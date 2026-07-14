Ещё год назад студенческая вакансия воспринималась как способ получить первую строчку в резюме, а не заработать. Сейчас всё иначе: по данным свежего исследования «Работы.ру» и «СберПодбора», средняя зарплата в предложениях для студентов и стажёров достигла 111,4 тысячи рублей — больше, чем в строительстве, логистике и даже IT. За год рост составил 37,3%, и это самый быстрый скачок среди всех категорий рынка труда.

На практике выходит, что молодой специалист без опыта иногда получает предложение выше, чем человек с несколькими годами стажа в смежной сфере. Причина не в щедрости компаний, а в дефиците кадров: демографическая яма 20–39-летних заставляет работодателей переманивать людей ещё до диплома.

Кого это касается

Речь не только про студентов очных отделений. В группе риска и выигрыша одновременно — все, кто рассматривает вход в новую профессию: смена карьеры, переквалификация, первый заход в IT или аналитику после гуманитарного образования. Именно на этих направлениях зарплатные предложения растут быстрее всего — IT прибавил 33,2%, финансы и страхование — 22,4%, торговля — 21,8%.

Как устроен разворот рынка

Год назад лидировало строительство — 97,6 тысячи рублей в среднем. В 2026-м у стройки уже минус 0,8% в новых вакансиях, до 97 тысяч, хотя официальная начисленная зарплата занятых строителей выросла почти на 10%, до 111 тысяч. Разница показательна: работодатели платят больше тем, кто уже внутри системы, но скупятся на новых людей без узкой квалификации. Со студентами — обратная картина: именно вход на рынок стал самым дорогим товаром.

Замгендиректора «Работы.ру» Александр Ветерков: «Компании начали выращивать персонал со студенческой скамьи: в первом квартале 2026 года отклики на студенческие вакансии выросли более чем в шесть раз год к году.»

Доцент Финансового университета Ярослав Зубов формулирует жёстче: «Работодатели больше не готовы доучивать с нуля — ценится ранний практический опыт».

Цифры, которые важно не спутать

111,4 тысячи — это не гарантированная зарплата каждого стажёра, а средняя цифра из объявлений. В неё подмешаны сменные графики, премии, сдельная оплата и вакансии из крупных городов. Проверять стоит не заголовок исследования, а конкретное предложение: оклад отдельно, бонусы отдельно.

Что меняется по закону

8 июля 2026 года Госдума приняла поправки, которые впервые закрепляют стажировку как отдельный вид занятости в Трудовом кодексе — с марта 2027 года. Договор можно будет заключить максимум на полгода, работодатель обязан назначить наставника и прописать критерии оценки. Если стажёр остаётся в компании — испытательный срок при трудоустройстве уже не нужен.

Что делать, если вы думаете о смене профессии

Дефицитные ставки платят не за статус студента, а за конкретные навыки — работу с данными, кодом, цифровыми инструментами, клиентами. Если сейчас вы рассматриваете курсы по аналитике, тестированию, интернет-маркетингу или финансовому анализу, разумно сравнивать программы обучения по тому, дают ли они практические проекты, проверку заданий наставником и стажировки у партнёров — именно это превращает диплом о курсе в реальное портфолио, с которым проще пройти отбор на входную позицию с высокой стартовой ставкой.

Ориентир в 111,4 тысячи рублей стоит воспринимать не как обещание, а как сигнал: вход на рынок труда подорожал для тех, кто приходит с доказуемыми навыками — и подешевел для тех, кто рассчитывает на диплом без практики.