8 тем конференции: от облаков и ИИ до DevOps и информационной безопасности
4 марта 2026 года в Москве состоится профильная конференция, посвящённая развитию цифровой инфраструктуры в условиях технологических ограничений и перехода на отечественные IT-решения.
Площадка — Palmira Art Hotel (4-я Магистральная улица, 4/11; станции метро «Хорошёвская» и «Полежаевская»). Здесь соберутся представители бизнеса, государства и IT-сообщества, отвечающие за устойчивость и развитие цифровых систем.
О чём будут говорить
Конференция фокусируется на инфраструктуре как стратегическом активе. Речь идёт не только о замене зарубежных технологий, но и о формировании управляемого, масштабируемого и безопасного IT-фундамента, на котором в ближайшие годы будут строиться бизнес-сервисы, государственные платформы и ИИ-решения.
Программа охватывает весь технологический стек — от серверного оборудования и центров обработки данных до облаков, DevOps-инструментов и систем информационной безопасности.
Акцент на практике
Отдельный акцент сделан на практическом опыте. Участникам представят кейсы миграции, стресс-тестирования инфраструктуры и внедрения отечественных решений в крупных компаниях.
8 ключевых тем конференции
В центре обсуждения — архитектурные и управленческие вопросы цифровой трансформации:
- Облачные платформы и сервисы (IaaS, PaaS, SaaS) на базе российского стека.
- Серверы, СХД, СУБД и сетевые решения как основа отказоустойчивых систем.
- Виртуализация, контейнеризация и Kubernetes-решения для частных и гибридных облаков.
- GPU в облачной среде и инфраструктура для ИИ-вычислений — отдельная сессия для тех, кто работает с машинным обучением.
- Программно-аппаратные комплексы и высокопроизводительные конфигурации.
- DevOps-подходы, CI/CD и интеграционные платформы нового поколения.
- Информационная безопасность и защита критически важных данных.
- Использование ML, GenAI и LLM для мониторинга, автоматизации и выявления аномалий.
Отдельные сессии посвящены инфраструктуре для ИИ-систем, оптимизации затрат при цифровизации и развитию российских ЦОДов.
Реальные кейсы от практиков
Значительная часть программы построена вокруг реального опыта. Спикеры делятся:
- Опытом внедрения отечественных СУБД.
- Переходом на российские облака.
- Построением IT-ландшафтов для высоконагруженных и критических систем.
Участники обсудят, какие решения показали устойчивость на практике, а где потребовалась доработка архитектуры и процессов.
Формат мероприятия
Конференция проходит в очном формате и рассчитана на один день интенсивной работы.
Программа включает:
- Доклады от экспертов.
- Тематические сессии.
- Обсуждения с коллегами.
- Неформальное общение с практиками рынка.
Участие предполагает живой обмен опытом и возможность задать вопросы специалистам, которые непосредственно отвечают за внедрение и эксплуатацию инфраструктуры.
Кому будет полезно
Конференция ориентирована на профессиональную аудиторию, принимающую решения или работающую с инфраструктурой на практике:
- Руководители компаний и функциональных департаментов
- Директора по IT, цифровизации, инновациям и развитию бизнеса.
- Архитекторы информационных систем, инженеры, DevOps-специалисты и разработчики.
- Менеджеры и эксперты по информационной безопасности.
- Представители IT-компаний и интеграторов.
Для кого это особенно актуально
Мероприятие будет полезно как для тех, кто уже прошёл этап миграции и настраивает зрелое управление инфраструктурой, так и для команд, находящихся в процессе перехода на отечественные технологии.
Зачем идти на конференцию
Участие позволяет:
- Получить системное представление о текущих трендах цифровой инфраструктуры.
- Увидеть практические примеры работы ИИ и автоматизации в IT-среде.
- Разобраться в подходах к построению устойчивых и масштабируемых систем.
- Обсудить проблемы и решения с коллегами из бизнеса и госсектора.
- Расширить профессиональные контакты и партнёрские связи.
Как подготовиться к участию
Если вы планируете посетить конференцию или работаете в сфере цифровой инфраструктуры, полезно заранее освежить знания в ключевых областях.
На странице курсов по DevOps собраны программы, которые помогут вам лучше понимать темы конференции и эффективнее общаться со спикерами и коллегами. Курсы по Kubernetes, CI/CD, информационной безопасности и облачной инфраструктуре особенно актуальны для тех, кто занимается миграцией на российские решения.
