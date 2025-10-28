«Бумажный террор»: вице-спикер Госдумы о 10 часах отчётов для учителей
27 октября 2025 года опубликовано исследование: педагоги тратят до 10 часов в неделю на бюрократическую работу. Опрос охватил более 3000 учителей из 75 регионов. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал это «бумажным террором».
Главные цифры
- До 10 часов в неделю учителя тратят на заполнение форм, отчётов и организацию внеучебных мероприятий.
- 50% педагогов считают бюрократию главной проблемой профессии — больше, чем низкую зарплату.
- 73% опрошенных отметили значительный рост объёма «бумажной» работы за последние три года.
- Более 3000 педагогов из 75 регионов приняли участие в исследовании.
Что говорит Борис Чернышов
Вице-спикер Госдумы жёстко высказался о проблеме:
«Это настоящий «бумажный террор», который выжимает из наших учителей все силы. Учитель — не клерк! Вместо живого общения с детьми, творческой и воспитательной работы учителя превратились в клерков, которые сутками заполняют бесконечные таблицы, формы и планы».
Депутаты Госдумы заявляют о необходимости «вернуть учителю время на учительство».
На что тратят время
Учителя вынуждены заполнять:
- Планы уроков в нескольких форматах.
- Отчёты по успеваемости.
- Документы для аттестации.
- Формы для внеучебных мероприятий.
- Таблицы для мониторингов.
- Заявки на различные конкурсы и проекты.
Часть этой работы педагоги делают в личное время — по вечерам и в выходные. Рабочего дня не хватает, чтобы успеть и провести уроки, и заполнить все бумаги.
Закон не помог
В августе 2024 года был подписан закон, который должен был снизить бюрократическую нагрузку. Он вступил в силу с 1 марта 2025 года. Но учителя отмечают: ситуация не изменилась. Количество отчётов и форм не уменьшилось.
Один из учителей в интервью сказал:
«Мы теперь делаем отчёт о снижении отчётности».
Это ирония, но она отражает реальность: закон на бумаге есть, а на практике ничего не поменялось.
Последствия
- Профессиональное выгорание. Аналитики считают: чрезмерная отчётность ведёт к выгоранию. Учителя устают не от работы с детьми, а от бумаг.
- Снижение качества образования. «Учителя вынуждены тратить много рабочего времени на оформление бумаг, что мешает полноценному взаимодействию с учениками».
- Когда у педагога нет времени подготовиться к уроку или поговорить с учеником индивидуально — страдает образование.
- Отток кадров. Молодые специалисты, приходя в школу, сталкиваются с реальностью: 10 часов в неделю — это бумаги, а не дети. Многие уходят из профессии в первые годы.
Что это значит для тех, кто думает стать учителем
Если вы рассматриваете смену профессии и думаете о педагогике, важно понимать реальные условия работы.
С одной стороны, профессия значимая и важная. С другой — включает значительную административную нагрузку, о которой часто не говорят.
Если вы планируете переходить в образование, обратите внимание на курсы по педагогике. Эти навыки помогут минимизировать бюрократическую составляющую и сосредоточиться на работе с детьми.
Выбирая профессию «педагог», готовьтесь не только к работе с детьми, но и к внутренней административной реальности.
Мнение экспертов
Эксперты единогласны: бюрократия вытесняет педагогическую функцию.
Аналитики говорят: это системная проблема в образовании. Не отдельные школы перегружают учителей — это общая тенденция.
Чернышов подчёркивает: нужно вернуть учителю право быть учителем, а не клерком.
Выводы
Половина учителей считает бюрократию главной проблемой — больше, чем низкую зарплату. Это говорит о масштабе проблемы.
73% отмечают рост объёма бумажной работы за три года. Тенденция негативная, и пока не видно изменений к лучшему.
Yandex Cup 2025: 12 млн рублей и финал в Стамбуле ждут разработчиков
С 20 октября стартует новый сезон Yandex Cup — международного чемпионата для программистов с призовым фондом 12 млн рублей. Участвовать могут разработчики любого уровня: от новичков до экспертов. 180 финалистов встретятся в Стамбуле и разыграют 42 призовых места.
Стартует бесплатный курс по обучению инженеров данных
Sapiens Solutions объявила набор на бесплатный курс по аналитике и работе с данными с возможностью оплачиваемой стажировки. Получите востребованные навыки и начните карьеру в IT.
OpenAI представила ChatGPT o1 с рекордной точностью решения математических задач
OpenAI представила ChatGPT o1 — революционную языковую модель с выдающимися возможностями в математике, науках и программировании. Узнайте больше!
Как устроено облако изнутри: Yandex Cloud открывает секреты инфраструктуры
Yandex Cloud организует митап about:cloud — infrastructure для разработчиков и инженеров. Спикеры из команды облачного провайдера расскажут о внутреннем устройстве инфраструктуры и поделятся практическими кейсами.