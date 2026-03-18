Ваша инфраструктура под угрозой? 16 апреля эксперты покажут, где именно
Большинство взломов происходят не потому, что хакеры особенно умны. Они случаются там, где архитектура выстроена с типичными ошибками — теми самыми, которые допускают девять из десяти команд при переходе в облако или гибридную среду. 16 апреля на Cloud Security Day эксперты разберут эти сценарии в прямом эфире — с реальными атаками, реальными кейсами и практическими инструментами.
Почему это важно именно сейчас
Корпоративные системы больше не живут в одном месте. Часть — в облаке, часть — на локальных серверах, часть — во внешних сервисах. Единой периметральной защиты больше не существует, а значит, старые подходы к безопасности просто не работают.
Именно этому посвящена ежегодная конференция Cloud Security Day от Yandex Cloud — разговору о том, как защищать то, что нельзя «огородить забором».
Что будет на конференции
16 апреля 2026 года, с 10:00 до 18:00 по московскому времени, в московском пространстве AG Loft пройдёт полный день докладов, разборов и воркшопов. Параллельно — онлайн-трансляция для тех, кто не в Москве.
Программа охватывает восемь ключевых направлений:
- защита гибридных и распределённых инфраструктур.
- обнаружение и предотвращение современных кибератак.
- безопасность веб-приложений и API.
- контроль доступа и защита учётных данных.
- применение ИИ в системах безопасности.
- Zero Trust и Cloud Trust.
- построение SOC и Threat Intelligence.
- управление рисками и уязвимостями в облаке.
Реальные атаки, а не теория
Организаторы сделали ставку на практику. В программе — разборы реальных сценариев компрометации инфраструктуры, типичных архитектурных ошибок и кейс миграции высоконагруженного маркетплейса на систему защиты Smart Web Security.
Эксперты Yandex Cloud и компании SolidLab покажут, как объединить разные уровни защиты в единую работающую систему — не в теории, а с конкретными инструментами и конфигурациями.
Воркшопы: руками, а не на слайдах
Параллельно с основной программой пройдут технические воркшопы для тех, кто хочет разобраться в инструментах на практике. Среди тем:
- настройка защиты от брутфорс-атак и автоматизированного трафика.
- разбор APT-атаки и её обнаружение в Kubernetes.
- внедрение безопасной разработки прямо в IDE.
- тестирование инструментов контроля облачной инфраструктуры.
Кому это нужно
Конференция рассчитана на CISO и CIO, руководителей ИБ, инженеров и архитекторов безопасности, а также DevOps-специалистов и разработчиков, участвующих в построении защищённых приложений.
Что делать читателю
Если вы работаете с облачной или гибридной инфраструктурой и хотите понять, где именно в вашей архитектуре могут быть уязвимости — 16 апреля стоит выделить в календаре. Онлайн-участие доступно через трансляцию на сайте мероприятия. После конференции завершится неформальной встречей — афтепати для офлайн-участников.
