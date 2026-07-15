Ребёнка не взяли в 10-й класс: вот что на самом деле обязана сделать школа
14 июля Минпросвещения выпустило разъяснение, которое стоит прочитать каждому родителю девятиклассника: аттестат об основном общем образовании не гарантирует место именно в вашей школе и именно в выбранном профильном классе. Если мест нет или ребёнок не прошёл индивидуальный отбор, школа вправе отказать — но не вправе оставить семью без решения. Дальше вопрос обязан взять на себя муниципальный или региональный орган управления образованием.
Почему это разъяснение появилось именно сейчас
Лето 2026 года — разгар приёмной кампании: семьи получают результаты ОГЭ и узнают, что в профильный класс конкурс выше, чем ожидалось. Ведомство фактически развело два разных права: право на среднее общее образование государство обязано обеспечить в любом случае, а вот учёба в конкретной школе и конкретном профиле зависит от наличия свободных мест и правил отбора.
Когда отказ законен, а когда — нет
Статья 67 закона «Об образовании» (273-ФЗ) требует, чтобы правила приёма обеспечивали доступ к образованию, но допускает отказ при отсутствии мест. Индивидуальный отбор разрешён только в профильные классы и классы с углублённым изучением предметов — и критерии отбора должны быть заранее опубликованы, а не озвучены на родительском собрании постфактум.
В Москве, например, действует средний проходной балл по четырём предметам от 3 до 3,75 — но для детей, которые продолжают учиться в той же школе и уже набрали нужный балл, дополнительные критерии вводить запрещено. В других регионах — свои правила, автоматически переносить московскую модель нельзя.
Что делать, если школа отказала
Юрист Обрсоюза Владимир Шулов формулирует это жёстко: «Низкий средний балл сам по себе — не основание для отказа.»
Алгоритм действий такой:
- Запросить письменный отказ с обоснованием.
- Проверить три документа — правила приёма школы, положение об индивидуальном отборе и региональный порядок комплектования.
- Если причина — отсутствие мест или честный конкурс, обращаться в муниципальный отдел или региональное министерство образования: они обязаны предложить универсальный класс или другую школу.
- Если критерии применялись неравномерно или задним числом — обжаловать через Минпросвещения, электронную приёмную Рособрнадзора или прокуратуру.
Масштаб проблемы: почему тема резонирует
43% девятиклассников остались в школе в 2024 году — против 47% в 2020-м и 68% в 2000-м. Разрыв между школой и колледжем сократился до минимума за 25 лет: 708,2 тысячи выпускников пошли в 10-й класс, 695,6 тысячи — в колледжи на подготовку специалистов среднего звена. По данным на 2025/26 учебный год, в старших классах остаются 42,7% вчерашних девятиклассников — против 55,7% в 2014 году, а разброс между сельскими (33,26%) и городскими (45,1%) школами усиливает неравенство доступа.
Профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина связывает это не только с нехваткой мест, но и с тем, что колледжи стали осознанным выбором — способом раньше выйти на рынок труда и решить вопрос образования позже.
Похожая логика работает и во взрослой жизни: чем раньше проверены требования программы, объём практики и реальные результаты выпускников, тем меньше риск потратить время впустую. Тем, кто готовит ребёнка к ОГЭ или ЕГЭ и хочет закрыть пробелы до пересдачи или следующей волны отбора, имеет смысл заранее посмотреть курсы подготовки к ОГЭ — это дешевле, чем терять год из-за одного несданного профиля.
Что в итоге
Аттестат за 9-й класс — это право продолжить образование, а не право на конкретную школу. Если отказ кажется необоснованным, у семьи есть три уровня защиты: муниципальный орган, региональное министерство, прокуратура — и главное, требовать письменного обоснования на каждом этапе.
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