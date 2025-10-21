BizDev Game в Москва-Сити: бизнес-игра и нетворкинг от Яндекс Вертикалей

11 ноября в Москве пройдёт закрытый митап BizDev Game от команды Яндекс Вертикалей. Стратегическая бизнес-игра, практические кейсы и нетворкинг на 47 этаже башни «Око». Участие бесплатное, но места ограничены — нужна регистрация.

Что такое BizDev Game

Это офлайн-игра и нетворкинг для специалистов, которые развивают бизнес. Формат простой: никаких лекций — только практические кейсы и командные решения.

Организаторы — команда Яндекс Вертикалей, которая развивает Авто.ру, Яндекс Путешествия, Яндекс Аренда и Яндекс Недвижимость.

Цель мероприятия — показать, как принимать стратегические решения в условиях неопределённости и выстраивать устойчивые бизнес-модели, которые работают даже в кризис.

Программа вечера

Разбор реальных сценариев. Участники разберут стратегические решения из практики крупных компаний. Как действовать, когда бюджет ограничен, а конкуренты наступают?

Моделирование бизнес-процессов. Команды будут решать задачи в условиях ограниченных ресурсов. Как распределить деньги? Куда инвестировать? Что приоритизировать?

Групповая работа. Акцент на поиске нестандартных решений. Не шаблонные ответы, а креативные подходы к задачам.

Анализ показателей. Участники будут анализировать ключевые метрики эффективности и устойчивости бизнес-модели. Как понять, что модель работает?

После интеллектуальной части — неформальный нетворкинг. Можно обменяться контактами, обсудить идеи, найти партнёров для проектов.

Для кого

Бизнес-девелоперы прокачают навыки стратегического мышления через практику.

Менеджеры по продукту и маркетингу, которые работают на стыке аналитики и роста, увидят бизнес-процессы с другой стороны.

Основатели и сооснователи стартапов найдут новые подходы к масштабированию и партнёрским связям.

Если вы хотите углубиться в стратегическое мышление и бизнес-развитие, обратите внимание на курсы по управлению проектами. Базовые знания помогут быстрее разобраться в кейсах и применить их на практике.

Новички, которые хотят понять, как строится бизнес с точки зрения стратегии, получат ценный опыт из первых рук.

Формат

Мероприятие пройдёт офлайн в башне «Око» на 47 этаже (Mamma Mia Lounge, Москва-Сити). Закрытый формат с ограниченным количеством участников.

Ключевые особенности:

Никаких лекций и презентаций — только практика.

Интерактивная форма обучения через игру.

Акцент на опыте, обратной связи и командной динамике.

Возможность завести профессиональные знакомства и найти партнёров.

Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация и подтверждение по email.

Организатор

Яндекс Вертикали — экосистема сервисов, которая помогает миллионам пользователей решать задачи в сфере авто, путешествий, аренды и недвижимости. Команда создаёт продукты, которые вдохновляют людей и помогают бизнесу расти.