Досрочный ЕГЭ-2026 уже идёт: кто сдаёт раньше всех и что это значит для поступления
Пока большинство выпускников ещё готовятся, часть из них уже сидит за экзаменационными столами. С 20 марта в России стартовал досрочный ЕГЭ — и если вы или ваш ребёнок попадаете в список допущенных, важно понимать, как устроена эта волна и чем она отличается от основной.
Кто уже пишет экзамен прямо сейчас
Досрочный период проходит с 20 марта по 20 апреля 2026 года. Первыми 20 марта сдавали литературу и географию. Дальше — по нарастающей:
- 24 марта — русский язык.
- 27 марта — математика (базовый и профильный уровни).
- 31 марта — биология, физика, иностранные языки (письменная часть).
- 3 апреля — устная часть иностранных языков.
- 7 апреля — информатика и обществознание.
- 10 апреля — история и химия.
Если что-то пошло не так — есть резервные дни с 13 по 20 апреля.
Это не для всех: кому разрешили сдать раньше
Досрочный ЕГЭ — не выбор по желанию. Участвовать могут только те, у кого есть основания:
- выпускники 11-х классов, получившие допуск от школы.
- студенты колледжей и СПО.
- те, кто учится за рубежом и планирует поступать в российские вузы.
- участники олимпиад, спортивных соревнований или те, кто проходит лечение в основной период.
Как устроен контроль
Экзамены проходят в пунктах проведения на базе школ и вузов. Аудитории оснащены свыше 3 тысяч видеокамер Ростелекома — меньше ППЭ, чем в основную волну, но контроль не слабее. Телефоны и гаджеты — под запретом. Нарушение правил грозит аннулированием результата. Начало каждого экзамена — 10:00 по местному времени.
Зачем это нужно — и не только школьникам
Досрочный ЕГЭ важен не только для выпускников. Для людей, которые рассматривают поступление в вуз после нескольких лет работы — например, чтобы сменить профессию и получить диплом в IT, экономике или психологии — результаты ЕГЭ остаются обязательным условием.
Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова: «Досрочные периоды созданы именно для гибкости системы и учёта реальных жизненных обстоятельств учащихся».
Что делать, если вы ещё в процессе подготовки
Если экзамен в июне — у вас ещё есть время. Те, кто сдаёт в основную волну, сейчас находятся в финальной фазе подготовки. Особенно это актуально для предметов с большим объёмом материала: математики, обществознания, биологии.
За вашим ребёнком на ЕГЭ будут следить 2000 студентов — и это только начало
В 2026 году контроль за ЕГЭ станет жёстче: Рособрнадзор планирует привлечь не менее 2000 студентов педагогических вузов к дистанционному видеомониторингу экзаменов. Они присоединятся к уже действующей системе — ИИ, общественным наблюдателям и родителям. Для 750 тысяч одиннадцатиклассников это означает: на честную подготовку теперь нет альтернатив.