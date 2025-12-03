Акции и промокоды Отзывы о школах

Беременным и многодетным дадут право на удалёнку: что известно о новом законопроекте

#Новости

В Госдуме зарегистрирован законопроект, который даёт определённым категориям работников право требовать перевод на дистанционную работу.

Кто получит это право:

  • Беременные женщины
  • Женщины с детьми до 3 лет
  • Родители, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет
  • Работники с тремя и более несовершеннолетними детьми
  • Родители детей-инвалидов
  • Другие категории, указанные в законопроекте

Как это будет работать:

  1. Работник подаёт письменное заявление о переводе на удалёнку.
  2. Работодатель обязан ответить в течение 3 рабочих дней.
  3. Либо заключается дополнительное соглашение о дистанционной работе.
  4. Либо работодатель даёт мотивированный отказ.

Важно: Без ответа или с немотивированным отказом решение считается необоснованным.

Защита от дискриминации

Законопроект также запрещает работодателям отказывать в приёме на работу людям из перечисленных категорий на основании того, что они могут потребовать удалёнку.

Нельзя ухудшать условия труда:

  • Уменьшать зарплату
  • Менять трудовую функцию
  • Ухудшать режим работы

Это защита от того, чтобы работодатели не нашли обходные пути избежать перевода на дистанционку.

Почему это важно: проблема «родительского штрафа»

В России остро стоит вопрос баланса между работой и семейной жизнью, особенно для женщин после рождения ребёнка.

Цифры из исследований:

Исследование «Parenthood Penalty in Russia: Evidence from Exogenous Variation in Family Size» (июнь 2025) показывает:

15% — снижение занятости женщин в первый год после рождения ребёнка

<3% — «родительский штраф» к школьному возрасту детей (эффект сильно снижается)

Вывод: Наибольшая проблема — первые годы после рождения, когда женщины вынуждены выбирать между работой и заботой о ребёнке.

Цель законопроекта:

Дать возможность совмещать работу и заботу о детях без необходимости выбирать между карьерой и семьёй.

Что говорят эксперты: два взгляда

Сторонники инициативы:

Плюсы:

  • Снижение дискриминации женщин и родителей
  • Равные возможности для трудоустройства
  • Сохранение дохода семей
  • Быстрое возвращение к работе после рождения ребёнка
  • Баланс работы и семьи

Критики:

Не все эксперты поддерживают обязательность перевода. Главный аргумент: «Такая мера должна носить не обязательный, а рекомендательный характер. Действующее законодательство позволяет организовать удалённый режим, если это обоюдное согласие сторон».

Минусы:

  • Риск снижения гибкости для работодателей
  • Возможные злоупотребления
  • Сложности для бизнеса, где офисное присутствие важно
  • Нарушение бизнес-логики в некоторых сферах

Контекст: демография и поддержка семей

Тема демографического кризиса и поддержки семей стоит очень остро. Законопроект — часть более широкой повестки по:

✓ Снижению «родительского штрафа» ✓ Повышению уровня занятости среди женщин ✓ Укреплению экономической стабильности семей ✓ Снижению нагрузки на соцслужбы ✓ Улучшению демографической ситуации

Это не единичная инициатива, а элемент комплексной политики поддержки семей.

Кому это поможет: реальные сценарии

Сценарий 1: Беременная на последних сроках

Было: Вынуждена уходить в декрет раньше или работать в офисе с дискомфортом.

Станет: Может работать из дома последние месяцы беременности, сохраняя доход и продуктивность.

Сценарий 2: Мама с ребёнком до 3 лет

Было: Выбор между декретом (потеря дохода) или садиком с выходом в офис (ранний отрыв от ребёнка).

Станет: Работа из дома, забота о ребёнке и сохранение дохода одновременно.

Сценарий 3: Многодетная мать

Было: Сложно найти работу — работодатели опасаются частых больничных и нестабильного графика.

