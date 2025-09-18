Как устроено облако изнутри: Yandex Cloud открывает секреты инфраструктуры

Разработчики облака делятся практическим опытом

Yandex Cloud организует специальный митап about:cloud — infrastructure для всех, кто работает с крупными инфраструктурными системами. Это редкая возможность заглянуть под капот одного из крупнейших российских облачных провайдеров и узнать, как на самом деле устроены сервисы, которыми пользуются тысячи компаний.

Встреча пройдет в Москве с онлайн-трансляцией, что позволит присоединиться разработчикам и инженерам со всей России.

О чем расскажут на митапе

NFS и системы хранения данных

Как работает Network File System в облачной среде, какие проблемы возникают при масштабировании и как их решают в Yandex Cloud.

Yandex BareMetal: железо как сервис

Создание и тестирование сервисов «железного уровня» — от выбора оборудования до автоматизации развертывания.

Архитектура сетевых решений

Сетевые плэйны — как разделение повышает стабильность всей системы.

Cloud Interconnect — автоматизация приватных соединений между облаком и корпоративной инфраструктурой.

Deploy & Runtime в действии

Как сочетаются bare metal, Kubernetes и self-hosting в реальной инфраструктуре облака.

Облачный S3 «дома»

Практический кейс создания небольшой S3-совместимой системы хранения без сложной внутренней архитектуры.

Кто поделится опытом

На митапе выступят ведущие инженеры и руководители команд Yandex Cloud:

Егор Машарский — старший разработчик NBS, эксперт по системам блочного хранения.

Павел Пушкарев — разработчик Yandex BareMetal, знает все о работе с «железом».

Ринат Байгильдин — руководитель группы разработки Yandex Cloud.

Григорий Орлов — руководитель группы гибридных сетевых облачных сервисов.

Иван Калинин — руководитель подразделения Deploy & Runtime.

Александр Нечаев — ведущий разработчик бэкенда Storage.

Каждый спикер представит не теоретические выкладки, а реальные кейсы из ежедневной работы, включая разбор ошибок и найденных решений.

Для кого этот митап

Системных архитекторов

Которые проектируют распределенные системы и хотят понять современные подходы к облачной архитектуре.

Сетевых инженеров

Работающих с крупными сетевыми инфраструктурами и интересующихся облачными сетевыми решениями.

DevOps-инженеров

Которые управляют развертыванием и эксплуатацией сервисов в облачных средах.

Backend-разработчиков

Создающих высоконагруженные приложения и желающих лучше понимать инфраструктурный уровень.

Тех, кто планирует карьеру в облачных технологиях

Это шанс узнать изнутри, как работает один из ведущих российских облачных провайдеров.

Практическая ценность участия

Реальные кейсы вместо теории. Спикеры расскажут о конкретных технических решениях, с которыми они работают ежедневно.

Разбор ошибок и их решений. Участники узнают о типичных проблемах при проектировании инфраструктуры и способах их избежать.

Прямое общение с экспертами. Возможность задать вопросы напрямую разработчикам Yandex Cloud во время докладов и нетворкинга.

Идеи для собственных проектов. Подходы и решения, которые можно адаптировать для своих задач.

Понимание трендов отрасли. Куда движется развитие облачных технологий в России.

Формат и детали мероприятия

Дата и время: 8 октября, 17:00 – 21:00

Место: Москва, Loft Hall (Avantage), ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 35

Формат: офлайн + онлайн-трансляция

Программа мероприятия:

17:00 — регистрация и welcome.

17:30 — начало докладов.

20:30 — нетворкинг и обсуждения.

21:00 — завершение.

Как принять участие

Регистрация открыта на официальной странице about:cloud — infrastructure. Участие бесплатное, но места в офлайн-зале ограничены.

Все материалы митапа будут доступны под лицензией CC BY-NC 3.0, что позволит использовать их для дальнейшего изучения.

Главный вывод

Митап about:cloud — infrastructure — это уникальная возможность узнать от первоисточника, как устроена инфраструктура одного из крупнейших российских облачных провайдеров. Практические кейсы, разбор ошибок, прямое общение с экспертами — все это поможет лучше понимать современные облачные технологии и применять полученные знания в своих проектах.

Для всех, кто работает с инфраструктурой или планирует развиваться в этом направлении, это обязательное к посещению мероприятие.