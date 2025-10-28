«Бумажный террор»: вице-спикер Госдумы о 10 часах отчётов для учителей

27 октября 2025 года опубликовано исследование: педагоги тратят до 10 часов в неделю на бюрократическую работу. Опрос охватил более 3000 учителей из 75 регионов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал это «бумажным террором».

Главные цифры

До 10 часов в неделю учителя тратят на заполнение форм, отчётов и организацию внеучебных мероприятий.

50% педагогов считают бюрократию главной проблемой профессии — больше, чем низкую зарплату.

73% опрошенных отметили значительный рост объёма «бумажной» работы за последние три года.

Более 3000 педагогов из 75 регионов приняли участие в исследовании.

Что говорит Борис Чернышов

Вице-спикер Госдумы жёстко высказался о проблеме:

«Это настоящий «бумажный террор», который выжимает из наших учителей все силы. Учитель — не клерк! Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы учителя превратились в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы и планы».

Депутаты Госдумы заявляют о необходимости «вернуть учителю время на учительство».

На что тратят время

Учителя вынуждены заполнять:

Планы уроков в нескольких форматах.

Отчёты по успеваемости.

Документы для аттестации.

Формы для внеучебных мероприятий.

Таблицы для мониторингов.

Заявки на различные конкурсы и проекты.

Часть этой работы педагоги делают в личное время — по вечерам и в выходные. Рабочего дня не хватает, чтобы успеть и провести уроки, и заполнить все бумаги.

Закон не помог

В августе 2024 года был подписан закон, который должен был снизить бюрократическую нагрузку. Он вступил в силу с 1 марта 2025 года. Но учителя отмечают: ситуация не изменилась. Количество отчётов и форм не уменьшилось.

Один из учителей в интервью сказал:

«Мы теперь делаем отчёт о снижении отчётности».

Это ирония, но она отражает реальность: закон на бумаге есть, а на практике ничего не поменялось.

Последствия

Профессиональное выгорание. Аналитики считают: чрезмерная отчётность ведёт к выгоранию. Учителя устают не от работы с детьми, а от бумаг.

Снижение качества образования. «Учителя вынуждены тратить много рабочего времени на оформление бумаг, что мешает полноценному взаимодействию с учениками».

Когда у педагога нет времени подготовиться к уроку или поговорить с учеником индивидуально — страдает образование.

Отток кадров. Молодые специалисты, приходя в школу, сталкиваются с реальностью: 10 часов в неделю — это бумаги, а не дети. Многие уходят из профессии в первые годы.

Что это значит для тех, кто думает стать учителем

Если вы рассматриваете смену профессии и думаете о педагогике, важно понимать реальные условия работы.

С одной стороны, профессия значимая и важная. С другой — включает значительную административную нагрузку, о которой часто не говорят.

Если вы планируете переходить в образование, обратите внимание на курсы по педагогике. Эти навыки помогут минимизировать бюрократическую составляющую и сосредоточиться на работе с детьми.

Выбирая профессию «педагог», готовьтесь не только к работе с детьми, но и к внутренней административной реальности.

Мнение экспертов

Эксперты единогласны: бюрократия вытесняет педагогическую функцию.

Аналитики говорят: это системная проблема в образовании. Не отдельные школы перегружают учителей — это общая тенденция.

Чернышов подчёркивает: нужно вернуть учителю право быть учителем, а не клерком.

Выводы

Половина учителей считает бюрократию главной проблемой — больше, чем низкую зарплату. Это говорит о масштабе проблемы.

73% отмечают рост объёма бумажной работы за три года. Тенденция негативная, и пока не видно изменений к лучшему.