Completo Trends 2026: бесплатная конференция о маркетинге и ИИ — как не тратить время на хайп

С 18 по 20 ноября 2025 года состоится онлайн-конференция «Completo Trends 2026», организованная Маркетинговой группой «Комплето». Мероприятие бесплатное, ориентировано на специалистов по маркетингу, предпринимателей и всех, кто хочет разобраться в реальных трендах digital-маркетинга, не теряя времени на хайп.

Формат: три дня онлайн-трансляций, десятки экспертов, практические кейсы и система Random Coffee для нетворкинга с участниками и спикерами.

Для тех, кто ищет смену профессии или развитие карьеры в digital-сфере, это возможность получить актуальные знания и понять, какие навыки нужно развивать прямо сейчас.

Зачем идти на эту конференцию

Организаторы формулируют проблему так:

«Маркетинг превратился в бесконечную гонку. Каждый месяц новые тренды, хайповые платформы и „прорывные» технологии. Что из этого реально работает, а что завтра же и забудется?»

Цель конференции — дать аудитории инструменты, которые работают, а не временные моды. Не абстрактные тренды, а конкретные действия и практику.

Один из экспертов-практиков отмечает: «Три дня, десятки экспертов, честные ответы и практические инструменты — чтобы вы перестали тратить время на догадки и начали уверенно развивать свой бизнес».

О чём будут говорить

Конференция охватывает ключевые направления digital-маркетинга:

Digital-маркетинг и интернет-реклама. Как строить кампании, которые приносят результат, а не просто тратят бюджет.

Социальные сети и контент-стратегии. Какие платформы действительно работают, как создавать контент, который продаёт.

Мобильный маркетинг. Тренды продвижения через мобильные каналы.

Бренд-стратегии. Как строить узнаваемый бренд в условиях перегруженного информационного пространства.

Искусственный интеллект в маркетинге. Как использовать ИИ-инструменты для автоматизации, аналитики и создания контента.

Это не просто теория. Спикеры будут разбирать реальные кейсы, показывать инструменты и отвечать на вопросы.

Формат и особенности

Даты: 18–20 ноября 2025 года

Формат: онлайн-трансляция

Стоимость: бесплатно

Регион: Россия

Особенность: система Random Coffee — случайные встречи участников с другими участниками или спикерами для обмена опытом и нетворкинга.

Онлайн-формат позволяет легко интегрировать участие в рабочее расписание. Можно смотреть трансляции из дома или офиса, задавать вопросы спикерам, общаться с другими участниками.

После регистрации участники получат доступ ко всем трём дням трансляции, материалам спикеров и блокам с практическими инструментами.

Контекст: почему это важно сейчас

Маркетинг сегодня — это поле с постоянным появлением новых платформ, технологий и трендов. Каждый месяц появляется что-то новое. Но что из этого работает, а что забудется через неделю?

Организаторы конференции помогают выбрать среди множества маркетинговых новинок те, которые действительно приносят результат.

Это созвучно тенденциям, отмеченным крупными аналитиками. Например, Gartner отмечает, что стратегические технологические тренды 2026 года требуют от организаций перестройки подходов: AI-native разработки, конфиденциальные вычисления, автономные агенты.

Конференция соединяет маркетинг и технологическую трансформацию. Это особенно актуально для тех, кто хочет войти в digital-маркетинг или смежные области.

Для кого эта конференция

Для маркетологов, которые хотят оставаться на волне трендов и применять работающие инструменты. Для предпринимателей, которые хотят вывести свои цифровые кампании на новый уровень. Для тех, кто хочет сменить профессию и войти в digital-маркетинг — конференция даёт понимание, какие направления сейчас востребованы. Для специалистов смежных областей (дизайнеры, копирайтеры, аналитики), которые хотят расширить компетенции и понять, как работает маркетинг в 2026 году.

Как это связано с выбором курса

Если вы в возрасте 18–40 лет и ищете смену профессии, участие в конференции Completo Trends 2026 может стать отличным ориентиром.

Вы получите обзор актуальных тенденций маркетинга и цифровых инструментов, поймёте, какие направления сейчас востребованы, и на этой основе сможете выбрать курс обучения.

Например:

Курсы по digital-маркетингу, рекламе и продвижению в соцсетях помогут применить знания из конференции на практике.

Курсы по аналитике и автоматизации маркетинга позволят превратить тренды в конкретные навыки.

Курсы по созданию контента и брендингу дадут возможность применить инсайты в личном проекте или новой профессии.

Курсы по ИИ-инструментам научат использовать технологии, о которых говорят на конференции.

Как участвовать

Регистрация доступна на сайте организаторов (страница мероприятия или официальный блог «Комплето»).

После регистрации вы получите доступ ко всем трём дням трансляции.

Мероприятие бесплатное, онлайн-формат позволяет участвовать из любой точки.

Выводы

Completo Trends 2026 — это возможность за три дня получить актуальные знания о маркетинге и ИИ без хайпа и воды.

Для тех, кто ищет смену профессии, это шанс понять, какие навыки нужно развивать и какие курсы выбрать.

Бесплатный формат, практические кейсы, нетворкинг — всё, что нужно для старта в digital-маркетинге.