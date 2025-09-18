Как устроено облако изнутри: Yandex Cloud открывает секреты инфраструктуры
Разработчики облака делятся практическим опытом
Yandex Cloud организует специальный митап about:cloud — infrastructure для всех, кто работает с крупными инфраструктурными системами. Это редкая возможность заглянуть под капот одного из крупнейших российских облачных провайдеров и узнать, как на самом деле устроены сервисы, которыми пользуются тысячи компаний.
Встреча пройдет в Москве с онлайн-трансляцией, что позволит присоединиться разработчикам и инженерам со всей России.
О чем расскажут на митапе
NFS и системы хранения данных
Как работает Network File System в облачной среде, какие проблемы возникают при масштабировании и как их решают в Yandex Cloud.
Yandex BareMetal: железо как сервис
Создание и тестирование сервисов «железного уровня» — от выбора оборудования до автоматизации развертывания.
Архитектура сетевых решений
- Сетевые плэйны — как разделение повышает стабильность всей системы.
- Cloud Interconnect — автоматизация приватных соединений между облаком и корпоративной инфраструктурой.
Deploy & Runtime в действии
Как сочетаются bare metal, Kubernetes и self-hosting в реальной инфраструктуре облака.
Облачный S3 «дома»
Практический кейс создания небольшой S3-совместимой системы хранения без сложной внутренней архитектуры.
Кто поделится опытом
На митапе выступят ведущие инженеры и руководители команд Yandex Cloud:
- Егор Машарский — старший разработчик NBS, эксперт по системам блочного хранения.
- Павел Пушкарев — разработчик Yandex BareMetal, знает все о работе с «железом».
- Ринат Байгильдин — руководитель группы разработки Yandex Cloud.
- Григорий Орлов — руководитель группы гибридных сетевых облачных сервисов.
- Иван Калинин — руководитель подразделения Deploy & Runtime.
- Александр Нечаев — ведущий разработчик бэкенда Storage.
Каждый спикер представит не теоретические выкладки, а реальные кейсы из ежедневной работы, включая разбор ошибок и найденных решений.
Для кого этот митап
Системных архитекторов
Которые проектируют распределенные системы и хотят понять современные подходы к облачной архитектуре.
Сетевых инженеров
Работающих с крупными сетевыми инфраструктурами и интересующихся облачными сетевыми решениями.
DevOps-инженеров
Которые управляют развертыванием и эксплуатацией сервисов в облачных средах.
Backend-разработчиков
Создающих высоконагруженные приложения и желающих лучше понимать инфраструктурный уровень.
Тех, кто планирует карьеру в облачных технологиях
Это шанс узнать изнутри, как работает один из ведущих российских облачных провайдеров.
Практическая ценность участия
- Реальные кейсы вместо теории. Спикеры расскажут о конкретных технических решениях, с которыми они работают ежедневно.
- Разбор ошибок и их решений. Участники узнают о типичных проблемах при проектировании инфраструктуры и способах их избежать.
- Прямое общение с экспертами. Возможность задать вопросы напрямую разработчикам Yandex Cloud во время докладов и нетворкинга.
- Идеи для собственных проектов. Подходы и решения, которые можно адаптировать для своих задач.
- Понимание трендов отрасли. Куда движется развитие облачных технологий в России.
Формат и детали мероприятия
Дата и время: 8 октября, 17:00 – 21:00
Место: Москва, Loft Hall (Avantage), ул. Ленинская Слобода, 26, стр. 35
Формат: офлайн + онлайн-трансляция
Программа мероприятия:
- 17:00 — регистрация и welcome.
- 17:30 — начало докладов.
- 20:30 — нетворкинг и обсуждения.
- 21:00 — завершение.
Для тех, кто хочет углубить знания в облачных технологиях, рекомендуем изучить курсы DevOps-инженеров, где рассматриваются современные подходы к управлению облачной инфраструктурой и автоматизации развертывания — темы, которые тесно связаны с обсуждаемыми на митапе вопросами.
Как принять участие
Регистрация открыта на официальной странице about:cloud — infrastructure. Участие бесплатное, но места в офлайн-зале ограничены.
Все материалы митапа будут доступны под лицензией CC BY-NC 3.0, что позволит использовать их для дальнейшего изучения.
Главный вывод
Митап about:cloud — infrastructure — это уникальная возможность узнать от первоисточника, как устроена инфраструктура одного из крупнейших российских облачных провайдеров. Практические кейсы, разбор ошибок, прямое общение с экспертами — все это поможет лучше понимать современные облачные технологии и применять полученные знания в своих проектах.
Для всех, кто работает с инфраструктурой или планирует развиваться в этом направлении, это обязательное к посещению мероприятие.
