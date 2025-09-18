Акции и промокоды Отзывы о школах

Как устроено облако изнутри: Yandex Cloud открывает секреты инфраструктуры

#Новости

Разработчики облака делятся практическим опытом

Yandex Cloud организует специальный митап about:cloud — infrastructure для всех, кто работает с крупными инфраструктурными системами. Это редкая возможность заглянуть под капот одного из крупнейших российских облачных провайдеров и узнать, как на самом деле устроены сервисы, которыми пользуются тысячи компаний.

Встреча пройдет в Москве с онлайн-трансляцией, что позволит присоединиться разработчикам и инженерам со всей России.

О чем расскажут на митапе

NFS и системы хранения данных

Как работает Network File System в облачной среде, какие проблемы возникают при масштабировании и как их решают в Yandex Cloud.

Yandex BareMetal: железо как сервис

Создание и тестирование сервисов «железного уровня» — от выбора оборудования до автоматизации развертывания.

Архитектура сетевых решений

  • Сетевые плэйны — как разделение повышает стабильность всей системы.
  • Cloud Interconnect — автоматизация приватных соединений между облаком и корпоративной инфраструктурой.

Deploy & Runtime в действии

Как сочетаются bare metal, Kubernetes и self-hosting в реальной инфраструктуре облака.

Облачный S3 «дома»

Практический кейс создания небольшой S3-совместимой системы хранения без сложной внутренней архитектуры.

Кто поделится опытом

На митапе выступят ведущие инженеры и руководители команд Yandex Cloud:

  • Егор Машарский — старший разработчик NBS, эксперт по системам блочного хранения.
  • Павел Пушкарев — разработчик Yandex BareMetal, знает все о работе с «железом».
  • Ринат Байгильдин — руководитель группы разработки Yandex Cloud.
  • Григорий Орлов — руководитель группы гибридных сетевых облачных сервисов.
  • Иван Калинин — руководитель подразделения Deploy & Runtime.
  • Александр Нечаев — ведущий разработчик бэкенда Storage.

Каждый спикер представит не теоретические выкладки, а реальные кейсы из ежедневной работы, включая разбор ошибок и найденных решений.

Для кого этот митап

Системных архитекторов

Которые проектируют распределенные системы и хотят понять современные подходы к облачной архитектуре.

Сетевых инженеров

Работающих с крупными сетевыми инфраструктурами и интересующихся облачными сетевыми решениями.

DevOps-инженеров

Которые управляют развертыванием и эксплуатацией сервисов в облачных средах.

Backend-разработчиков

Создающих высоконагруженные приложения и желающих лучше понимать инфраструктурный уровень.

Тех, кто планирует карьеру в облачных технологиях

Это шанс узнать изнутри, как работает один из ведущих российских облачных провайдеров.

Практическая ценность участия

  • Реальные кейсы вместо теории. Спикеры расскажут о конкретных технических решениях, с которыми они работают ежедневно.
  • Разбор ошибок и их решений. Участники узнают о типичных проблемах при проектировании инфраструктуры и способах их избежать.
  • Прямое общение с экспертами. Возможность задать вопросы напрямую разработчикам Yandex Cloud во время докладов и нетворкинга.
  • Идеи для собственных проектов. Подходы и решения, которые можно адаптировать для своих задач.
  • Понимание трендов отрасли. Куда движется развитие облачных технологий в России.

Формат и детали мероприятия

Дата и время: 8 октября, 17:00 – 21:00
Место: Москва, Loft Hall (Avantage), ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 35
Формат: офлайн + онлайн-трансляция

Программа мероприятия:

  • 17:00 — регистрация и welcome.
  • 17:30 — начало докладов.
  • 20:30 — нетворкинг и обсуждения.
  • 21:00 — завершение.

Для тех, кто хочет углубить знания в облачных технологиях, рекомендуем изучить курсы DevOps-инженеров, где рассматриваются современные подходы к управлению облачной инфраструктурой и автоматизации развертывания — темы, которые тесно связаны с обсуждаемыми на митапе вопросами.

Как принять участие

Регистрация открыта на официальной странице about:cloud — infrastructure. Участие бесплатное, но места в офлайн-зале ограничены.

Все материалы митапа будут доступны под лицензией CC BY-NC 3.0, что позволит использовать их для дальнейшего изучения.

Главный вывод

Митап about:cloud — infrastructure — это уникальная возможность узнать от первоисточника, как устроена инфраструктура одного из крупнейших российских облачных провайдеров. Практические кейсы, разбор ошибок, прямое общение с экспертами — все это поможет лучше понимать современные облачные технологии и применять полученные знания в своих проектах.

Для всех, кто работает с инфраструктурой или планирует развиваться в этом направлении, это обязательное к посещению мероприятие.

