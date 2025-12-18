70% российских компаний внедрили генеративный ИИ в бизнес-процессы

К концу 2025 года более 70% крупных российских компаний уже внедрили генеративный искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. Об этом говорят результаты исследования «Яков и Партнеры» и «Яндекс».

Технологии распространяются неравномерно: лидируют IT, телеком, e-commerce, банки и страхование. Остальные отрасли пока присматриваются, но тоже начинают двигаться в эту сторону.

Цифры, которые показывают масштаб перемен

71% компаний уже работают с ИИ

Исследование «Искусственный интеллект в России — 2025: тренды и перспективы» показывает: 71% крупных российских компаний используют генеративный ИИ как минимум в одной бизнес-функции.

Ещё интереснее другое: 90% опрошенных компаний считают уровень развития ИИ в России сопоставимым или выше мирового.

Бизнес верит в деньги от ИИ

Цифры говорят сами за себя:

83% респондентов уверены, что внедрение генеративного ИИ повысит выручку

87% считают, что это поможет сократить издержки

От 7,9 до 12,8 трлн рублей к 2030 году

По оценкам консалтинговых компаний, экономический эффект от ИИ может составить от 7,9 до 12,8 трлн рублей ежегодно к 2030 году. Это примерно 5,5% прогнозируемого ВВП России.

Где компании уже применяют ИИ

Автоматизация общения с клиентами

Чат-боты и системы обработки естественного языка (NLP) отвечают на вопросы, обрабатывают обращения и разгружают колл-центры.

Оптимизация рутинных процессов

ИИ анализирует данные, составляет отчёты, прогнозирует спрос и управляет запасами — всё то, на что раньше уходили часы ручной работы.

Маркетинг и персонализация

Компании используют ИИ для анализа поведения клиентов и автоматического создания контента.

Что говорят эксперты

Специалисты сходятся во мнении: ИИ — это не модная фишка, а стратегическое направление.

«Генеративный ИИ уже перестал быть опцией и стал стратегическим активом для тех, кто стремится повысить операционную эффективность и ускорить инновации», — отмечают аналитики по ИИ-технологиям.

Использование ИИ даёт конкурентное преимущество: компании быстрее адаптируются к изменениям рынка и режут расходы.

Почему это важно для вашей карьеры

Если вы думаете о смене профессии или хотите освоить новые навыки, внедрение ИИ — это ваш шанс.

Спрос на специалистов растёт

Компании расширяют команды и ищут аналитиков данных, инженеров ИИ, ML-инженеров и специалистов по автоматизации. Вакансий становится больше.

Появляются новые карьерные пути

Обучение генеративному ИИ, NLP, машинному обучению и аналитике данных может стать решающим шагом для перехода в IT или расширения профиля в сторону высоких технологий.

Курсы по машинному обучению, генеративному ИИ и аналитике данных уже помогают выпускникам попадать в перспективные команды технологических компаний и стартапов.

Найдите свой путь в мир ИИ

Что будет дальше

Внедрение генеративного ИИ — это не просто модернизация бизнеса. Это трансформация рынка труда и образовательных потребностей. Компании увеличивают бюджеты на ИИ-проекты, а специалисты с навыками работы с искусственным интеллектом нужны как никогда.