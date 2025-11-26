Навыки работы с ИИ — новый стандарт резюме: что изменилось на рынке труда

Рынок труда меняется на глазах. Цифровые навыки, умение работать с ИИ, soft- и метанавыки выходят на первый план. Марина Елагина, представитель компании Т2, в интервью для РБК объясняет: базовые умения работы с нейросетями — это уже не преимущество, а обязательная составляющая современного резюме.

«Цифровая грамотность» становится новым стандартом. Умение сформулировать задачу для ИИ и критически оценить результат — базовая компетенция 2025 года.

Это не модный тренд, а реальное изменение в работе компаний и требованиях к кандидатам.

Как ИИ изменил рекрутинг

По словам Елагиной, ИИ-технологии глубоко встроены в процессы найма. Автоматизированы:

Скрининг резюме

Ранжировка кандидатов

Первичный отбор

Задачи, которые раньше занимали часы, теперь выполняются за минуты. Это даёт HR-специалистам время сосредоточиться на человеческом факторе: мотивации, ценностях, культурном соответствии.

Но есть нюанс: при подборе ключевых экспертов и топ-менеджеров ИИ не заменяет живое общение. «Химия» между людьми, ценности и личное впечатление часто решают итоговое решение.

Т2: как компания адаптируется под сотрудников

После ребрендинга компания Т2 заявила ценностное предложение работодателя (EVP): «Меняем правила. Ценим каждого». Это не просто слоган — реальный подход к льготам.

«Конструктор льгот» — сотрудники сами выбирают, что им нужно:

Страховка

Дополнительный отпуск

Спорт и SPA

Компенсация образования детей

Цифры за 2025 год:

9 000+ заявок оформлено через «Конструктор льгот»

9,4 из 10 — индекс удовлетворённости льготами

Топ-3 льготы: дополнительные дни отпуска и новая программа «Дети 360» (компенсация занятий детей)

Это показывает: работодатели перестраиваются под реальные потребности сотрудников, а не предлагают универсальный пакет.

Обучение и метанавыки: новый фокус компаний

Т2 предлагает сотрудникам более 600 курсов на платформе:

Внешние программы: Stepik, Skillbox, SF Education

Собственные курсы компании

Долгосрочные программы и короткие модули по 10-15 минут

Особое внимание — метанавыкам:

Критическое и творческое мышление

Саморегуляция

Устойчивость к стрессу

Эмпатия и коммуникация

Именно эти навыки дают человеку преимущество над ИИ в задачах, требующих нестандартного мышления и эмоционального интеллекта.

«Новые герои»: путь в профессию для студентов

Программа Т2 для студентов и недавних выпускников:

Работа 20 часов в неделю со 2-3 курса

Реальные проекты в командах

Совмещение с учёбой

Офер после завершения программы

Результаты:

71% конверсия в штатных сотрудников

89% участников остаются в компании через год

Это реальный мост между учёбой и карьерой.

Что это значит для тех, кто хочет сменить профессию

Если вы думаете о смене направления, тренд на ИИ-компетенции и метанавыки открывает возможности:

Даже без IT-образования можно войти в профессию Освойте базовую цифровую грамотность: научитесь ставить задачи нейросетям, проверять результаты, использовать ИИ-инструменты в работе. Гибкие программы обучения Проекты вроде «Новые герои» или краткосрочные курсы дают шанс войти в профессию, совмещая с текущей работой. Адаптивность важнее диплома Компании всё чаще ценят не профильное образование, а мотивацию, умение учиться и быстро осваивать новое. Путь к новой профессии может быть короче, чем кажется.

Готовитесь к смене профессии и хотите быть конкурентоспособными? Навыки программирования, работы с данными и понимание ИИ-инструментов — это то, что откроет двери в новые сферы. На KursHub собраны лучшие курсы по нейросетям: от основ до продвинутых направлений. Такая подготовка усилит резюме и даст реальное преимущество на рынке труда.

О чём молчит интервью: что остаётся за кадром

В материале нет конкретных цифр:

Какие позиции реально требуют ИИ-навыков?

Сколько людей с такими навыками нанято?

Как распределяются льготы по регионам?

Какие курсы наиболее востребованы?

Эти данные показали бы, насколько тренд универсален, а не характерен только для крупных корпораций типа Т2.

Также вопрос доступности: не все компании могут внедрить «Конструктор льгот» или масштабные программы обучения. Для малого и среднего бизнеса это пока роскошь.

Что дальше: ИИ и soft-навыки как новая базовая грамотность

Умение работать с ИИ, гибкость, метанавыки становятся базовой составляющей резюме. Это не временный тренд, а изменение подхода к работе и обучению.

Для тех, кто планирует смену профессии:

Сейчас отличное время начать

Освоение цифровых инструментов даёт преимущество

Непрерывное обучение и развитие метанавыков повышают ценность на рынке

Рынок труда становится более гибким. Компании готовы брать людей без профильного образования, если они мотивированы и умеют учиться. Используйте это окно возможностей.