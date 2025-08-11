BOOST 2025: конференция для digital-агентств 23-24 сентября в Сколково

23-24 сентября в престижной Школе управления «Сколково» состоится BOOST — масштабное событие для специалистов и руководителей digital-рынка. Конференция объединит более 1200 участников: владельцев агентств, технических директоров, арт-директоров, руководителей проектов, маркетологов, аналитиков и других ключевых игроков отрасли.

Организаторы — BOOST и Partners’ Club под руководством Петра Федюшкина. Мероприятие эволюционировало из AGIMA Partners’ Weekend (проводился с 2017 года), но в 2025 году получило новый формат и масштаб, сохранив главную ценность — открытость и обмен опытом между лидерами индустрии.

Впечатляющие цифры события

BOOST 2025 в цифрах:

1200+ участников со всей страны.

150+ докладов, мастер-классов и сессий.

7 тематических потоков по ключевым направлениям.

8500 кв. м пространства для комфортной работы.

400 парковочных мест для участников.

2 дня насыщенной программы.

7 потоков знаний: от управления до креатива

Программа конференции охватывает все аспекты digital-бизнеса:

Управление бизнесом — стратегии развития, финансовый учёт, управленческие решения.

Продажи — методы привлечения клиентов, работа с крупными заказчиками, ценообразование.

Маркетинг и PR — продвижение агентства, попадание в рейтинги (Tagline, RUWARD, Рейтинг Рунета).

Управление проектами — методы снижения рисков, типичные ошибки и их предотвращение.

Управление разработкой — формирование команды, инфраструктура, техпроцессы.

Дизайн и креатив — тренды, инструменты, работа с брендами.

Digital-маркетинг — SEO, контекстная реклама, аналитика, новые каналы продвижения.

Мастермайнды: эксклюзивный формат работы с экспертами

Особая фишка BOOST — мастермайнды: небольшие экспертные группы по 5 участников и 3 наставника из числа топ-менеджеров ведущих компаний.

Что дают мастермайнды:

Разбор конкретных бизнес-задач участников.

Обсуждение стратегий развития.

Персональные рекомендации от лидеров рынка.

Закрытые дискуссии без записи (эксклюзивность формата).

Ключевые темы для роста агентства

Среди вопросов, которые будут детально разобраны:

Стратегии масштабирования: развитие digital-агентства — бутик, завод или массовое производство?

HR и команда: управление персоналом, формирование культуры, мотивация специалистов

Репутация и продвижение: PR-стратегии, работа с отраслевыми СМИ, попадание в топ-рейтинги

Финансы и учёт: управленческий учёт, планирование, контроль прибыльности проектов

Управление рисками: типичные ошибки при реализации проектов и методы их предотвращения

Звёздный состав участников

Среди заявленных компаний — лидеры российского digital-рынка:

AGIMA — одно из крупнейших digital-агентств России.

Яндекс — технологический гигант.

Skillbox — лидер онлайн-образования.

Московская Биржа — финансовые технологии.

КРОК — системная интеграция.

hh.ru — HR-технологии.

red_mad_robot, Kokoc Group, AWG — ведущие digital-агентства.

Целевая аудитория: кому стоит участвовать

BOOST создан для широкого круга digital-специалистов:

Владельцы и руководители агентств, студий, IT-проектов получат стратегические инсайты для масштабирования бизнеса

Технические и исполнительные директора найдут решения для оптимизации процессов разработки

Арт-директоры и креативные руководители узнают о новых трендах и инструментах

Проектные менеджеры изучат методы эффективного управления командами и процессами

Маркетологи и PR-специалисты получат актуальные кейсы продвижения в digital-сфере

Специалисты, планирующие карьерный рост или открытие собственного бизнеса найдут практические знания и полезные контакты

Формат и логистика

Место проведения: Школа управления «Сколково» (Московская область, Одинцово) — престижная локация с развитой инфраструктурой

Особенности участия:

Офлайн-формат — живое общение и нетворкинг.

Комфортное пространство — 8500 кв. м для работы и отдыха.

Удобная логистика — 400 парковочных мест.

Размещение — партнёрские отели со скидкой до 20%.

Сертификат участника по завершении конференции.

Нетворкинг: главная ценность события

Помимо официальной программы, BOOST делает ставку на неформальное общение:

Вечерние afterparty — возможность пообщаться с коллегами и экспертами в непринуждённой атмосфере

Секретная вечеринка — эксклюзивное мероприятие с ограниченным числом мест

Кофе-брейки и обеды — время для установления деловых контактов

Зоны отдыха — пространства для неформального общения

Практическая ценность участия

Что получают участники:

Актуальные знания — 150+ докладов от экспертов-практиков.

Персональные консультации — мастермайнды с топ-менеджерами.

Профессиональные связи — нетворкинг с 1200+ коллегами по отрасли.

Решения конкретных задач — разбор кейсов участников.

Стратегическое видение — понимание трендов развития digital-индустрии.

Как подготовиться к максимальной пользе

До конференции:

Изучите программу и выберите приоритетные потоки.

Подготовьте вопросы для экспертов и кейсы для мастермайндов.

Определите цели участия — знания, контакты, решения.

Во время мероприятия:

Активно участвуйте в интерактивных сессиях.

Используйте все возможности для нетворкинга.

Делайте заметки для последующего внедрения.

После конференции:

Систематизируйте полученные знания.

Поддерживайте новые деловые контакты.

Внедряйте лучшие практики в работу агентства.

Альтернативы для развития навыков

Если участие в BOOST пока недоступно, можно подготовиться к будущим возможностям через обучение:

Программы по digital-маркетингу дадут понимание современных каналов продвижения и аналитики.

Образование в сфере предпринимательства научит стратегическому мышлению и управлению бизнесом.

Курсы по управлению проектами помогут лучше организовать работу команды и процессы в агентстве.

BOOST покажет современные тренды digital-маркетинга и успешные кейсы продвижения агентств, но для полного понимания этих процессов полезно иметь системные знания в области цифрового маркетинга. Один из семи потоков конференции полностью посвящен digital-маркетингу, включая SEO, контекстную рекламу, аналитику и новые каналы продвижения. На нашей странице курсов digital-маркетинга собраны программы от ведущих школ: от основ интернет-рекламы до продвинутых стратегий омниканального продвижения. Эти навыки критически важны как для владельцев агентств, так и для специалистов, планирующих карьерный рост в digital-сфере.

Долгосрочное влияние на индустрию

BOOST — это не просто конференция, а платформа для формирования будущего российской digital-индустрии. Здесь рождаются партнёрства, обмениваются лучшими практиками и задаются стандарты профессионального развития.

Участие в таких событиях помогает агентствам:

Быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

Находить новые ниши и возможности.

Повышать качество услуг.

Строить устойчивый и прибыльный бизнес.

Главное: точка роста для digital-бизнеса

BOOST обещает стать ключевой точкой встречи digital-сообщества этой осени, объединяя практические знания, живое общение и возможности для расширения профессиональных связей.

23-24 сентября в Сколково соберутся те, кто определяет развитие российского digital-рынка. Это уникальная возможность за два дня получить стратегические инсайты, решить конкретные бизнес-задачи и установить связи с лидерами индустрии.