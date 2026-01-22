60% россиян планируют учиться онлайн в ближайший год

В конце ноября 2025 года Нетология опубликовала данные опроса, показывающие: практически 60% взрослых россиян планируют пройти онлайн-обучение в ближайшие 12 месяцев.

Опрос проводили среди 2,5 тыс. респондентов в возрасте 18-64 лет из городов с населением от 100 тыс. человек — в августе 2025 года.

Согласно результатам, 64% респондентов уже имели опыт онлайн-обучения, а 33% проходили курсы в 2025 году. Среди тех, кто учился онлайн, 58% завершили программы успешно.

Что показывает тенденция

Такие цифры демонстрируют устойчивую тенденцию: онлайн-образование перестаёт быть чем-то экзотическим и становится частью профессионального развития для большой части взрослого населения.

58% участников опроса прямо заявили: без онлайн-обучения невозможно профессионально развиваться. Это не просто мнение — это отражение реальности рынка труда.

Что изучают россияне

Опрос показывает чёткую картину предпочтений взрослых россиян в выборе направлений обучения.

Пять самых популярных направлений

Иностранные языки — 26% респондентов планируют изучать. Языки остаются базовым навыком для карьерного роста и работы в международных компаниях.

Работа с ИИ-нейросетями — 22%. Технологии искусственного интеллекта становятся необходимостью во многих профессиях.

Маркетплейсы — 13%. Рост e-commerce создаёт спрос на специалистов, умеющих работать с торговыми площадками.

Психология — 13%. Интерес к пониманию человеческого поведения растёт как для карьеры, так и для личного развития.

Графический дизайн — 12%. Визуальные навыки востребованы в маркетинге, медиа и собственных проектах.

Как выбирают курсы

Опрос также показывает, что большая часть участников ищет гибкие и короткие программы: 61% предпочитают курсы короче трёх месяцев, а 23% выбирают интенсивы.

Факторы выбора курсов

Стоимость — 55%. Цена остаётся главным фактором при выборе программы обучения.

Гибкость формата — 50%. Возможность учиться в удобное время и совмещать с работой.

Содержание программы — 49%. Соответствие программы реальным задачам и карьерным целям.

Наличие документа об окончании — 45%. Сертификат подтверждает квалификацию для работодателя.

Квалификация преподавателей — 38%. Опыт и экспертиза тех, кто ведёт курс.

Эти данные показывают: функциональность и ценность курса для карьерного роста сейчас важнее, чем просто уровень узнаваемости образовательной платформы.

Инвестиции в обучение

Согласно исследованию, люди планируют вкладывать в обучение около 52 тыс. рублей в ближайший год, при этом 26% рассчитывают пройти бесплатные курсы, а 18% ждут поддержки от работодателя.

Эти данные позволяют взрослым россиянам максимально осознанно планировать своё развитие — например, выбрать направление с высокой востребованностью на рынке труда.

Что говорят эксперты

Аналитики и эксперты рынка отмечают: онлайн-образование является одной из самых быстрорастущих областей в российской образовательной экосистеме.

Онлайн-формат воспринимают как основной инструмент профессионального развития — это отражено в отчётах за 2025 год.

Изменения на рынке труда

Специалисты отрасли объясняют: рост спроса на онлайн-курсы связан с изменением подходов к обучению и требований рынка труда.

Работодатели всё чаще рассматривают онлайн-обучение как фактор, повышающий конкурентоспособность соискателя. Об этом свидетельствуют исследования рынка, показывающие рост интереса к гибким форматам обучения и стремление взрослых людей к переобучению в зрелом возрасте.

Качество имеет значение

Эксперты подчёркивают: итоговый успех онлайн-курса зависит не только от его содержания, но и от качества сопровождения и практических заданий — это особенно актуально при выборе программ по новым профессиям.

Такая позиция поддерживается данными исследования Яндекс Практикум и HeadHunter, где выпускники отмечают рост приглашений на собеседования после прохождения курсов.

Что это значит для карьеры

Для тех, кто хочет сменить профессию или прокачать навыки, эта тенденция особенно важна.

Если более половины взрослых россиян активно участвуют в онлайн-обучении, это означает: онлайн-формат стал не только трендом, но и нормой на рынке труда.

Четыре возможности

Онлайн-курсы помогают изменить карьеру, освоить новую востребованную профессию, получить более высокий доход, перейти на фриланс или запустить собственные проекты.

Популярные направления из исследования — языки, ИИ, маркетинг, дизайн — логично коррелируют с востребованными курсами на образовательных площадках. Выбор таких программ может серьёзно повысить конкурентоспособность на рынке труда.

Где выбрать курс

Выводы

Тенденция, когда около 60% взрослых россиян планируют учиться онлайн, отражает глобальный сдвиг в сторону цифровой грамотности и гибкости в обучении.

Если вы хотите сменить профессию, освоить новую область знаний или укрепить свои позиции на рынке труда — онлайн-курсы уже сегодня являются одним из самых доступных и эффективных инструментов.