Станет: Удалёнка даёт гибкость и защиту от дискриминации при приёме на работу.

Сценарий 4: Одинокий родитель

Было: Один тянет и работу, и воспитание — офисный формат делает это почти невозможным.

Станет: Удалёнка позволяет совмещать обязанности без выгорания.

Что это меняет для рынка труда

Для работников:

Больше возможностей:

  • Доступ к вакансиям без географической привязки
  • Возможность работать в крупных компаниях из регионов
  • Гибкость в сочетании работы и семьи

Защита прав:

  • Законодательная база для требования удалёнки
  • Защита от дискриминации при приёме

Для работодателей:

Расширение пула кандидатов:

  • Доступ к специалистам из других городов
  • Возможность удерживать ценных сотрудников после рождения детей

Вызовы:

  • Необходимость адаптировать процессы под удалённую работу
  • Контроль эффективности дистанционных сотрудников
  • Обеспечение коммуникации в гибридных командах

Профессии, где удалёнка реальна

Не все профессии можно перевести на дистанционку. Вот где это работает хорошо:

IT и разработка:

  • Программисты
  • Тестировщики
  • Дизайнеры
  • Аналитики данных

Контент и маркетинг:

  • Копирайтеры
  • SMM-специалисты
  • Контент-менеджеры
  • SEO-специалисты

Образование и консалтинг:

  • Онлайн-преподаватели
  • Консультанты
  • Коучи
  • Психологи (онлайн-приём)

Финансы и бухгалтерия:

  • Удалённые бухгалтеры
  • Финансовые аналитики

Административная работа:

  • Виртуальные ассистенты
  • Менеджеры проектов
  • HR-специалисты

Думаете о смене профессии на удалённую? Многие современные специальности позволяют работать из дома. На KursHub собраны курсы по маркетингу: от основ до специализированных направлений. Освоив востребованные навыки, вы сможете работать удалённо из любой точки, совмещая карьеру и семейные обязанности.

Когда это заработает

Законопроект зарегистрирован в Госдуме, но ещё не принят.

Этапы:

  1. Рассмотрение в комитетах Госдумы
  2. Три чтения в Госдуме
  3. Одобрение Советом Федерации
  4. Подписание Президентом
  5. Вступление в силу (обычно через несколько месяцев после подписания)

Реалистичный прогноз: Если законопроект пройдёт все этапы, он может вступить в силу в 2026 году.

Альтернативы: что можно делать уже сейчас

Не обязательно ждать принятия закона. Даже сейчас есть варианты:

  1. Договориться с работодателем Действующее законодательство позволяет оформить удалённую работу по обоюдному согласию.
  2. Найти изначально удалённую работу Многие компании (особенно IT) изначально предлагают remote-позиции.
  3. Стать фрилансером Самозанятость даёт полную гибкость графика.
  4. Открыть своё дело Собственный онлайн-бизнес — максимум свободы.

Выводы

Законопроект о праве на удалёнку для беременных, многодетных и одиноких родителей — важный шаг к балансу работы и семьи.

Ключевые моменты:

  • Право требовать перевод на удалёнку
  • Ответ работодателя за 3 дня
  • Защита от дискриминации при приёме
  • Запрет на ухудшение условий труда

Для работников: Больше возможностей совмещать работу и заботу о детях.

Для работодателей: Необходимость адаптировать процессы, но расширение пула кандидатов.

Для рынка труда: Рост популярности удалённых профессий и гибких форматов работы.

Законопроект ещё не принят, но тренд очевиден: удалённая работа становится нормой, а не исключением.

Читайте также
бизнес-конференция
#Новости

Бизнес-конференция Silver Mercury Network 2025 пройдет в Москве

С 3 по 5 июля в Москве пройдёт конференция Silver Mercury Network 2025 — площадка для встречи лидеров бизнеса, маркетинга и технологий. В программе — семь треков, воркшопы, дискуссии и уникальные возможности для нетворкинга.

Категории курсов
Отзывы о школах