Рейтинг языков программирования TIOBE за июль 2026 года
Июльская версия TIOBE Index 2026 показывает, какие языки программирования сохраняют наибольшую популярность среди разработчиков по всему миру. Рейтинг формируется на основе поисковых запросов, связанных с языками программирования, и отражает интерес профессионального сообщества, компаний и начинающих специалистов. Для тех, кто только выбирает направление в IT, индекс помогает понять, какие технологии остаются востребованными на рынке.
Основные изменения по сравнению с июлем 2025 года
Лидером рейтинга остаётся Python, хотя его доля заметно снизилась по сравнению с прошлым годом. Язык сохранил первое место с результатом 18,94% и продолжает оставаться одним из главных инструментов для аналитики данных, автоматизации, backend-разработки и машинного обучения.
На второе место поднялся язык C, который годом ранее занимал третью позицию. C++ опустился со второго на третье место, но сохранил присутствие в тройке лидеров. Java остался на четвёртой строчке, несмотря на небольшое снижение рейтинга.
C# и JavaScript сохранили пятую и шестую позиции соответственно. Visual Basic поднялся с восьмого на седьмое место, а SQL показал более заметную динамику, переместившись с 13-й на 8-ю строчку.
R также значительно улучшил позиции: язык поднялся с 15-го на 9-е место. Самый заметный рост в первой десятке показал Rust, который за год переместился с 18-й на 10-ю позицию. Delphi/Object Pascal, наоборот, опустился с десятого на одиннадцатое место и покинул топ-10.
Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на июль 2026 года
1 место — Python — 18,94%, –8,03%
Python сохраняет лидерство среди языков программирования, несмотря на заметное снижение доли по сравнению с июлем прошлого года. Он широко применяется в анализе данных, машинном обучении, автоматизации, веб-разработке и научных исследованиях.
Простой синтаксис, большое количество библиотек и развитое профессиональное сообщество делают Python удобным как для начинающих, так и для опытных разработчиков. Освоить основные инструменты языка помогут курсы по Python с практическими заданиями и реальными проектами.
2 место — C — 10,86%, +1,22%
Язык C поднялся с третьего на второе место и показал уверенный рост. Он остаётся фундаментом системного программирования, разработки операционных систем, драйверов, микроконтроллеров и встраиваемых решений.
Интерес к C поддерживается востребованностью низкоуровневой разработки, интернета вещей и программного обеспечения для устройств с ограниченными вычислительными ресурсами. Знание языка также помогает лучше понимать принципы управления памятью и работы компьютерных систем.
3 место — C++ — 9,12%, –0,68%
C++ потерял одну позицию и опустился на третье место, но продолжает оставаться одним из ключевых языков для высокопроизводительной разработки. Он используется в игровой индустрии, финансовых системах, инженерном программном обеспечении, робототехнике и компьютерной графике.
Язык востребован в проектах, где особенно важны скорость выполнения программ и контроль над ресурсами. Начать изучение можно с курсов по C++, включающих основы объектно-ориентированного программирования, алгоритмы и работу с памятью.
4 место — Java — 8,03%, –0,73%
Java сохранил четвёртую позицию, несмотря на снижение доли по сравнению с прошлым годом. Язык активно используется в корпоративной разработке, банковских системах, backend-сервисах и крупных распределённых приложениях.
Стабильность, строгая типизация и развитая экосистема делают Java востребованным в проектах с высокими требованиями к надёжности. Начать обучение можно с курсов по Java, а затем перейти к изучению Spring и других инструментов современной backend-разработки.
5 место — C# — 4,49%, –0,38%
C# сохранил пятую позицию, хотя его рейтинг немного снизился. Язык применяется в разработке корпоративных приложений, веб-сервисов, десктопных программ и игр на движке Unity.
Платформа .NET позволяет создавать решения для разных операционных систем и остаётся важной частью технологического стека многих компаний. Для знакомства с экосистемой подойдут курсы по C# с упором на практическую разработку.
6 место — JavaScript — 2,72%, –0,63%
JavaScript остался на шестом месте, несмотря на снижение показателя. Он продолжает быть основным языком веб-разработки и используется для создания интерактивных интерфейсов, мобильных приложений и серверных сервисов.
Благодаря Node.js язык применяется не только во фронтенде, но и в backend-разработке. Освоить базовый синтаксис, работу с браузером и популярные фреймворки помогут курсы по JavaScript с практическими проектами.
7 место — Visual Basic — 2,48%, +0,54%
Visual Basic поднялся с восьмой на седьмую строчку и показал положительную динамику. Язык всё ещё используется в корпоративной среде, прежде всего для поддержки внутренних приложений, автоматизации рабочих процессов и развития существующих систем.
Несмотря на возраст технологии, специалисты со знанием Visual Basic остаются востребованными в компаниях, которые продолжают использовать созданные ранее программные решения.
8 место — SQL — 1,71%, +0,32%
SQL поднялся сразу с 13-го на 8-е место и вернулся в число наиболее популярных технологий рейтинга. Он остаётся базовым инструментом для хранения, обработки и анализа информации в реляционных базах данных.
Знание SQL необходимо аналитикам, backend-разработчикам, дата-инженерам, тестировщикам и специалистам по машинному обучению. Научиться составлять запросы и работать с базами данных можно на курсах по SQL с практическими задачами и реальными наборами данных.
9 место — R — 1,69%, +0,44%
R показал заметный рост и поднялся с 15-го на 9-е место. Язык широко применяется в статистике, аналитике данных, научных исследованиях, визуализации и построении математических моделей.
Рост интереса к R связан с развитием data science и увеличением спроса на специалистов, способных анализировать большие массивы информации. Особенно востребован язык в научной, медицинской, финансовой и исследовательской сферах.
10 место — Rust — 1,34%, +0,33%
Rust впервые за рассматриваемый период вошёл в первую десятку, поднявшись с 18-го на 10-е место. Это самый заметный рост среди языков, представленных в топ-10 июля 2026 года.
Язык используется для системного программирования, разработки высокопроизводительных сервисов, сетевых приложений и инструментов, к которым предъявляются повышенные требования безопасности. Rust сочетает высокую скорость выполнения с механизмами защиты памяти, позволяющими предотвращать многие типичные ошибки ещё на этапе компиляции.
Что такое TIOBE Index
TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он основан на анализе количества поисковых запросов, связанных с разными языками, в популярных поисковых системах и информационных сервисах.
Индекс не показывает качество языка, количество написанного на нём кода или число открытых вакансий. Он отражает общий уровень интереса к технологии среди разработчиков, компаний и пользователей.
Благодаря этому рейтинг позволяет отслеживать изменения в индустрии, замечать растущие технологии и выбирать перспективные направления для обучения и профессионального развития.
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