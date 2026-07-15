Июльская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии остаются востребованными на рынке.

Основные изменения по сравнению с июлем 2025 года

Лидером рейтинга остаётся Python, хотя его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом. Язык сохранил первое место с результатом 18,94% и продолжает оставаться одним из главных инструментов для аналитики данных, автоматизации, backend-разработки и машинного обучения.

На второе место поднялся язык C, который годом ранее занимал третью позицию. C++ опустился со второго на третье место, но сохранил присутствие в тройке лидеров. Java остался на четвёртой строчке, несмотря на небольшое снижение рейтинга.

C# и JavaScript сохранили пятую и шестую позиции соответственно. Visual Basic поднялся с восьмого на седьмое место, а SQL показал более заметную динамику, переместившись с 13-й на 8-ю строчку.

R также значительно улучшил позиции: язык поднялся с 15-го на 9-е место. Самый заметный рост в первой десятке показал Rust, который за год переместился с 18-й на 10-ю позицию. Delphi/Object Pascal, наоборот, опустился с десятого на одиннадцатое место и покинул топ-10.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на июль 2026 года

1 место — Python — 18,94%, –8,03%

Python сохраняет лидерство среди языков программирования, несмотря на заметное снижение доли по сравнению с июлем прошлого года. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях.

Простой синтаксис, большое количество библиотек и развитое профессиональное сообщество делают Python удобным как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Освоить основные инструменты языка помогут курсы по Python с практическими заданиями и реальными проектами.

2 место — C — 10,86%, +1,22%

Язык C поднялся с третьего на второе место и показал уверенный рост. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем, драйверов, микроконтроллеров и встраиваемых решений.

Интерес к C поддерживается востребованностью низкоуровневой разработки, интернета вещей и программного обеспечения для устройств с ограниченными вычислительными ресурсами. Знание языка также помогает лучше понимать принципы управления памятью и работы компьютерных систем.

3 место — C++ — 9,12%, –0,68%

C++ потерял одну позицию и опустился на третье место, но продолжает оставаться одним из ключевых языков для высокопроизводительной разработки. Он используется в игровой индустрии, финансовых системах, инженерном программном обеспечении, робототехнике и компьютерной графике.

Язык востребован в проектах, где особенно важны скорость выполнения программ и контроль над ресурсами. Начать изучение можно с курсов по C++, включающих основы объектно-ориентированного программирования, алгоритмы и работу с памятью.

4 место — Java — 8,03%, –0,73%

Java сохранил четвёртую позицию, несмотря на снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковских системах, backend-сервисах и крупных распределённых приложениях.

Стабильность, строгая типизация и развитая экосистема делают Java востребованным в проектах с высокими требованиями к надёжности. Начать обучение можно с курсов по Java, а затем перейти к изучению Spring и других инструментов современной backend-разработки.

5 место — C# — 4,49%, –0,38%

C# сохранил пятую позицию, хотя его рейтинг немного снизился. Язык применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов, десктопных программ и игр на движке Unity.

Платформа .NET позволяет создавать решения для разных операционных систем и остаётся важной частью технологического стека многих компаний. Для знакомства с экосистемой подойдут курсы по C# с упором на практическую разработку.

6 место — JavaScript — 2,72%, –0,63%

JavaScript остался на шестом месте, несмотря на снижение показателя. Он продолжает быть основным языком веб-разработки и используется для создания интерактивных интерфейсов, мобильных приложений и серверных сервисов.

Благодаря Node.js язык применяется не только во фронтенде, но и в backend-разработке. Освоить базовый синтаксис, работу с браузером и популярные фреймворки помогут курсы по JavaScript с практическими проектами.

7 место — Visual Basic — 2,48%, +0,54%

Visual Basic поднялся с восьмой на седьмую строчку и показал положительную динамику. Язык всё ещё используется в корпоративной среде, прежде всего для поддержки внутренних приложений, автоматизации рабочих процессов и развития существующих систем.

Несмотря на возраст технологии, специалисты со знанием Visual Basic остаются востребованными в компаниях, которые продолжают использовать созданные ранее программные решения.

8 место — SQL — 1,71%, +0,32%

SQL поднялся сразу с 13-го на 8-е место и вернулся в число наиболее популярных технологий рейтинга. Он остаётся базовым инструментом для хранения, обработки и анализа информации в реляционных базах данных.

Знание SQL необходимо аналитикам, backend-разработчикам, дата-инженерам, тестировщикам и специалистам по машинному обучению. Научиться составлять запросы и работать с базами данных можно на курсах по SQL с практическими задачами и реальными наборами данных.

9 место — R — 1,69%, +0,44%

R показал заметный рост и поднялся с 15-го на 9-е место. Язык широко применяется в статистике, аналитике данных, научных исследованиях, визуализации и построении математических моделей.

Рост интереса к R связан с развитием data science и увеличением спроса на специалистов, способных анализировать большие массивы информации. Особенно востребован язык в научной, медицинской, финансовой и исследовательской сферах.

10 место — Rust — 1,34%, +0,33%

Rust впервые за рассматриваемый период вошёл в первую десятку, поднявшись с 18-го на 10-е место. Это самый заметный рост среди языков, представленных в топ-10 июля 2026 года.

Язык используется для системного программирования, разработки высокопроизводительных сервисов, сетевых приложений и инструментов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. Rust сочетает высокую скорость выполнения с механизмами защиты памяти, позволяющими предотвращать многие типичные ошибки ещё на этапе компиляции.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе количества поисковых запросов, связанных с разными языками, в популярных поисковых системах и информационных сервисах.

Индекс не показывает качество языка, количество написанного на нём кода или число открытых вакансий. Он отражает общий уровень интереса к технологии среди разработчиков, компаний и пользователей.

Благодаря этому рейтинг позволяет отслеживать изменения в индустрии, замечать растущие технологии и выбирать перспективные направления для обучения и профессионального развития.