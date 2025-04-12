Completo B2B Day: онлайн-конференция для специалистов в сфере B2B-маркетинга

23–24 апреля 2025 года состоится онлайн-конференция Completo B2B Day — масштабное событие для специалистов, которые стремятся превратить нестандартное мышление и креативный подход в реальные бизнес-результаты.

Фокус — на креатив, который работает

Современный рынок B2B-маркетинга стремительно меняется: высококонкурентная среда, рост роли нейросетей и перенасыщенность информационного пространства вынуждают компании искать новые способы взаимодействия с аудиторией. Организаторы конференции позиционируют Completo B2B Day как площадку, где участники смогут разобраться, как креативность становится не просто украшением, а рабочим инструментом для роста продаж и усиления бренда.

В течение двух дней участники узнают, как использовать нестандартные подходы в рекламе, коммуникации и аналитике, разберут реальные кейсы, а также получат практические инструменты и рекомендации от экспертов индустрии.

Кому будет полезно участие

Мероприятие ориентировано на профессионалов, которым важно выстраивать эффективные коммуникации и усиливать бренды через творческий подход. Конференция подойдёт:

Маркетологам — для обновления стратегий в условиях высокой конкуренции;

Руководителям и владельцам бизнеса — чтобы понять, как использовать креатив для роста B2B-продаж;

Специалистам по коммуникациям, дизайну, контенту — для прокачки креативного мышления и повышения эффективности своих инструментов;

Тем, кто планирует сменить сферу или освоить новые навыки в digital-маркетинге.

Темы и программа: от стратегии до юмора

Каждое выступление в программе сфокусировано на том, как креатив влияет на конкретные бизнес-показатели. Ниже — лишь часть ключевых тем:

В программе первого дня:

Digital-креатив и стратегии для роста B2B-продаж;

Работа с креативными агентствами и формирование бюджетов;

Персонализация рекламы в B2B;

Баланс между креативностью и эффективностью;

Эффективная внутренняя коммуникация в командах;

Использование юмора как маркетингового инструмента;

CRM-маркетинг и геймификация в рассылках;

SMM в B2B: тренды, лайфхаки и снижение стоимости лида.

Второй день будет также насыщен выступлениями, однако подробная программа ещё уточняется.

Навыки, которые получают участники

По итогу конференции участники смогут:

Разобраться, как использовать креатив в рекламе без потери эффективности;

Освоить приёмы персонализации и сегментации аудитории;

Научиться строить коммуникации внутри команды;

Получить практические формулы для SMM и email-маркетинга в B2B;

Понять, как использовать геймификацию и юмор для повышения вовлеченности;

Разобраться в том, как измерять эффективность креативных решений.

Формат: онлайн и бесплатно

Формат участия: онлайн-трансляция через Telegram;

Даты: 23 и 24 апреля 2025 года;

Начало: в 11:00 по московскому времени;

Участие: бесплатное, по предварительной регистрации;

Обратная связь: предусмотрена возможность общения с участниками через Random Coffee;

Доступ к материалам: наличие записи конференции уточняется.

Дополнительные возможности: Random Coffee

Одной из изюминок мероприятия станет Random Coffee — формат случайного нетворкинга. Все зарегистрированные участники могут подключиться к чат-боту, который подберет им собеседника для общения. Это отличная возможность обменяться опытом и расширить профессиональные связи, не выходя из дома.

Completo B2B Day — это не просто набор лекций, а платформа для переосмысления подходов в маркетинге и бизнесе. Если вы ищете новые решения, хотите взглянуть на привычные инструменты под другим углом и пообщаться с коллегами по индустрии — это мероприятие станет ценным опытом.

👉 Регистрация уже открыта. Чтобы получить доступ к трансляции и подключиться к Random Coffee, достаточно оставить заявку на сайте Completo.

Для тех, кто хочет развить навыки интернет-маркетинга и успешно применять креативные подходы в В2В-сфере на практике, будет полезно рассмотреть лучшие курсы обучения интернет-маркетингу. Такое обучение станет отличным дополнением к знаниям, полученным на конференции Completo B2B Day, и поможет закрепить полученные инсайты на конкретных практических задачах.