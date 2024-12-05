Откройте для себя нового робота-гуманоида с ИИ от Московского физико-технического института! Созданный для работы среди людей, этот робот способен ориентироваться в пространстве и общаться с помощью голосового ассистента. Следите за новостями о его использовании на производствах и в логистике.
Алиса становится умнее: что изменится после интеграции YandexGPT 4 Pro
Яндекс подключил свою новейшую языковую модель YandexGPT 4 Pro к Алисе Про. С 5 декабря 2024 года пользователи уже могут оценить обновление в чате, а на умных устройствах компании оно появится в ближайшее время. Это первый массовый продукт Яндекса, где применяется YandexGPT 4 Pro.
Насколько умнее стала Алиса: говорят цифры
Тестирование показало впечатляющие результаты:
- В 58% случаев ответы новой версии превосходят предыдущую модель
- На 55% увеличился объем полезной информации в ответах
- На 33% выросла эффективность решения пользовательских задач
Сейчас Алисой Про пользуются более 1,6 миллиона человек.
От науки до креатива: что улучшилось
Наиболее заметны улучшения в двух ключевых направлениях:
Ответы на вопросы о мире: при обсуждении музыки, науки и техники новая модель показывает превосходство в 57% случаев.
Творческие задачи: создание рекламных слоганов и помощь с дипломными работами стали качественнее в 58% случаев.
Мнение науки: оценка эксперта
Декан факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Иван Петров отмечает: «Использование передовых языковых моделей в виртуальных ассистентах открывает новые горизонты для взаимодействия человека с технологией, делая общение более естественным и продуктивным».
Как Алиса поможет в смене профессии
Обновление особенно полезно для тех, кто планирует сменить профессию. Пользователи 18-40 лет получили инструмент для:
- Составления профессионального резюме
- Написания мотивационных писем
- Получения ответов на вопросы о новой профессии
- Подбора образовательных программ
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Это обновление демонстрирует, как Яндекс развивает технологии искусственного интеллекта, делая взаимодействие с виртуальным ассистентом более эффективным и полезным для пользователей.
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