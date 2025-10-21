BizDev Game в Москва-Сити: бизнес-игра и нетворкинг от Яндекс Вертикалей
11 ноября в Москве пройдёт закрытый митап BizDev Game от команды Яндекс Вертикалей. Стратегическая бизнес-игра, практические кейсы и нетворкинг на 47 этаже башни «Око». Участие бесплатное, но места ограничены — нужна регистрация.
Что такое BizDev Game
Это офлайн-игра и нетворкинг для специалистов, которые развивают бизнес. Формат простой: никаких лекций — только практические кейсы и командные решения.
Организаторы — команда Яндекс Вертикалей, которая развивает Авто.ру, Яндекс Путешествия, Яндекс Аренда и Яндекс Недвижимость.
Цель мероприятия — показать, как принимать стратегические решения в условиях неопределённости и выстраивать устойчивые бизнес-модели, которые работают даже в кризис.
Программа вечера
- Разбор реальных сценариев. Участники разберут стратегические решения из практики крупных компаний. Как действовать, когда бюджет ограничен, а конкуренты наступают?
- Моделирование бизнес-процессов. Команды будут решать задачи в условиях ограниченных ресурсов. Как распределить деньги? Куда инвестировать? Что приоритизировать?
- Групповая работа. Акцент на поиске нестандартных решений. Не шаблонные ответы, а креативные подходы к задачам.
- Анализ показателей. Участники будут анализировать ключевые метрики эффективности и устойчивости бизнес-модели. Как понять, что модель работает?
- После интеллектуальной части — неформальный нетворкинг. Можно обменяться контактами, обсудить идеи, найти партнёров для проектов.
Для кого
Бизнес-девелоперы прокачают навыки стратегического мышления через практику.
Менеджеры по продукту и маркетингу, которые работают на стыке аналитики и роста, увидят бизнес-процессы с другой стороны.
Основатели и сооснователи стартапов найдут новые подходы к масштабированию и партнёрским связям.
Новички, которые хотят понять, как строится бизнес с точки зрения стратегии, получат ценный опыт из первых рук.
Формат
Мероприятие пройдёт офлайн в башне «Око» на 47 этаже (Mamma Mia Lounge, Москва-Сити). Закрытый формат с ограниченным количеством участников.
Ключевые особенности:
- Никаких лекций и презентаций — только практика.
- Интерактивная форма обучения через игру.
- Акцент на опыте, обратной связи и командной динамике.
- Возможность завести профессиональные знакомства и найти партнёров.
Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация и подтверждение по email.
Организатор
Яндекс Вертикали — экосистема сервисов, которая помогает миллионам пользователей решать задачи в сфере авто, путешествий, аренды и недвижимости. Команда создаёт продукты, которые вдохновляют людей и помогают бизнесу расти.
- Место: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, БЦ «Око», 47 этаж, Mamma Mia Lounge.
- Дата и время: 11 ноября, 18:00.
- Формат: офлайн-митап и нетворкинг.
- Участие: бесплатно, по регистрации.
- Регистрация: на официальной странице Яндекс Вертикали.
