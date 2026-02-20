Каждый второй сталкивался с этим: проблема на работе решена, все выдохнули — и через месяц всё повторяется снова. Новое исследование показало: это не невнимательность конкретных людей. Это системный сбой, который затрагивает большинство российских компаний — и напрямую влияет на вашу карьеру, зарплату и нервы.

Что показало исследование

Сервис Работа.ру совместно с платформой Kaiten опросил более 3200 сотрудников из всех регионов России. Результат оказался показательным: 71% работников регулярно сталкиваются с повторением одних и тех же ошибок на своём рабочем месте.

При этом проблема не в том, что люди не замечают промахов. Замечают — и ещё как. Вопрос в том, кто и как с ними работает:

руководители фиксируют ошибки в 58% случаев,

сами сотрудники контролируют себя в 56%,

коллеги указывают на проблемы в 54%,

автоматизированные системы контроля используют лишь около 10% компаний,

искусственный интеллект — всего 3%.

Проще говоря: ошибки видят все, но системно разбирать их не умеет почти никто.

Максим Дорофеев, прокрастинатолог, автор «Джедайских техник», эксперт по продуктивности: «Мы не учимся на ошибках, потому что наш мозг защищается от боли признания некомпетентности. В компаниях без культуры «Safe-to-Fail» (безопасных провалов) сотрудники тратят до 40% рабочего времени на сокрытие или исправление последствий старых ошибок, вместо создания нового»

Почему компании не учатся на провалах

Главная причина — отсутствие инфраструктуры для работы с ошибками. Во многих организациях нет ни регулярных ретроспектив, ни баз знаний, ни формальных процедур анализа. Каждый раз, когда что-то идёт не так, проблему «тушат» точечно — и идут дальше.

В результате:

знания не передаются внутри команды,

следующий сотрудник на том же месте снова «изобретает велосипед»,

ошибки превращаются в хронические узкие места,

люди выгорают, потому что видят бессмысленность повторяющегося цикла.

Есть и психологическое измерение. Если в компании принято наказывать за промахи, а не разбирать их — сотрудники начинают скрывать проблемы. Это только ускоряет накопление системных сбоев.

Проблема в управлении, а не в людях

Это ключевой вывод экспертов Kaiten: повторяющиеся ошибки — «самый честный источник обратной связи», который большинство компаний попросту игнорирует.

HR-специалисты и консультанты по управлению давно говорят о том, что эффективные команды строятся не на принципе «не ошибайся», а на принципе «умей разбирать ошибки». Именно так устроены IT-компании, проектные команды и все, кто работает по Agile: регулярные ретроспективы, пост-мортемы проектов, открытая культура обратной связи.

Что это значит лично для вас

Если вы сейчас ищете работу или думаете о карьерном переходе — исследование даёт важный сигнал. Работодатели всё реже ищут тех, кто «никогда не ошибается» (такого не бывает), и всё чаще — тех, кто умеет с ошибками работать.

Навыки, которые становятся ключевыми:

аналитическое мышление и работа с данными,

управление процессами и проектами,

коммуникация в команде и культура обратной связи,

знание цифровых инструментов управления качеством.

Особенно это актуально в IT, аналитике данных, менеджменте проектов и цифровом маркетинге — сферах, где постоянное улучшение процессов встроено в саму логику работы.

Если вы хотите не просто сменить компанию, а действительно вырасти профессионально, стоит обратить внимание на направления, которые развивают именно эти компетенции: курсы по Agile и Scrum, управление качеством, бизнес-анализ, проектный менеджмент. Специалисты с таким бэкграундом сегодня адаптируются быстрее и выделяются среди кандидатов — в том числе потому, что умеют делать то, с чем большинство компаний до сих пор не справляется.

Итог

71% сотрудников в России работают в условиях, где ошибки не анализируются — они просто повторяются. Это не личная проблема каждого из них. Это управленческий дефицит, который компании пока не умеют закрывать. Для вас как специалиста это и вызов, и возможность: те, кто освоит навыки системного мышления и управления процессами, окажутся в выигрыше на рынке труда уже в ближайшие годы.