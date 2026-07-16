70% российских работодателей замечают, когда кандидат преувеличивает свои навыки в резюме. Причём не на этапе отбора анкет — а позже, когда обман уже стоил кандидату нервов, а иногда и работы.

Если вы сейчас меняете профессию и готовите резюме для первой вакансии в новой сфере — это касается именно вас. Соблазн написать «эксперт» вместо «начинающий специалист» велик, но исследование «Работы.ру» и «СберПодбора», проведённое в июне 2026 года среди более 300 представителей бизнеса, показывает: такая тактика работает против вас же.

Что именно вызывает подозрения

Не дипломы и не личные данные — работодатели чаще всего сомневаются в описании навыков. 70% опрошенных сталкивались с преувеличением компетенций, 51% — с искажённым опытом работы, 36% — с завышенным описанием обязанностей. Ещё 28% замечали недостоверные сроки работы, 26% — приукрашенный доход, 25% — завышенный уровень владения программами.

Личные данные искажают редко: всего 13% случаев. Языки — 11%. Образование и награды — по 6%. Портрет получается простой: врут не в фактах о себе, а в описании того, что реально умеешь делать.

Собеседование — это детектор лжи

Автоматический отбор резюме почти ничего не ловит. А вот личное общение — совсем другое дело: 35% работодателей раскрывают неточности прямо на собеседовании, ещё 29% — уже после того, как человек вышел на работу. Проверка документов помогает редко: трудовая книжка и дипломы выявляют обман в 10% случаев, рекомендации — в 8%.

На практике выходит так: если в резюме написано «два года коммерческой разработки», а на деле — три учебных проекта, это всплывёт на первом же техническом интервью. Особенно быстро — в профессиях, где есть тестовое задание или разбор портфолио.

Что происходит, когда обман раскрыт

Компании не спешат сразу прощаться с кандидатом. 58% сначала уточняют детали и дают возможность объяснить ситуацию — например, разницу между «работал в команде» и «руководил командой». Но у остальных сценарий жёстче: 16% отказывают сразу, 7% расторгают договор уже после найма, 5% переводят на другую должность, ближе к реальной квалификации.

Юридически это тоже небезобидно. По пункту 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ работодатель может уволить сотрудника, если тот предоставил подложные документы при трудоустройстве — и Роструд подтверждает, что норма применяется именно к документам, оформляемым при заключении договора.

Директор по персоналу «Работы.ру» Юлия Санина формулирует границу так: «Лёгкая ретушь фактов помогает выделиться, но откровенная ложь в итоге действует против самого соискателя.»

Как описать себя честно — и не проиграть

Кандидату без коммерческого опыта не нужно притворяться, что его нет. Вместо «эксперт по аналитике» лучше указать конкретику: «проанализировал набор из 50 тысяч строк в Python», «собрал дашборд в Power BI». Вместо «Excel — продвинутый уровень» — «использую сводные таблицы, ВПР/XLOOKUP, Power Query». Учебные проекты можно и нужно показывать — если вы способны объяснить ход работы и назвать свою роль.

Именно такую конкретику труднее всего подделать и легче всего проверить — а значит, она вызывает у работодателя больше доверия, чем громкие формулировки.

Если вы готовитесь к смене профессии, обратите внимание, даёт ли программа обучения не просто теорию, а разбор реальных кейсов, обратную связь от преподавателей и итоговый проект — именно эти вещи потом лягут в резюме как проверяемые факты, а не как красивые, но пустые фразы. Особенно это касается программирования, аналитики данных и дизайна: там первое же тестовое задание расставляет всё по местам.

Что в итоге

Приукрашивание кажется быстрым способом получить приглашение на собеседование. Но 35% работодателей ловят несостыковки прямо там же, а ещё 29% — уже после выхода на работу. Честное резюме с конкретными, проверяемыми примерами — не признание слабости, а способ пройти собеседование без риска, что через месяц всё раскроется.