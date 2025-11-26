Навыки работы с ИИ — новый стандарт резюме: что изменилось на рынке труда
Рынок труда меняется на глазах. Цифровые навыки, умение работать с ИИ, soft- и метанавыки выходят на первый план. Марина Елагина, представитель компании Т2, в интервью для РБК объясняет: базовые умения работы с нейросетями — это уже не преимущество, а обязательная составляющая современного резюме.
«Цифровая грамотность» становится новым стандартом. Умение сформулировать задачу для ИИ и критически оценить результат — базовая компетенция 2025 года.
Это не модный тренд, а реальное изменение в работе компаний и требованиях к кандидатам.
Как ИИ изменил рекрутинг
По словам Елагиной, ИИ-технологии глубоко встроены в процессы найма. Автоматизированы:
- Скрининг резюме
- Ранжировка кандидатов
- Первичный отбор
Задачи, которые раньше занимали часы, теперь выполняются за минуты. Это даёт HR-специалистам время сосредоточиться на человеческом факторе: мотивации, ценностях, культурном соответствии.
Но есть нюанс: при подборе ключевых экспертов и топ-менеджеров ИИ не заменяет живое общение. «Химия» между людьми, ценности и личное впечатление часто решают итоговое решение.
Т2: как компания адаптируется под сотрудников
После ребрендинга компания Т2 заявила ценностное предложение работодателя (EVP): «Меняем правила. Ценим каждого». Это не просто слоган — реальный подход к льготам.
«Конструктор льгот» — сотрудники сами выбирают, что им нужно:
- Страховка
- Дополнительный отпуск
- Спорт и SPA
- Компенсация образования детей
Цифры за 2025 год:
- 9 000+ заявок оформлено через «Конструктор льгот»
- 9,4 из 10 — индекс удовлетворённости льготами
- Топ-3 льготы: дополнительные дни отпуска и новая программа «Дети 360» (компенсация занятий детей)
Это показывает: работодатели перестраиваются под реальные потребности сотрудников, а не предлагают универсальный пакет.
Обучение и метанавыки: новый фокус компаний
Т2 предлагает сотрудникам более 600 курсов на платформе:
- Внешние программы: Stepik, Skillbox, SF Education
- Собственные курсы компании
- Долгосрочные программы и короткие модули по 10-15 минут
Особое внимание — метанавыкам:
- Критическое и творческое мышление
- Саморегуляция
- Устойчивость к стрессу
- Эмпатия и коммуникация
Именно эти навыки дают человеку преимущество над ИИ в задачах, требующих нестандартного мышления и эмоционального интеллекта.
«Новые герои»: путь в профессию для студентов
Программа Т2 для студентов и недавних выпускников:
- Работа 20 часов в неделю со 2-3 курса
- Реальные проекты в командах
- Совмещение с учёбой
- Офер после завершения программы
Результаты:
- 71% конверсия в штатных сотрудников
- 89% участников остаются в компании через год
Это реальный мост между учёбой и карьерой.
Что это значит для тех, кто хочет сменить профессию
Если вы думаете о смене направления, тренд на ИИ-компетенции и метанавыки открывает возможности:
- Даже без IT-образования можно войти в профессию Освойте базовую цифровую грамотность: научитесь ставить задачи нейросетям, проверять результаты, использовать ИИ-инструменты в работе.
- Гибкие программы обучения Проекты вроде «Новые герои» или краткосрочные курсы дают шанс войти в профессию, совмещая с текущей работой.
- Адаптивность важнее диплома Компании всё чаще ценят не профильное образование, а мотивацию, умение учиться и быстро осваивать новое. Путь к новой профессии может быть короче, чем кажется.
Готовитесь к смене профессии и хотите быть конкурентоспособными? Навыки программирования, работы с данными и понимание ИИ-инструментов — это то, что откроет двери в новые сферы. На KursHub собраны лучшие курсы по нейросетям: от основ до продвинутых направлений. Такая подготовка усилит резюме и даст реальное преимущество на рынке труда.
О чём молчит интервью: что остаётся за кадром
В материале нет конкретных цифр:
- Какие позиции реально требуют ИИ-навыков?
- Сколько людей с такими навыками нанято?
- Как распределяются льготы по регионам?
- Какие курсы наиболее востребованы?
Эти данные показали бы, насколько тренд универсален, а не характерен только для крупных корпораций типа Т2.
Также вопрос доступности: не все компании могут внедрить «Конструктор льгот» или масштабные программы обучения. Для малого и среднего бизнеса это пока роскошь.
Что дальше: ИИ и soft-навыки как новая базовая грамотность
Умение работать с ИИ, гибкость, метанавыки становятся базовой составляющей резюме. Это не временный тренд, а изменение подхода к работе и обучению.
Для тех, кто планирует смену профессии:
- Сейчас отличное время начать
- Освоение цифровых инструментов даёт преимущество
- Непрерывное обучение и развитие метанавыков повышают ценность на рынке
Рынок труда становится более гибким. Компании готовы брать людей без профильного образования, если они мотивированы и умеют учиться. Используйте это окно возможностей.
