3 года обязательной работы или компенсация в двукратном размере стоимости обучения. С 1 марта 2026 года правила для бюджетной ординатуры изменились: теперь бесплатное обучение возможно только по целевому договору с конкретной медицинской организацией. А значит — место работы будет определено заранее.

Если вы планируете поступать в ординатуру или рассматриваете медицину как вторую профессию, это решение напрямую влияет на ваши карьерные планы, свободу выбора и финансовые риски.

Что произошло и почему это важно

100% бюджетных мест в ординатуре стали целевыми.

Это означает, что поступить «просто на бюджет» больше нельзя. Нужно заключить целевой договор с больницей или поликлиникой — чаще всего государственной или работающей в системе ОМС.

Без договора — либо перевод на платное обучение, либо обязательство компенсировать затраты.

Кого это касается

Изменения затрагивают:

студентов медвузов, планирующих ординатуру.

выпускников, которые хотят сменить регион работы.

тех, кто рассматривает медицину как вторую профессию.

абитуриентов, рассчитывающих на бюджет.

Особенно это чувствительно для тех, кто рассчитывал после ординатуры самостоятельно выбирать место работы.

Как теперь устроена система

Договор нужно заключить до итоговой аттестации.

Работодатель закрепляется заранее. После выпуска врач обязан:

отработать срок, прописанный в договоре.

пройти наставничество под руководством опытного специалиста.

соблюдать условия распределения.

До 3 лет может длиться наставничество.

Если выпускник отказывается работать по направлению, ему придётся компенсировать расходы на обучение — в некоторых случаях в двукратном размере.

Что говорят эксперты

В профильных медиа отмечают, что система направлена на закрытие кадрового дефицита в регионах.

Эксперты подчёркивают: наставничество может помочь молодым врачам быстрее адаптироваться к практике, особенно в государственных учреждениях.

При этом среди студентов есть опасения — прежде всего из-за жёсткой финансовой ответственности и ограничения свободы выбора работодателя.

Михаил Мурашко, Министр здравоохранения РФ: «Целевая подготовка — это основной инструмент устранения кадрового дефицита. Мы должны гарантировать пациенту наличие специалиста, а выпускнику — рабочее место».

Какие последствия это создаёт

Свободы стало меньше.

Бюджет теперь означает обязательство.

Риски стали выше.

Нарушение договора — это серьёзные финансовые потери.

Планирование карьеры нужно начинать раньше.

Выбор региона, учреждения и специальности теперь должен быть осознанным уже на этапе поступления.

Что делать тем, кто планирует ординатуру

Если вы только рассматриваете поступление в медвуз или ординатуру, сейчас особенно важно:

заранее изучать рынок вакансий.

понимать условия целевого обучения.

просчитывать финансовые риски.

усиливать конкурентность при поступлении.

Подготовка к поступлению и экзаменам становится не просто формальностью, а стратегическим шагом. Если вы хотите повысить шансы на бюджет и выбрать более сильную клиническую базу, имеет смысл заранее инвестировать в профильную подготовку — от углублённых курсов по медицинским дисциплинам до программ, которые помогают успешно пройти вступительные испытания.

В новых условиях поступление — это уже не просто экзамен, а старт долгосрочного обязательства.