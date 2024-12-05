Алиса становится умнее: что изменится после интеграции YandexGPT 4 Pro

Яндекс подключил свою новейшую языковую модель YandexGPT 4 Pro к Алисе Про. С 5 декабря 2024 года пользователи уже могут оценить обновление в чате, а на умных устройствах компании оно появится в ближайшее время. Это первый массовый продукт Яндекса, где применяется YandexGPT 4 Pro.

Насколько умнее стала Алиса: говорят цифры

Тестирование показало впечатляющие результаты:

В 58% случаев ответы новой версии превосходят предыдущую модель

На 55% увеличился объем полезной информации в ответах

На 33% выросла эффективность решения пользовательских задач

Сейчас Алисой Про пользуются более 1,6 миллиона человек.

От науки до креатива: что улучшилось

Наиболее заметны улучшения в двух ключевых направлениях:

Ответы на вопросы о мире: при обсуждении музыки, науки и техники новая модель показывает превосходство в 57% случаев.

Творческие задачи: создание рекламных слоганов и помощь с дипломными работами стали качественнее в 58% случаев.

Мнение науки: оценка эксперта

Декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Петров отмечает: «Использование передовых языковых моделей в виртуальных ассистентах открывает новые горизонты для взаимодействия человека с технологией, делая общение более естественным и продуктивным».

Как Алиса поможет в смене профессии

Обновление особенно полезно для тех, кто планирует сменить профессию. Пользователи 18-40 лет получили инструмент для:

Составления профессионального резюме

Написания мотивационных писем

Получения ответов на вопросы о новой профессии

Подбора образовательных программ

На нашем сайте-агрегаторе курсов Алиса поможет найти оптимальную программу обучения для профессиональной переориентации.

Это обновление демонстрирует, как Яндекс развивает технологии искусственного интеллекта, делая взаимодействие с виртуальным ассистентом более эффективным и полезным для пользователей.

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