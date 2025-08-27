Железо встречается с облаком: Yandex Cloud показывает интеграцию BareMetal и Kubernetes
2 сентября 2025 года в 12:00 (мск) Yandex Cloud проведет третий практический вебинар цикла BareMetal Online-labs о развертывании Managed Service for Kubernetes на выделенных физических серверах. Участники увидят полный процесс настройки — от базовой конфигурации BareMetal до интеграции с облачными сервисами Kubernetes.
Что покажут на практике: полный цикл интеграции
Эксперты Yandex Cloud проведут участников через весь процесс превращения физических серверов в полноценные узлы Kubernetes-кластера:
Развертывание нескольких серверов BareMetal — настройка базовой конфигурации и подготовка физических машин для работы с контейнерами.
Настройка сетевой связности — интеграция с VPC и Cloud Interconnect для обеспечения надежного соединения между физическими и облачными ресурсами.
Подключение Managed Service for Kubernetes — пошаговая интеграция управляемого сервиса с подготовленными серверами.
Превращение серверов в Kubernetes Nodes — финальный этап создания гибридной инфраструктуры, где физические машины работают как часть облачного кластера.
Кому необходимы эти знания
Вебинар рассчитан на ИТ-специалистов, которые отвечают за инфраструктуру и хотят освоить гибридные облачные решения:
Системные администраторы — получат практические навыки интеграции физических серверов с облачными платформами и управления гибридной инфраструктурой.
DevOps-инженеры — изучат методы автоматизации развертывания и масштабирования приложений в гибридной среде.
Архитекторы инфраструктуры — поймут принципы проектирования решений, сочетающих преимущества физических серверов и облачных технологий.
Backend-разработчики — узнают, как их приложения могут эффективно работать в Kubernetes-кластерах на физическом железе.
Развитие системного администрирования в эпоху облаков
Современные требования к ИТ-инфраструктуре делают гибридные решения все более востребованными. Специалистам важно понимать не только традиционное администрирование, но и облачные технологии. Для системных администраторов, желающих расширить компетенции, актуальными становятся курсы системного администратора, где можно изучить современные подходы к управлению инфраструктурой, контейнеризацию, оркестрацию и интеграцию с облачными платформами — навыки, которые прекрасно дополнят знания, полученные на вебинаре.
Формат: максимум практики, минимум теории
Продолжительность: 1,5-2 часа интенсивной практической работы.
Демонстрация в реальном времени — участники увидят каждый шаг настройки на экране эксперта.
Разбор типичных ошибок — обсуждение проблем, с которыми сталкиваются при интеграции физических серверов с Kubernetes.
Интерактивность — возможность задавать вопросы экспертам в чате и получать разъяснения по ходу настройки.
Доступ к материалам — записи предыдущих вебинаров доступны для изучения, новые материалы появятся после мероприятия.
Почему BareMetal + Kubernetes — актуальное решение
Гибридная архитектура, сочетающая физические серверы и облачные сервисы, решает несколько важных задач:
Контроль над железом — критично для приложений с особыми требованиями к производительности или безопасности.
Гибкость масштабирования — возможность использовать облачные ресурсы для пиковых нагрузок.
Оптимизация затрат — базовая нагрузка на собственном железе, дополнительная — в облаке.
Соответствие требованиям — некоторые данные и процессы должны оставаться на физических серверах по регулятивным причинам.
Практическая ценность для карьеры
Навыки работы с гибридными Kubernetes-кластерами высоко ценятся на рынке труда. Специалисты, понимающие интеграцию физических и облачных ресурсов, могут претендовать на позиции:
- Senior DevOps Engineer.
- Cloud Infrastructure Architect.
- Kubernetes Administrator.
- Site Reliability Engineer (SRE).
Подготовка к участию
Рекомендуемые базовые знания:
- Основы сетевой архитектуры.
- Понимание принципов контейнеризации.
- Опыт работы с Linux-серверами.
- Базовые знания Kubernetes (желательно, но не обязательно).
Новички тоже получат пользу — эксперты объяснят ключевые концепции по ходу демонстрации.
Техническая программа детально
Этап 1: Подготовка физических серверов
- Заказ и настройка BareMetal в Yandex Cloud.
- Базовая конфигурация операционной системы.
- Установка необходимых компонентов для Kubernetes.
Этап 2: Сетевая интеграция
- Настройка VPC для гибридной инфраструктуры.
- Конфигурация Cloud Interconnect.
- Обеспечение безопасного соединения между компонентами.
Этап 3: Развертывание Kubernetes
- Создание Managed Service for Kubernetes.
- Подключение физических серверов к кластеру.
- Настройка балансировки нагрузки.
Этап 4: Тестирование и оптимизация
- Проверка работоспособности гибридного кластера.
- Мониторинг производительности.
- Рекомендации по оптимизации.
Регистрация и участие
Участие бесплатное, но требует обязательной регистрации на официальном сайте Yandex Cloud. Количество участников ограничено техническими возможностями платформы.
Дата: 2 сентября 2025 года
Время: 12:00 (мск)
Платформа: онлайн-трансляция Yandex Cloud
Продолжение обучения
BareMetal Online-labs — это циклическая программа. Первый вебинар уже доступен в записи, после третьего планируются дополнительные занятия по углубленным темам работы с гибридной инфраструктурой.
Сертификаты не выдаются — акцент на получении практических навыков, которые можно сразу применить в работе.
