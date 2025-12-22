8 тем конференции: от облаков и ИИ до DevOps и информационной безопасности

4 марта 2026 года в Москве состоится профильная конференция, посвящённая развитию цифровой инфраструктуры в условиях технологических ограничений и перехода на отечественные IT-решения.

Площадка — Palmira Art Hotel (4-я Магистральная улица, 4/11; станции метро «Хорошёвская» и «Полежаевская»). Здесь соберутся представители бизнеса, государства и IT-сообщества, отвечающие за устойчивость и развитие цифровых систем.

О чём будут говорить

Конференция фокусируется на инфраструктуре как стратегическом активе. Речь идёт не только о замене зарубежных технологий, но и о формировании управляемого, масштабируемого и безопасного IT-фундамента, на котором в ближайшие годы будут строиться бизнес-сервисы, государственные платформы и ИИ-решения.

Программа охватывает весь технологический стек — от серверного оборудования и центров обработки данных до облаков, DevOps-инструментов и систем информационной безопасности.

Акцент на практике

Отдельный акцент сделан на практическом опыте. Участникам представят кейсы миграции, стресс-тестирования инфраструктуры и внедрения отечественных решений в крупных компаниях.

8 ключевых тем конференции

В центре обсуждения — архитектурные и управленческие вопросы цифровой трансформации:

Облачные платформы и сервисы (IaaS, PaaS, SaaS) на базе российского стека. Серверы, СХД, СУБД и сетевые решения как основа отказоустойчивых систем. Виртуализация, контейнеризация и Kubernetes-решения для частных и гибридных облаков. GPU в облачной среде и инфраструктура для ИИ-вычислений — отдельная сессия для тех, кто работает с машинным обучением. Программно-аппаратные комплексы и высокопроизводительные конфигурации. DevOps-подходы, CI/CD и интеграционные платформы нового поколения. Информационная безопасность и защита критически важных данных. Использование ML, GenAI и LLM для мониторинга, автоматизации и выявления аномалий.

Отдельные сессии посвящены инфраструктуре для ИИ-систем, оптимизации затрат при цифровизации и развитию российских ЦОДов.

Реальные кейсы от практиков

Значительная часть программы построена вокруг реального опыта. Спикеры делятся:

Опытом внедрения отечественных СУБД.

Переходом на российские облака.

Построением IT-ландшафтов для высоконагруженных и критических систем.

Участники обсудят, какие решения показали устойчивость на практике, а где потребовалась доработка архитектуры и процессов.

Формат мероприятия

Конференция проходит в очном формате и рассчитана на один день интенсивной работы.

Программа включает:

Доклады от экспертов.

Тематические сессии.

Обсуждения с коллегами.

Неформальное общение с практиками рынка.

Участие предполагает живой обмен опытом и возможность задать вопросы специалистам, которые непосредственно отвечают за внедрение и эксплуатацию инфраструктуры.

Кому будет полезно

Конференция ориентирована на профессиональную аудиторию, принимающую решения или работающую с инфраструктурой на практике:

Руководители компаний и функциональных департаментов

Директора по IT, цифровизации, инновациям и развитию бизнеса.

Архитекторы информационных систем, инженеры, DevOps-специалисты и разработчики.

Менеджеры и эксперты по информационной безопасности.

Представители IT-компаний и интеграторов.

Для кого это особенно актуально

Мероприятие будет полезно как для тех, кто уже прошёл этап миграции и настраивает зрелое управление инфраструктурой, так и для команд, находящихся в процессе перехода на отечественные технологии.

Зачем идти на конференцию

Участие позволяет:

Получить системное представление о текущих трендах цифровой инфраструктуры.

Увидеть практические примеры работы ИИ и автоматизации в IT-среде.

Разобраться в подходах к построению устойчивых и масштабируемых систем.

Обсудить проблемы и решения с коллегами из бизнеса и госсектора.

Расширить профессиональные контакты и партнёрские связи.

Как подготовиться к участию

Если вы планируете посетить конференцию или работаете в сфере цифровой инфраструктуры, полезно заранее освежить знания в ключевых областях.

На странице курсов по DevOps собраны программы, которые помогут вам лучше понимать темы конференции и эффективнее общаться со спикерами и коллегами. Курсы по Kubernetes, CI/CD, информационной безопасности и облачной инфраструктуре особенно актуальны для тех, кто занимается миграцией на российские решения.