Пока большинство выпускников ещё готовятся, часть из них уже сидит за экзаменационными столами. С 20 марта в России стартовал досрочный ЕГЭ — и если вы или ваш ребёнок попадаете в список допущенных, важно понимать, как устроена эта волна и чем она отличается от основной.

Кто уже пишет экзамен прямо сейчас

Досрочный период проходит с 20 марта по 20 апреля 2026 года. Первыми 20 марта сдавали литературу и географию. Дальше — по нарастающей:

24 марта — русский язык.

27 марта — математика (базовый и профильный уровни).

31 марта — биология, физика, иностранные языки (письменная часть).

3 апреля — устная часть иностранных языков.

7 апреля — информатика и обществознание.

10 апреля — история и химия.

Если что-то пошло не так — есть резервные дни с 13 по 20 апреля.

Это не для всех: кому разрешили сдать раньше

Досрочный ЕГЭ — не выбор по желанию. Участвовать могут только те, у кого есть основания:

выпускники 11-х классов, получившие допуск от школы.

студенты колледжей и СПО.

те, кто учится за рубежом и планирует поступать в российские вузы.

участники олимпиад, спортивных соревнований или те, кто проходит лечение в основной период.

Как устроен контроль

Экзамены проходят в пунктах проведения на базе школ и вузов. Аудитории оснащены свыше 3 тысяч видеокамер Ростелекома — меньше ППЭ, чем в основную волну, но контроль не слабее. Телефоны и гаджеты — под запретом. Нарушение правил грозит аннулированием результата. Начало каждого экзамена — 10:00 по местному времени.

Зачем это нужно — и не только школьникам

Досрочный ЕГЭ важен не только для выпускников. Для людей, которые рассматривают поступление в вуз после нескольких лет работы — например, чтобы сменить профессию и получить диплом в IT, экономике или психологии — результаты ЕГЭ остаются обязательным условием.

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова: «Досрочные периоды созданы именно для гибкости системы и учёта реальных жизненных обстоятельств учащихся».

Что делать, если вы ещё в процессе подготовки

Если экзамен в июне — у вас ещё есть время. Те, кто сдаёт в основную волну, сейчас находятся в финальной фазе подготовки. Особенно это актуально для предметов с большим объёмом материала: математики, обществознания, биологии.