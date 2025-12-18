70% российских компаний внедрили генеративный ИИ в бизнес-процессы
К концу 2025 года более 70% крупных российских компаний уже внедрили генеративный искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. Об этом говорят результаты исследования «Яков и Партнеры» и «Яндекс».
Технологии распространяются неравномерно: лидируют IT, телеком, e-commerce, банки и страхование. Остальные отрасли пока присматриваются, но тоже начинают двигаться в эту сторону.
Цифры, которые показывают масштаб перемен
71% компаний уже работают с ИИ
Исследование «Искусственный интеллект в России — 2025: тренды и перспективы» показывает: 71% крупных российских компаний используют генеративный ИИ как минимум в одной бизнес-функции.
Ещё интереснее другое: 90% опрошенных компаний считают уровень развития ИИ в России сопоставимым или выше мирового.
Бизнес верит в деньги от ИИ
Цифры говорят сами за себя:
- 83% респондентов уверены, что внедрение генеративного ИИ повысит выручку
- 87% считают, что это поможет сократить издержки
От 7,9 до 12,8 трлн рублей к 2030 году
По оценкам консалтинговых компаний, экономический эффект от ИИ может составить от 7,9 до 12,8 трлн рублей ежегодно к 2030 году. Это примерно 5,5% прогнозируемого ВВП России.
Где компании уже применяют ИИ
Автоматизация общения с клиентами
Чат-боты и системы обработки естественного языка (NLP) отвечают на вопросы, обрабатывают обращения и разгружают колл-центры.
Оптимизация рутинных процессов
ИИ анализирует данные, составляет отчёты, прогнозирует спрос и управляет запасами — всё то, на что раньше уходили часы ручной работы.
Маркетинг и персонализация
Компании используют ИИ для анализа поведения клиентов и автоматического создания контента.
Что говорят эксперты
Специалисты сходятся во мнении: ИИ — это не модная фишка, а стратегическое направление.
«Генеративный ИИ уже перестал быть опцией и стал стратегическим активом для тех, кто стремится повысить операционную эффективность и ускорить инновации», — отмечают аналитики по ИИ-технологиям.
Использование ИИ даёт конкурентное преимущество: компании быстрее адаптируются к изменениям рынка и режут расходы.
Почему это важно для вашей карьеры
Если вы думаете о смене профессии или хотите освоить новые навыки, внедрение ИИ — это ваш шанс.
Спрос на специалистов растёт
Компании расширяют команды и ищут аналитиков данных, инженеров ИИ, ML-инженеров и специалистов по автоматизации. Вакансий становится больше.
Появляются новые карьерные пути
Обучение генеративному ИИ, NLP, машинному обучению и аналитике данных может стать решающим шагом для перехода в IT или расширения профиля в сторону высоких технологий.
Курсы по машинному обучению, генеративному ИИ и аналитике данных уже помогают выпускникам попадать в перспективные команды технологических компаний и стартапов.
Найдите свой путь в мир ИИ
Хотите освоить работу с нейросетями и стать востребованным специалистом? На странице курсы по нейросетям собраны программы для разных уровней подготовки — от базовых до продвинутых. Здесь вы найдёте курсы по генеративному ИИ, машинному обучению, обработке естественного языка и аналитике данных, которые помогут войти в индустрию или усилить текущие компетенции.
Что будет дальше
Внедрение генеративного ИИ — это не просто модернизация бизнеса. Это трансформация рынка труда и образовательных потребностей. Компании увеличивают бюджеты на ИИ-проекты, а специалисты с навыками работы с искусственным интеллектом нужны как никогда.
