограничения и зоны репутационного риска. Где проходят «красные линии» в PR.
- PR, HR-бренд и ESG. Связь PR с HR-брендом и ESG-повесткой как единой системой доверия.
Дополнительные темы
Отдельное внимание уделяется:
- Адаптации коммуникационных стратегий к новым медиаплатформам
- Использованию ИИ и автоматизации в повседневной работе PR-специалистов
- Продвижению сложных продуктов и решений для узких экспертных аудиторий
Для кого предназначено мероприятие
B2B PR+ FORUM 2026 ориентирован на специалистов с разным уровнем опыта, работающих в сфере корпоративных коммуникаций.
Форум будет полезен:
- PR-директорам и руководителям департаментов корпоративных и внешних коммуникаций
- Директорам по маркетингу и бренд-менеджерам B2B-компаний
- Руководителям пресс-служб и GR-направлений
- PR-менеджерам и специалистам по внешним коммуникациям
- Представителям среднего бизнеса и производственного сектора, заинтересованным в системной работе с репутацией
Нетворкинг как часть программы
Формат форума предполагает не только получение знаний, но и живое профессиональное общение. Нетворкинг, обсуждения в кулуарах и обмен опытом остаются важной частью мероприятия.
Спикеры и экспертиза
В программе заявлены более 25 спикеров — представители крупных российских и международных компаний.
Среди них руководители коммуникаций и маркетинга:
- X5 Group
- METRO
- СберМобайл
- Почта России
- Медиалогия
- ВсеИнструменты.ру
- ЦЕМРОС
- РТС-тендер
Спикеры делятся:
- Практикой управления репутацией
- Кейсами интеграции PR и маркетинга
- Опытом работы с государственными и профессиональными аудиториями
Почему это важно для вашей карьеры
Если вы работаете в PR, маркетинге или коммуникациях, или планируете развиваться в этих направлениях, участие в форуме даёт несколько преимуществ.
Практические инструменты
Конкретные подходы, которые можно применить сразу. Не теория, а реальные кейсы из практики крупных компаний.
Понимание трендов
Куда движется отрасль, какие навыки становятся критически важными, как меняются требования к PR-специалистам.
Профессиональные контакты
Нетворкинг с коллегами из разных компаний и секторов. Обмен опытом и новые возможности для сотрудничества.
Подготовка к карьерному росту
На странице курсов по PR собраны программы, которые помогут вам усилить профессиональные навыки перед участием в форуме или после него.
Практическая информация
Дата: 11 февраля 2026 года
Место: Москва, Lesnaya by Safmar, ул. Лесная, 15
Формат: Очное участие, 1 день
Дополнительно: Видеозаписи всех выступлений, доступ к материалам форума
Связь с PR+ FORUM 2026
B2B PR+ FORUM 2026 также проводится как специальный день X Всероссийского форума профессионалов сферы PR «PR+ FORUM 2026», который продолжится 12–13 февраля.
Для участников полного трёхдневного формата предусмотрены отдельные условия участия.
