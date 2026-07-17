1 августа 2026 года в Москве, Белграде и Ереване одновременно откроется Back to Back — конференция Яндекса для бэкенд-разработчиков. Участие бесплатное, а трансляции доступны из любой точки: достаточно зарегистрироваться на одну площадку, чтобы получить доступ ко всем докладам сразу трёх городов.

Формально это профессиональное мероприятие для инженеров. На практике выходит удобнее: тем, кто только присматривается к IT, конференция показывает, чем на самом деле занимается бэкенд-разработчик — без учебных упрощений и без рекламных обещаний «войти в IT за три месяца».

Что будет обсуждаться

Программа держится на двух направлениях. Первое — C++ Zero Cost: системное программирование, производительность, работа с памятью и процессором. Второе — Architecture & Performance: архитектура систем, базы данных, масштабирование, отказоустойчивость. Именно второй трек ближе большинству career-switcher’ов, потому что он ближе к вопросам, с которыми реально сталкивается backend-разработчик на Python, Java или Go.

Москва — единственный город, где пройдут оба трека одновременно. Здесь выступит Антон Полухин, представитель России в международном комитете по стандартизации C++ (ISO WG21) — расскажет о C++26 и о том, что уже обсуждается для C++29. Инженер Positive Technologies Савва Лебедев разберёт добавление LuaJIT в open-source профилировщик Perforator. А Андрей Аксёнов из Авито покажет, как параллелизм проявляется «от micro-ops до MapReduce» — то есть от уровня процессора до уровня распределённой обработки данных.

Белград сфокусируется на практическом C++ и SIMD-оптимизациях, около половины программы собрало местное сербское сообщество. Ереван целиком посвящён Architecture & Performance: там выступит вице-президент EDB Брюс Момджян с докладом о Write-Ahead Logging в PostgreSQL — механизме, который отвечает за то, чтобы база данных не теряла информацию при сбое.

Кого это касается

Формат рассчитан не только на практикующих инженеров. Организаторы прямо говорят: трансляция удобна начинающим специалистам, которые пока не готовы к живому участию, но хотят увидеть терминологию и технологии, актуальные для индустрии прямо сейчас.

Регистрация обязательна, но бесплатна. На офлайн-площадки попадают только те, кто получил именное приглашение — его нельзя передать. Для просмотра трансляций хватит одной регистрации на любой из трёх городов, форма — на официальном сайте конференции.

Как использовать это, если вы только выбираете профессию

Если вы рассматриваете переход в IT, программу Back to Back стоит смотреть не как развлекательный контент, а как карту компетенций. Начинающему разработчику необязательно с ходу разбираться в eBPF или алгоритмах распределённых идентификаторов — но полезно понять, какая часть темы вызывает интерес: низкоуровневая оптимизация и работа с памятью (тогда стоит присмотреться к курсам по C++ и системному программированию) или архитектура, базы данных и высоконагруженные системы (тогда ближе Python, Java или Go backend-направление). После просмотра двух-трёх докладов из разных треков можно выписать незнакомые термины и технологии и сверить их с программами курсов на образовательных платформах — так выбор специализации становится осознанным, а не наугад.

Back to Back пройдёт 1 августа 2026 года. Подробности, программа и регистрация — на официальном сайте конференции.