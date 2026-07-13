Знакомая ситуация: будильник на пробежку прозвенел, а вставать не хочется — и вы находите десять причин перенести тренировку на завтра. Именно с этим моментом решили работать студенты Сеченовского университета и выпускники «Школы 21». 12 июля 2026 года стало известно о запуске «Ники» — ИИ-сервиса, который не строит тренировочные планы и не считает нагрузку, а просто не даёт вам сдаться в момент слабости.

Чем «Ника» отличается от обычного фитнес-приложения

Большинство приложений для бега фиксируют дистанцию, темп и пульс — но молчат в тот момент, когда вы решаете вообще не выходить из дома. «Ника» устроена иначе: после знакомства с пользователем — вопросов о привычках, целях и отношении к бегу — она ведёт персонализированный диалог, может напомнить о тренировке, написать первой и остаться на связи прямо во время пробежки. На 12 июля сервисом уже пользовались более 250 человек.

Работает ли это вообще

Идея не взялась из ниоткуда. Метаанализ 2023 года в журнале npj Digital Medicine, объединивший 19 исследований и 3567 участников, связал использование чат-ботов с прибавкой около 735 шагов в день — хотя авторы отдельно отметили невысокое методологическое качество большинства работ. При этом собственного исследования эффективности «Ники» пока не опубликовано — известно только о CustDev-интервью и нескольких неделях тестирования без конкретных цифр по удержанию пользователей.

Контекст, впрочем, серьёзный: по данным ВОЗ, в 2022 году 31% взрослых в мире — около 1,8 млрд человек — не выполняли рекомендуемый минимум физической активности, и доля таких людей продолжает расти.

На чём стоит обратить внимание перед использованием

Разработчики пока не раскрывают, какая языковая модель лежит в основе сервиса, условия оплаты и правила хранения данных о тренировках. Прежде чем довериться чат-боту, стоит изучить пользовательское соглашение и не сообщать ему медицинскую информацию, которую вы не готовы раскрывать посторонним. И главное — «Ника» не заменяет врача или тренера: если у вас есть хронические заболевания или вы возвращаетесь к нагрузкам после перерыва, программу лучше согласовать со специалистом.

Григорий Бакунов (bobuk), независимый эксперт по ИИ, экс-директор по распространению технологий Яндекса, специалист в области digital health: «Главная проблема любого фитнес-трекера и приложения для здоровья сегодня — это не сбор данных. Мы умеем мерить всё: от пульса до фаз сна. Главная проблема — это комплаенс (удерживаемость пользователя). Люди бросают трекеры, потому что цифры их не мотивируют. Мотивирует эмпатия и контекст. Тот, кто сможет создать ИИ-компаньона, который имитирует заботливого, но строгого друга, закроет самую большую дыру в индустрии здорового образа жизни.»

Что за этим стоит с точки зрения профессий

История «Ники» — хороший пример того, как выглядит реальный портфолио-проект на стыке технологий и медицины. Чтобы сделать такой сервис, нужны Python и машинное обучение, аналитика данных, UX-исследования, продуктовый менеджмент и понимание требований к цифровому здоровью — то есть ровно тот набор навыков, который сейчас особенно востребован в IT и healthtech. Если вы присматриваетесь к смене профессии в эту сторону, есть смысл смотреть курсы по Python, Data Science и UX-дизайну — и выбирать программы, где обучение построено на командных проектах и реальном прототипе, а не только на теории.

Что дальше

По данным CNews, команда планирует версии «Ники» для других платформ — пока сервис доступен только как веб-приложение. Разработчикам предстоит решить более фундаментальные вопросы: прозрачную политику конфиденциальности, механизм реакции на потенциально опасные сообщения пользователей и проверку эффективности в контролируемом исследовании — без этого сложно говорить, что продукт действительно меняет привычки, а не просто вызывает кратковременный интерес.