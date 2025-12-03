Беременным и многодетным дадут право на удалёнку: что известно о новом законопроекте

В Госдуме зарегистрирован законопроект, который даёт определённым категориям работников право требовать перевод на дистанционную работу.

Кто получит это право:

Беременные женщины

Женщины с детьми до 3 лет

Родители, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет

Работники с тремя и более несовершеннолетними детьми

Родители детей-инвалидов

Другие категории, указанные в законопроекте

Как это будет работать:

Работник подаёт письменное заявление о переводе на удалёнку. Работодатель обязан ответить в течение 3 рабочих дней. Либо заключается дополнительное соглашение о дистанционной работе. Либо работодатель даёт мотивированный отказ.

Важно: Без ответа или с немотивированным отказом решение считается необоснованным.

Защита от дискриминации

Законопроект также запрещает работодателям отказывать в приёме на работу людям из перечисленных категорий на основании того, что они могут потребовать удалёнку.

Нельзя ухудшать условия труда:

Уменьшать зарплату

Менять трудовую функцию

Ухудшать режим работы

Это защита от того, чтобы работодатели не нашли обходные пути избежать перевода на дистанционку.

Почему это важно: проблема «родительского штрафа»

В России остро стоит вопрос баланса между работой и семейной жизнью, особенно для женщин после рождения ребёнка.

Цифры из исследований:

Исследование «Parenthood Penalty in Russia: Evidence from Exogenous Variation in Family Size» (июнь 2025) показывает:

15% — снижение занятости женщин в первый год после рождения ребёнка

<3% — «родительский штраф» к школьному возрасту детей (эффект сильно снижается)

Вывод: Наибольшая проблема — первые годы после рождения, когда женщины вынуждены выбирать между работой и заботой о ребёнке.

Цель законопроекта:

Дать возможность совмещать работу и заботу о детях без необходимости выбирать между карьерой и семьёй.

Что говорят эксперты: два взгляда

Сторонники инициативы:

Плюсы:

Снижение дискриминации женщин и родителей

Равные возможности для трудоустройства

Сохранение дохода семей

Быстрое возвращение к работе после рождения ребёнка

Баланс работы и семьи

Критики:

Не все эксперты поддерживают обязательность перевода. Главный аргумент: «Такая мера должна носить не обязательный, а рекомендательный характер. Действующее законодательство позволяет организовать удалённый режим, если это обоюдное согласие сторон».

Минусы:

Риск снижения гибкости для работодателей

Возможные злоупотребления

Сложности для бизнеса, где офисное присутствие важно

Нарушение бизнес-логики в некоторых сферах

Контекст: демография и поддержка семей

Тема демографического кризиса и поддержки семей стоит очень остро. Законопроект — часть более широкой повестки по:

✓ Снижению «родительского штрафа» ✓ Повышению уровня занятости среди женщин ✓ Укреплению экономической стабильности семей ✓ Снижению нагрузки на соцслужбы ✓ Улучшению демографической ситуации

Это не единичная инициатива, а элемент комплексной политики поддержки семей.

Кому это поможет: реальные сценарии

Сценарий 1: Беременная на последних сроках

Было: Вынуждена уходить в декрет раньше или работать в офисе с дискомфортом.

Станет: Может работать из дома последние месяцы беременности, сохраняя доход и продуктивность.

Сценарий 2: Мама с ребёнком до 3 лет

Было: Выбор между декретом (потеря дохода) или садиком с выходом в офис (ранний отрыв от ребёнка).

Станет: Работа из дома, забота о ребёнке и сохранение дохода одновременно.

Сценарий 3: Многодетная мать

Было: Сложно найти работу — работодатели опасаются частых больничных и нестабильного графика.

Станет: Удалёнка даёт гибкость и защиту от дискриминации при приёме на работу.

Сценарий 4: Одинокий родитель

Было: Один тянет и работу, и воспитание — офисный формат делает это почти невозможным.

Станет: Удалёнка позволяет совмещать обязанности без выгорания.

Что это меняет для рынка труда

Для работников:

Больше возможностей:

Доступ к вакансиям без географической привязки

Возможность работать в крупных компаниях из регионов

Гибкость в сочетании работы и семьи

Защита прав:

Законодательная база для требования удалёнки

Защита от дискриминации при приёме

Для работодателей:

Расширение пула кандидатов:

Доступ к специалистам из других городов

Возможность удерживать ценных сотрудников после рождения детей

Вызовы:

Необходимость адаптировать процессы под удалённую работу

Контроль эффективности дистанционных сотрудников

Обеспечение коммуникации в гибридных командах

Профессии, где удалёнка реальна

Не все профессии можно перевести на дистанционку. Вот где это работает хорошо:

IT и разработка:

Программисты

Тестировщики

Дизайнеры

Аналитики данных

Контент и маркетинг:

Копирайтеры

SMM-специалисты

Контент-менеджеры

SEO-специалисты

Образование и консалтинг:

Онлайн-преподаватели

Консультанты

Коучи

Психологи (онлайн-приём)

Финансы и бухгалтерия:

Удалённые бухгалтеры

Финансовые аналитики

Административная работа:

Виртуальные ассистенты

Менеджеры проектов

HR-специалисты

Когда это заработает

Законопроект зарегистрирован в Госдуме, но ещё не принят.

Этапы:

Рассмотрение в комитетах Госдумы Три чтения в Госдуме Одобрение Советом Федерации Подписание Президентом Вступление в силу (обычно через несколько месяцев после подписания)

Реалистичный прогноз: Если законопроект пройдёт все этапы, он может вступить в силу в 2026 году.

Альтернативы: что можно делать уже сейчас

Не обязательно ждать принятия закона. Даже сейчас есть варианты:

Договориться с работодателем Действующее законодательство позволяет оформить удалённую работу по обоюдному согласию. Найти изначально удалённую работу Многие компании (особенно IT) изначально предлагают remote-позиции. Стать фрилансером Самозанятость даёт полную гибкость графика. Открыть своё дело Собственный онлайн-бизнес — максимум свободы.

Выводы

Законопроект о праве на удалёнку для беременных, многодетных и одиноких родителей — важный шаг к балансу работы и семьи.

Ключевые моменты:

Право требовать перевод на удалёнку

Ответ работодателя за 3 дня

Защита от дискриминации при приёме

Запрет на ухудшение условий труда

Для работников: Больше возможностей совмещать работу и заботу о детях.

Для работодателей: Необходимость адаптировать процессы, но расширение пула кандидатов.

Для рынка труда: Рост популярности удалённых профессий и гибких форматов работы.

Законопроект ещё не принят, но тренд очевиден: удалённая работа становится нормой, а не исключением.