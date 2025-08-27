Железо встречается с облаком: Yandex Cloud показывает интеграцию BareMetal и Kubernetes

2 сентября 2025 года в 12:00 (мск) Yandex Cloud проведет третий практический вебинар цикла BareMetal Online-labs о развертывании Managed Service for Kubernetes на выделенных физических серверах. Участники увидят полный процесс настройки — от базовой конфигурации BareMetal до интеграции с облачными сервисами Kubernetes.

Что покажут на практике: полный цикл интеграции

Эксперты Yandex Cloud проведут участников через весь процесс превращения физических серверов в полноценные узлы Kubernetes-кластера:

Развертывание нескольких серверов BareMetal — настройка базовой конфигурации и подготовка физических машин для работы с контейнерами.

Настройка сетевой связности — интеграция с VPC и Cloud Interconnect для обеспечения надежного соединения между физическими и облачными ресурсами.

Подключение Managed Service for Kubernetes — пошаговая интеграция управляемого сервиса с подготовленными серверами.

Превращение серверов в Kubernetes Nodes — финальный этап создания гибридной инфраструктуры, где физические машины работают как часть облачного кластера.

Кому необходимы эти знания

Вебинар рассчитан на ИТ-специалистов, которые отвечают за инфраструктуру и хотят освоить гибридные облачные решения:

Системные администраторы — получат практические навыки интеграции физических серверов с облачными платформами и управления гибридной инфраструктурой.

DevOps-инженеры — изучат методы автоматизации развертывания и масштабирования приложений в гибридной среде.

Архитекторы инфраструктуры — поймут принципы проектирования решений, сочетающих преимущества физических серверов и облачных технологий.

Backend-разработчики — узнают, как их приложения могут эффективно работать в Kubernetes-кластерах на физическом железе.

Развитие системного администрирования в эпоху облаков

Современные требования к ИТ-инфраструктуре делают гибридные решения все более востребованными. Специалистам важно понимать не только традиционное администрирование, но и облачные технологии. Для системных администраторов, желающих расширить компетенции, актуальными становятся курсы системного администратора, где можно изучить современные подходы к управлению инфраструктурой, контейнеризацию, оркестрацию и интеграцию с облачными платформами — навыки, которые прекрасно дополнят знания, полученные на вебинаре.

Формат: максимум практики, минимум теории

Продолжительность: 1,5-2 часа интенсивной практической работы.

Демонстрация в реальном времени — участники увидят каждый шаг настройки на экране эксперта.

Разбор типичных ошибок — обсуждение проблем, с которыми сталкиваются при интеграции физических серверов с Kubernetes.

Интерактивность — возможность задавать вопросы экспертам в чате и получать разъяснения по ходу настройки.

Доступ к материалам — записи предыдущих вебинаров доступны для изучения, новые материалы появятся после мероприятия.

Почему BareMetal + Kubernetes — актуальное решение

Гибридная архитектура, сочетающая физические серверы и облачные сервисы, решает несколько важных задач:

Контроль над железом — критично для приложений с особыми требованиями к производительности или безопасности.

Гибкость масштабирования — возможность использовать облачные ресурсы для пиковых нагрузок.

Оптимизация затрат — базовая нагрузка на собственном железе, дополнительная — в облаке.

Соответствие требованиям — некоторые данные и процессы должны оставаться на физических серверах по регулятивным причинам.

Практическая ценность для карьеры

Навыки работы с гибридными Kubernetes-кластерами высоко ценятся на рынке труда. Специалисты, понимающие интеграцию физических и облачных ресурсов, могут претендовать на позиции:

Senior DevOps Engineer.

Cloud Infrastructure Architect.

Kubernetes Administrator.

Site Reliability Engineer (SRE).

Подготовка к участию

Рекомендуемые базовые знания:

Основы сетевой архитектуры.

Понимание принципов контейнеризации.

Опыт работы с Linux-серверами.

Базовые знания Kubernetes (желательно, но не обязательно).

Новички тоже получат пользу — эксперты объяснят ключевые концепции по ходу демонстрации.

Техническая программа детально

Этап 1: Подготовка физических серверов

Заказ и настройка BareMetal в Yandex Cloud.

Базовая конфигурация операционной системы.

Установка необходимых компонентов для Kubernetes.

Этап 2: Сетевая интеграция

Настройка VPC для гибридной инфраструктуры.

Конфигурация Cloud Interconnect.

Обеспечение безопасного соединения между компонентами.

Этап 3: Развертывание Kubernetes

Создание Managed Service for Kubernetes.

Подключение физических серверов к кластеру.

Настройка балансировки нагрузки.

Этап 4: Тестирование и оптимизация

Проверка работоспособности гибридного кластера.

Мониторинг производительности.

Рекомендации по оптимизации.

Регистрация и участие

Участие бесплатное, но требует обязательной регистрации на официальном сайте Yandex Cloud. Количество участников ограничено техническими возможностями платформы.

Дата: 2 сентября 2025 года

Время: 12:00 (мск)

Платформа: онлайн-трансляция Yandex Cloud

Продолжение обучения

BareMetal Online-labs — это циклическая программа. Первый вебинар уже доступен в записи, после третьего планируются дополнительные занятия по углубленным темам работы с гибридной инфраструктурой.

Сертификаты не выдаются — акцент на получении практических навыков, которые можно сразу применить в работе.