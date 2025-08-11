BOOST 2025: конференция для digital-агентств 23-24 сентября в Сколково
23-24 сентября в престижной Школе управления «Сколково» состоится BOOST — масштабное событие для специалистов и руководителей digital-рынка. Конференция объединит более 1200 участников: владельцев агентств, технических директоров, арт-директоров, руководителей проектов, маркетологов, аналитиков и других ключевых игроков отрасли.
Организаторы — BOOST и Partners’ Club под руководством Петра Федюшкина. Мероприятие эволюционировало из AGIMA Partners’ Weekend (проводился с 2017 года), но в 2025 году получило новый формат и масштаб, сохранив главную ценность — открытость и обмен опытом между лидерами индустрии.
Впечатляющие цифры события
BOOST 2025 в цифрах:
- 1200+ участников со всей страны.
- 150+ докладов, мастер-классов и сессий.
- 7 тематических потоков по ключевым направлениям.
- 8500 кв. м пространства для комфортной работы.
- 400 парковочных мест для участников.
- 2 дня насыщенной программы.
7 потоков знаний: от управления до креатива
Программа конференции охватывает все аспекты digital-бизнеса:
- Управление бизнесом — стратегии развития, финансовый учёт, управленческие решения.
- Продажи — методы привлечения клиентов, работа с крупными заказчиками, ценообразование.
- Маркетинг и PR — продвижение агентства, попадание в рейтинги (Tagline, RUWARD, Рейтинг Рунета).
- Управление проектами — методы снижения рисков, типичные ошибки и их предотвращение.
- Управление разработкой — формирование команды, инфраструктура, техпроцессы.
- Дизайн и креатив — тренды, инструменты, работа с брендами.
- Digital-маркетинг — SEO, контекстная реклама, аналитика, новые каналы продвижения.
Мастермайнды: эксклюзивный формат работы с экспертами
Особая фишка BOOST — мастермайнды: небольшие экспертные группы по 5 участников и 3 наставника из числа топ-менеджеров ведущих компаний.
Что дают мастермайнды:
- Разбор конкретных бизнес-задач участников.
- Обсуждение стратегий развития.
- Персональные рекомендации от лидеров рынка.
- Закрытые дискуссии без записи (эксклюзивность формата).
Ключевые темы для роста агентства
Среди вопросов, которые будут детально разобраны:
Стратегии масштабирования: развитие digital-агентства — бутик, завод или массовое производство?
HR и команда: управление персоналом, формирование культуры, мотивация специалистов
Репутация и продвижение: PR-стратегии, работа с отраслевыми СМИ, попадание в топ-рейтинги
Финансы и учёт: управленческий учёт, планирование, контроль прибыльности проектов
Управление рисками: типичные ошибки при реализации проектов и методы их предотвращения
Звёздный состав участников
Среди заявленных компаний — лидеры российского digital-рынка:
- AGIMA — одно из крупнейших digital-агентств России.
- Яндекс — технологический гигант.
- Skillbox — лидер онлайн-образования.
- Московская Биржа — финансовые технологии.
- КРОК — системная интеграция.
- hh.ru — HR-технологии.
- red_mad_robot, Kokoc Group, AWG — ведущие digital-агентства.
Целевая аудитория: кому стоит участвовать
BOOST создан для широкого круга digital-специалистов:
Владельцы и руководители агентств, студий, IT-проектов получат стратегические инсайты для масштабирования бизнеса
Технические и исполнительные директора найдут решения для оптимизации процессов разработки
Арт-директоры и креативные руководители узнают о новых трендах и инструментах
Проектные менеджеры изучат методы эффективного управления командами и процессами
Маркетологи и PR-специалисты получат актуальные кейсы продвижения в digital-сфере
Специалисты, планирующие карьерный рост или открытие собственного бизнеса найдут практические знания и полезные контакты
Формат и логистика
Место проведения: Школа управления «Сколково» (Московская область, Одинцово) — престижная локация с развитой инфраструктурой
Особенности участия:
- Офлайн-формат — живое общение и нетворкинг.
- Комфортное пространство — 8500 кв. м для работы и отдыха.
- Удобная логистика — 400 парковочных мест.
- Размещение — партнёрские отели со скидкой до 20%.
- Сертификат участника по завершении конференции.
Нетворкинг: главная ценность события
Помимо официальной программы, BOOST делает ставку на неформальное общение:
Вечерние afterparty — возможность пообщаться с коллегами и экспертами в непринуждённой атмосфере
Секретная вечеринка — эксклюзивное мероприятие с ограниченным числом мест
Кофе-брейки и обеды — время для установления деловых контактов
Зоны отдыха — пространства для неформального общения
Практическая ценность участия
Что получают участники:
Актуальные знания — 150+ докладов от экспертов-практиков.
Персональные консультации — мастермайнды с топ-менеджерами.
Профессиональные связи — нетворкинг с 1200+ коллегами по отрасли.
Решения конкретных задач — разбор кейсов участников.
Стратегическое видение — понимание трендов развития digital-индустрии.
Как подготовиться к максимальной пользе
До конференции:
- Изучите программу и выберите приоритетные потоки.
- Подготовьте вопросы для экспертов и кейсы для мастермайндов.
- Определите цели участия — знания, контакты, решения.
Во время мероприятия:
- Активно участвуйте в интерактивных сессиях.
- Используйте все возможности для нетворкинга.
- Делайте заметки для последующего внедрения.
После конференции:
- Систематизируйте полученные знания.
- Поддерживайте новые деловые контакты.
- Внедряйте лучшие практики в работу агентства.
Альтернативы для развития навыков
Если участие в BOOST пока недоступно, можно подготовиться к будущим возможностям через обучение:
Программы по digital-маркетингу дадут понимание современных каналов продвижения и аналитики.
Образование в сфере предпринимательства научит стратегическому мышлению и управлению бизнесом.
Курсы по управлению проектами помогут лучше организовать работу команды и процессы в агентстве.
Долгосрочное влияние на индустрию
BOOST — это не просто конференция, а платформа для формирования будущего российской digital-индустрии. Здесь рождаются партнёрства, обмениваются лучшими практиками и задаются стандарты профессионального развития.
Участие в таких событиях помогает агентствам:
- Быстрее адаптироваться к изменениям рынка.
- Находить новые ниши и возможности.
- Повышать качество услуг.
- Строить устойчивый и прибыльный бизнес.
Главное: точка роста для digital-бизнеса
BOOST обещает стать ключевой точкой встречи digital-сообщества этой осени, объединяя практические знания, живое общение и возможности для расширения профессиональных связей.
23-24 сентября в Сколково соберутся те, кто определяет развитие российского digital-рынка. Это уникальная возможность за два дня получить стратегические инсайты, решить конкретные бизнес-задачи и установить связи с лидерами индустрии.
