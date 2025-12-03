Беременным и многодетным дадут право на удалёнку: что известно о новом законопроекте
В Госдуме зарегистрирован законопроект, который даёт определённым категориям работников право требовать перевод на дистанционную работу.
Кто получит это право:
- Беременные женщины
- Женщины с детьми до 3 лет
- Родители, самостоятельно воспитывающие детей до 14 лет
- Работники с тремя и более несовершеннолетними детьми
- Родители детей-инвалидов
- Другие категории, указанные в законопроекте
Как это будет работать:
- Работник подаёт письменное заявление о переводе на удалёнку.
- Работодатель обязан ответить в течение 3 рабочих дней.
- Либо заключается дополнительное соглашение о дистанционной работе.
- Либо работодатель даёт мотивированный отказ.
Важно: Без ответа или с немотивированным отказом решение считается необоснованным.
Защита от дискриминации
Законопроект также запрещает работодателям отказывать в приёме на работу людям из перечисленных категорий на основании того, что они могут потребовать удалёнку.
Нельзя ухудшать условия труда:
- Уменьшать зарплату
- Менять трудовую функцию
- Ухудшать режим работы
Это защита от того, чтобы работодатели не нашли обходные пути избежать перевода на дистанционку.
Почему это важно: проблема «родительского штрафа»
В России остро стоит вопрос баланса между работой и семейной жизнью, особенно для женщин после рождения ребёнка.
Цифры из исследований:
Исследование «Parenthood Penalty in Russia: Evidence from Exogenous Variation in Family Size» (июнь 2025) показывает:
15% — снижение занятости женщин в первый год после рождения ребёнка
<3% — «родительский штраф» к школьному возрасту детей (эффект сильно снижается)
Вывод: Наибольшая проблема — первые годы после рождения, когда женщины вынуждены выбирать между работой и заботой о ребёнке.
Цель законопроекта:
Дать возможность совмещать работу и заботу о детях без необходимости выбирать между карьерой и семьёй.
Что говорят эксперты: два взгляда
Сторонники инициативы:
Плюсы:
- Снижение дискриминации женщин и родителей
- Равные возможности для трудоустройства
- Сохранение дохода семей
- Быстрое возвращение к работе после рождения ребёнка
- Баланс работы и семьи
Критики:
Не все эксперты поддерживают обязательность перевода. Главный аргумент: «Такая мера должна носить не обязательный, а рекомендательный характер. Действующее законодательство позволяет организовать удалённый режим, если это обоюдное согласие сторон».
Минусы:
- Риск снижения гибкости для работодателей
- Возможные злоупотребления
- Сложности для бизнеса, где офисное присутствие важно
- Нарушение бизнес-логики в некоторых сферах
Контекст: демография и поддержка семей
Тема демографического кризиса и поддержки семей стоит очень остро. Законопроект — часть более широкой повестки по:
✓ Снижению «родительского штрафа» ✓ Повышению уровня занятости среди женщин ✓ Укреплению экономической стабильности семей ✓ Снижению нагрузки на соцслужбы ✓ Улучшению демографической ситуации
Это не единичная инициатива, а элемент комплексной политики поддержки семей.
Кому это поможет: реальные сценарии
Сценарий 1: Беременная на последних сроках
Было: Вынуждена уходить в декрет раньше или работать в офисе с дискомфортом.
Станет: Может работать из дома последние месяцы беременности, сохраняя доход и продуктивность.
Сценарий 2: Мама с ребёнком до 3 лет
Было: Выбор между декретом (потеря дохода) или садиком с выходом в офис (ранний отрыв от ребёнка).
Станет: Работа из дома, забота о ребёнке и сохранение дохода одновременно.
Сценарий 3: Многодетная мать
Было: Сложно найти работу — работодатели опасаются частых больничных и нестабильного графика.
Станет: Удалёнка даёт гибкость и защиту от дискриминации при приёме на работу.
Сценарий 4: Одинокий родитель
Было: Один тянет и работу, и воспитание — офисный формат делает это почти невозможным.
Станет: Удалёнка позволяет совмещать обязанности без выгорания.
Что это меняет для рынка труда
Для работников:
Больше возможностей:
- Доступ к вакансиям без географической привязки
- Возможность работать в крупных компаниях из регионов
- Гибкость в сочетании работы и семьи
Защита прав:
- Законодательная база для требования удалёнки
- Защита от дискриминации при приёме
Для работодателей:
Расширение пула кандидатов:
- Доступ к специалистам из других городов
- Возможность удерживать ценных сотрудников после рождения детей
Вызовы:
- Необходимость адаптировать процессы под удалённую работу
- Контроль эффективности дистанционных сотрудников
- Обеспечение коммуникации в гибридных командах
Профессии, где удалёнка реальна
Не все профессии можно перевести на дистанционку. Вот где это работает хорошо:
IT и разработка:
- Программисты
- Тестировщики
- Дизайнеры
- Аналитики данных
Контент и маркетинг:
- Копирайтеры
- SMM-специалисты
- Контент-менеджеры
- SEO-специалисты
Образование и консалтинг:
- Онлайн-преподаватели
- Консультанты
- Коучи
- Психологи (онлайн-приём)
Финансы и бухгалтерия:
- Удалённые бухгалтеры
- Финансовые аналитики
Административная работа:
- Виртуальные ассистенты
- Менеджеры проектов
- HR-специалисты
Думаете о смене профессии на удалённую? Многие современные специальности позволяют работать из дома. На KursHub собраны курсы по маркетингу: от основ до специализированных направлений. Освоив востребованные навыки, вы сможете работать удалённо из любой точки, совмещая карьеру и семейные обязанности.
Когда это заработает
Законопроект зарегистрирован в Госдуме, но ещё не принят.
Этапы:
- Рассмотрение в комитетах Госдумы
- Три чтения в Госдуме
- Одобрение Советом Федерации
- Подписание Президентом
- Вступление в силу (обычно через несколько месяцев после подписания)
Реалистичный прогноз: Если законопроект пройдёт все этапы, он может вступить в силу в 2026 году.
Альтернативы: что можно делать уже сейчас
Не обязательно ждать принятия закона. Даже сейчас есть варианты:
- Договориться с работодателем Действующее законодательство позволяет оформить удалённую работу по обоюдному согласию.
- Найти изначально удалённую работу Многие компании (особенно IT) изначально предлагают remote-позиции.
- Стать фрилансером Самозанятость даёт полную гибкость графика.
- Открыть своё дело Собственный онлайн-бизнес — максимум свободы.
Выводы
Законопроект о праве на удалёнку для беременных, многодетных и одиноких родителей — важный шаг к балансу работы и семьи.
Ключевые моменты:
- Право требовать перевод на удалёнку
- Ответ работодателя за 3 дня
- Защита от дискриминации при приёме
- Запрет на ухудшение условий труда
Для работников: Больше возможностей совмещать работу и заботу о детях.
Для работодателей: Необходимость адаптировать процессы, но расширение пула кандидатов.
Для рынка труда: Рост популярности удалённых профессий и гибких форматов работы.
Законопроект ещё не принят, но тренд очевиден: удалённая работа становится нормой, а не исключением.
